Ismét új sorozattal bővül a Yellowstone-univerzum, de ez még mindig csak a kezdet!

2024 decemberében a Yellowstone 5. évadának fináléja amellett, hogy határtalan elégedettséget váltott ki a rajongókból, nem kis űrt is hagyott maga után a nézők szívében. Utóbbit viszont azzal próbálja orvosolni a sikersorozat Taylor Sheridan vezette kreátorbrigádja, hogy az 1883 és az 1923 című előzményszériák után tonnaszámra lapátolja a gyártósorra a spinoff-ötleteket, melyek mind a Dutton família valamely tagjához köthetők. A következő családtag, aki saját műsort kap az nem más mint a ranchtől megváló legifjabb Dutton fiú, a Luke Grimes által alakított Kayce. A jövő héten debütáló Marshals: Egy Yellowstone történet viszont csak a kezdet, mutatjuk, milyen sorozatokra lehet még számítani.

Hamarosan visszatérhetünk a Yellowstone világába a jövő héten debütáló Marshals által (Fotó: Sonja Flemming)

Egyre csak bővül a Yellowstone-univerzum

Mielőtt jobban belemerülnénk, azt már jobb az elején tisztázni, hogy a szintén a Yellowstone-családba várt, Michelle Pfeifferrel és Kurt Russellel márciusban bemutatásra kerülő The Madison a pletykákkal ellentétben mégsem Duttonék világában játszódik. Ezt már maga a Tulsa királyának világát is bővítő Paramount is megerősítette, de ez még nem jelenti azt, hogy Yellowstone-spinoffok nélkül maradnának a SkyShowtime-filmek és sorozatok szerelmesei.

Az eddigi hírekkel ellentétben a Michelle Pfeiffer-féle The Madison nem lesz a Yellowstone-univerzum része (Fotó: IMDb)

A már korábban említett Marshals: Egy Yellowstone történet főhőse, a Kayce Dutton nem érezheti magát túlzottan különlegesnek, hiszen hamarosan érkezik a The Dutton Ranch címre keresztelt projekt, mely egy másik Dutton-gyerek, Beth, valamint az ő kedvese, Rip sztoriját folytatja, és Kelly Reilly és Cole Hauser mellett Ed Harrist is a soraiban tudja majd.

Azoknak sem kell búslakodniuk, akik az előzményszériákban lelték meg a maguk komfortsorozatát. Az 1883, valamint a Harrison Forddal és Helen Mirrennel a főszerepben két évad után elköszönő 1923 után ugyanis érkezik az 1944 is, mely a Dutton família egy újabb generációjának történetét lesz hivatott elmesélni.

Helen Mirren és Harrison Ford már nem térnek vissza, de a Yellowstone-nak még érkezik egy újabb előzménysorozata (Fotó: FS)

A sor viszont még mindig nem ér véget, miután még egy 6666 című produkció is a tervezőasztalon hever jelenleg a Paramountnál, azonban erről továbbra sem tudni szinte semmit, csak azt, hogy a Yellowstone 4. és 5. évada között foglal majd helyet az idővonalon, tehát az sem kizárt, hogy olyan Dutton családtagok térnek majd vissza, akikre már nem is számítottunk. Vajon a saját világépítésébe belebukó Kevin Costnert is újra láthatjuk majd?