„Mintha 20 évet öregedett volna” – Külseje miatt szedik ízekre a The Boys sorozat színésznőjét

Mióta 2019-ben debütált a Prime Videón a közkedvelt képregény alapján készült The Boys (magyarul: A fiúk) című sorozat, rendszeresen visszatérő téma az egyik főszereplő, a Csillagfényt alakító Erin Moriarty. A színésznőt viszont sajnos nem a kiváló alakítása, hanem a valóban szemmel láthatóan rendre megváltozó külleme miatt veszik elő a neten. A The Boys idén áprilisban már az ötödik, befejező évadával jelentkezett, és az Erin Moriarty feltételezett arcplasztikája ismét terítékre került a neten, sokak kedvenc színésznőjéből pedig megint céltábla vált.

Anthony Starr és Erin Moriarty is visszatértek a The Boys 5. évadában, ám mindenki csak utóbbiról tud beszélni a neten (Fotó: Jasper Savage/Amazon Studios)

A The Boys szépsége tagadja, hogy kés alá feküdt volna

Erin Moriarty online meghurcolásának kezdete még 2022-ben, a The Boys 3. évadával kezdődött el, mikor a színésznő külseje látványosan megváltozott, különböző plasztikai beavatkozások jelei bukkantak fel az arcán, illetve a testén is, ám a netes megjegyzésekre ekkor még nem reagált, csak akkor, mikor a széria a következő fejezetéig ért el.

Erin Moriarty még így nézett ki a The Boys 1. évadában (Fotó: IMDb)

Erre csak két évvel később került sor, mikor is egy amerikai újságíró, Megyn Kelly kiborította a bilit egy, az Erin Moriarty arcának átalakulásáról szóló videójával, amire a The Boys szépsége egy maratoni hosszúságú bejegyzéssel vágott vissza. Ebben a posztban Moriarty minden arra vonatkozó feltételezést cáfolt, ami arra vonatkozott, hogy kés alá feküdt volna, és felhívta a figyelmet az online bullyingra.

Mindannyian ki vagyunk téve életünk során a zaklatás különböző formáinak, de megdöbbentem, és úgy éreztem, megérdemlem, hogy szánjak egy pillanatot arra, hogy ezekről beszéljek. Rengetegen elküldtétek ezt az undorítóan hamis, kontraproduktív, már-már ironikusan nőgyűlölő videót, amelyben Megyn Kelly a külsőmet kommentálja, és hogy ennek a széles körű elterjedtségéről is tudomást szereztem, teljesen megdöbbentett. Az, hogy mennyire félretájékoztatott, pontatlan és kattintásvadász az a közeg, akiket követünk és akikről azt hisszük, hogy tájékozottak, egyszerűen megdöbbentő

– reagált a plasztikai beavatkozásokról szóló álhírekre Moriarty még 2024-ben.