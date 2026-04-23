„Mintha 20 évet öregedett volna” – Külseje miatt szedik ízekre a The Boys sorozat színésznőjét

Mióta 2019-ben debütált a Prime Videón a közkedvelt képregény alapján készült The Boys (magyarul: A fiúk) című sorozat, rendszeresen visszatérő téma az egyik főszereplő, a Csillagfényt alakító Erin Moriarty. A színésznőt viszont sajnos nem a kiváló alakítása, hanem a valóban szemmel láthatóan rendre megváltozó külleme miatt veszik elő a neten. A The Boys idén áprilisban már az ötödik, befejező évadával jelentkezett, és az Erin Moriarty feltételezett arcplasztikája ismét terítékre került a neten, sokak kedvenc színésznőjéből pedig megint céltábla vált.
Erin Moriarty online meghurcolásának kezdete még 2022-ben, a The Boys 3. évadával kezdődött el, mikor a színésznő külseje látványosan megváltozott, különböző plasztikai beavatkozások jelei bukkantak fel az arcán, illetve a testén is, ám a netes megjegyzésekre ekkor még nem reagált, csak akkor, mikor a széria a következő fejezetéig ért el.
Erre csak két évvel később került sor, mikor is egy amerikai újságíró, Megyn Kelly kiborította a bilit egy, az Erin Moriarty arcának átalakulásáról szóló videójával, amire a The Boys szépsége egy maratoni hosszúságú bejegyzéssel vágott vissza. Ebben a posztban Moriarty minden arra vonatkozó feltételezést cáfolt, ami arra vonatkozott, hogy kés alá feküdt volna, és felhívta a figyelmet az online bullyingra.
Mindannyian ki vagyunk téve életünk során a zaklatás különböző formáinak, de megdöbbentem, és úgy éreztem, megérdemlem, hogy szánjak egy pillanatot arra, hogy ezekről beszéljek. Rengetegen elküldtétek ezt az undorítóan hamis, kontraproduktív, már-már ironikusan nőgyűlölő videót, amelyben Megyn Kelly a külsőmet kommentálja, és hogy ennek a széles körű elterjedtségéről is tudomást szereztem, teljesen megdöbbentett. Az, hogy mennyire félretájékoztatott, pontatlan és kattintásvadász az a közeg, akiket követünk és akikről azt hisszük, hogy tájékozottak, egyszerűen megdöbbentő
– reagált a plasztikai beavatkozásokról szóló álhírekre Moriarty még 2024-ben.
Tavaly nyáron egészen más okból került a figyelem középpontjába Csillagfény, mikor is Moriarty szabályosan sokkolta a rajongókat és kitálalt betegségéről: a színésznő 2025 júniusában osztotta meg a nyilvánossággal, hogy Graves-kórt diagnosztizáltak nála. Ez egy autoimmun pajzsmirigybetegség, amely túlműködést okoz, és olyan tünetekkel jár, mint a szélsőséges fáradtság, kimerültség és egyéb fizikai panaszok.
Egy hónapja diagnosztizáltak Graves-kórral. A kezelés megkezdését követő 24 órán belül éreztem, hogy kezd visszatérni a fény. Azóta egyre erősebbnek érzem magam
– osztotta meg a borzalmas hírt Erin Moriarty.
Naivan ekkor akár azt is gondolhattuk volna, hogy a The Boys mindenkitől elköszönő 5. évadának premiere után az internet népe nem kezd el megint a szexi szőkeség külsején élcelődni, de a világháló ettől sokkal kegyetlenebb.
Mintha 20 évet öregedett volna az első évad óta, pedig csak hét év telt el
– olvasható egy rajongói hozzászólásban a Facebookon, míg egy másik kommentelő úgy fogalmazott: „Ha egymás mellé teszem az első és az ötödik évad Csillagfényét, mintha két külön embert látnék”.
Azonban szerencsére, még így is bőven akadnak az Erin Moriarty-filmek és sorozatok szerelmesei között olyanok, akik védelmükbe veszik a szeretett szőke színésznőjüket.
Az új évad premierjének promózásában Moriarty is aktívan részt vesz, a vörös szőnyegen készült fotók, illetve interjúkat látva a fanok többsége egy emberként konstatálja, hogy a széria Csillagfénye már láthatóan jobb bőrben van, mint az elmúlt években.
Örömteli látni, hogy végre visszaszedett pár kilót. Újra egészségesnek néz ki!
– írta egy kommentelő a színésznő Instagramján.
A botrányos forgatást maga mögött tudó The Boys 5. évada április 8-án dupla epizóddal startolt el az Amazon Prime Video felületén. A szuperhős-széria záróévadának legfrissebb részei minden szerdán érkeznek, a sorozatfinálé pedig május 20-ára datáltható.
