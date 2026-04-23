„Mintha 20 évet öregedett volna” – Külseje miatt szedik ízekre a The Boys sorozat színésznőjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 21:45
Nincs új a nap alatt. Hiába érkezett ismét új évaddal az Amazon Prime Videón a The Boys című népszerű széria, megint a régi nóta szól: az internet népe ugyanis újra csak a sorozat főhősnője, Erin Moriarty külsejéről képes beszélni.
Mióta 2019-ben debütált a Prime Videón a közkedvelt képregény alapján készült The Boys (magyarul: A fiúk) című sorozat, rendszeresen visszatérő téma az egyik főszereplő, a Csillagfényt alakító Erin Moriarty. A színésznőt viszont sajnos nem a kiváló alakítása, hanem a valóban szemmel láthatóan rendre megváltozó külleme miatt veszik elő a neten. A The Boys idén áprilisban már az ötödik, befejező évadával jelentkezett, és az Erin Moriarty feltételezett arcplasztikája ismét terítékre került a neten, sokak kedvenc színésznőjéből pedig megint céltábla vált.

Anthony Starr és Erin Moriarty is visszatértek a The Boys 5. évadában, ám mindenki csak utóbbiról tud beszélni a neten (Fotó: Jasper Savage/Amazon Studios)

A The Boys szépsége tagadja, hogy kés alá feküdt volna

Erin Moriarty online meghurcolásának kezdete még 2022-ben, a The Boys 3. évadával kezdődött el, mikor a színésznő külseje látványosan megváltozott, különböző plasztikai beavatkozások jelei bukkantak fel az arcán, illetve a testén is, ám a netes megjegyzésekre ekkor még nem reagált, csak akkor, mikor a széria a következő fejezetéig ért el.

Erin Moriarty még így nézett ki a The Boys 1. évadában (Fotó: IMDb)

Erre csak két évvel később került sor, mikor is egy amerikai újságíró, Megyn Kelly kiborította a bilit egy, az Erin Moriarty arcának átalakulásáról szóló videójával, amire a The Boys szépsége egy maratoni hosszúságú bejegyzéssel vágott vissza. Ebben a posztban Moriarty minden arra vonatkozó feltételezést cáfolt, ami arra vonatkozott, hogy kés alá feküdt volna, és felhívta a figyelmet az online bullyingra.

Mindannyian ki vagyunk téve életünk során a zaklatás különböző formáinak, de megdöbbentem, és úgy éreztem, megérdemlem, hogy szánjak egy pillanatot arra, hogy ezekről beszéljek. Rengetegen elküldtétek ezt az undorítóan hamis, kontraproduktív, már-már ironikusan nőgyűlölő videót, amelyben Megyn Kelly a külsőmet kommentálja, és hogy ennek a széles körű elterjedtségéről is tudomást szereztem, teljesen megdöbbentett. Az, hogy mennyire félretájékoztatott, pontatlan és kattintásvadász az a közeg, akiket követünk és akikről azt hisszük, hogy tájékozottak, egyszerűen megdöbbentő

– reagált a plasztikai beavatkozásokról szóló álhírekre Moriarty még 2024-ben.

A színésznő külseje alaposan megváltozott a sorozat 3. évadától kezdve (Fotó: IMDb)

Erin Moriarty-t betegsége ellenére sem kímélik

Tavaly nyáron egészen más okból került a figyelem középpontjába Csillagfény, mikor is Moriarty szabályosan sokkolta a rajongókat és kitálalt betegségéről: a színésznő 2025 júniusában osztotta meg a nyilvánossággal, hogy Graves-kórt diagnosztizáltak nála. Ez egy autoimmun pajzsmirigybetegség, amely túlműködést okoz, és olyan tünetekkel jár, mint a szélsőséges fáradtság, kimerültség és egyéb fizikai panaszok.

Egy hónapja diagnosztizáltak Graves-kórral. A kezelés megkezdését követő 24 órán belül éreztem, hogy kezd visszatérni a fény. Azóta egyre erősebbnek érzem magam

– osztotta meg a borzalmas hírt Erin Moriarty.

Erin Moriarty betegsége ellenére is jönnek sorra a negatív kommentek a The Boys 5. évadának megjelenése után (Fotó: IMDb)

Naivan ekkor akár azt is gondolhattuk volna, hogy a The Boys mindenkitől elköszönő 5. évadának premiere után az internet népe nem kezd el megint a szexi szőkeség külsején élcelődni, de a világháló ettől sokkal kegyetlenebb.

Mintha 20 évet öregedett volna az első évad óta, pedig csak hét év telt el

– olvasható egy rajongói hozzászólásban a Facebookon, míg egy másik kommentelő úgy fogalmazott: „Ha egymás mellé teszem az első és az ötödik évad Csillagfényét, mintha két külön embert látnék”.

Azonban szerencsére, még így is bőven akadnak az Erin Moriarty-filmek és sorozatok szerelmesei között olyanok, akik védelmükbe veszik a szeretett szőke színésznőjüket.

Erin Moriarty 2026-ban is új külsőt villantott, de többen úgy vélik, a színésznő jelenlegi formája tűnik a legegészségesebbnek (Fotó: Cristiano Minichiello)

Az új évad premierjének promózásában Moriarty is aktívan részt vesz, a vörös szőnyegen készült fotók, illetve interjúkat látva a fanok többsége egy emberként konstatálja, hogy a széria Csillagfénye már láthatóan jobb bőrben van, mint az elmúlt években.

Örömteli látni, hogy végre visszaszedett pár kilót. Újra egészségesnek néz ki!

– írta egy kommentelő a színésznő Instagramján.

A botrányos forgatást maga mögött tudó The Boys 5. évada április 8-án dupla epizóddal startolt el az Amazon Prime Video felületén. A szuperhős-széria záróévadának legfrissebb részei minden szerdán érkeznek, a sorozatfinálé pedig május 20-ára datáltható.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu