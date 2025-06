Súlyos betegséggel küzd a The Boys című sorozat szépsége

Idén már hat éve lesz, hogy a Prime-on debütált korunk egyik legjobb szuperhős-sorozata, a Darick Robertson és Garth Ennis képregénye alapján készült The Boys. A zsánernek görbe tükröt tartó, szatirikus elemekkel és 18+-os jelenetekkel tarkított műsor azóta már további három évaddal bővült, és persze temérdek rajongóra tett szert. A széria visszahozott a köztudatba olyan elfeledett sorozatszínészeket is, mint például az Outrageous Fortune-ben vagy a Xenában is felbukkanó Antony Starr, illetve útjára indított Jack Quaidhez vagy Erin Moriartyhoz hasonló sztárcsemetéket, akik igazi közönségkedvenccé váltak. Ezért is sújtotta le különösen az utóbbi színész közleménye a sorozat fanatikusait. Erin Moriarty ugyanis a napokban jelentette be, milyen komoly betegséggel is küzd.

Az Erin Moriarty-filmek és sorozatok szerelmesei nagyon megijedtek a The Boys sztárjának rossz híre hallatán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A The Boys sztárja nem csak a vásznon számít harcosnak

A magyarul A Fiúk címre hallgató tévéshow szépsége a diagnózis előtt azt vette észre magán, hogy egyfolytában stresszes, levert és fáradt, de ennek okait először a munkában kereste. Végül idén májusban mégis a kivizsgálás mellett döntött, ott pedig kiderült, hogy Erin Moriarty túlzott hormontermeléssel járó, autoimmun pajzsmirigy-betegségben szenved, mellyel a színésznő azon nyomban felvette a harcot, a kezeléseknek pedig rögtön meg is lett az eredménye. Erről Moriarty az Instagram-oldalán számolt be a rajongóinak:

Egy hónapja diagnosztizáltak Graves-kórral. A kezelés megkezdését követő 24 órán belül éreztem, hogy kezd visszatérni a fény. Azóta egyre erősebbnek érzem magam

– írja közösségi oldalán a szőke bombázó.

A sikerszériában Csillagfény néven akciózó Moriarty posztjában rajongóira is gondol, akiket arra ösztönöz, hogy ha úgy érzik, valami nincs rendben, forduljanak mielőbb orvoshoz, és ne fojtsák el magukban a fájdalmat.

Az amerikai színésznő The Boys 5. évadbeli szereplése veszélybe került volna? (Fotó: James Minchin/Amazon Studios)

Erin Moriarty is visszatér

A fanokban az olvasottak hatására felmerülhet némi aggodalom, hogy egyik kedvencüket így nem láthatják majd viszont a The Boys 5. évadában, de erről szó sincs. Ugyan a szuperhősök visszatérésére még várni kell, hiszen 2026-nál hamarabb nem debütál a következő, záróévad a Prime-on, ám Erin Moriarty újracastingolása egyáltalán nincs terítéken, hiszen a forgatási munkálatok már eleve hónapok óta zajlanak. Az utolsó szezonban egyébként minden fontos karakter tiszteletét teszi majd. Tehát Jack Quiad, Karl Urban, Antony Starr, Laz Alonso, Jessie T Usher, Chace Crawford, Karen Fukuhara is végső búcsút vesz a műsor szerelmeseitől, de még Jensen Ackles is felbukkan Soldier Boy-ként.