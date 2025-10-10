Teljesen kiakadt, leállította a forgatást a világsztár, nem bírta a gyomra

Az utóbbi évtizedben megkerülhetetlenné váltak a szuperhősök akár a mozivásznon, akár az otthoni képernyőkön. A Marvel és a DC teljes letámadást indított, ami egy idő után kezdett olyan mértéket ölteni, ami meglátszódott a jegypénztároknál is. A fokozatos érdektelenségből üde színfoltként emelkedett ki a The Boys, azaz A fiúk, ami görbe tükröt mutat azoknak a karaktereknek, akik már-már isteni hatalommal rendelkeznek az átlagemberek között.

Tartogat pár meglepetést, no meg pár durva jelenetet is a The Boys lezáró évada Fotó: Amazon Prime Video

A The Boys utolsó évada sem lesz visszafogottabb, mint a korábbiak

Az Amazon Prime Videón debütáló széria egyetlen évadra van a lezárástól, ami végleg pontot tesz a Homelander / Hazafi vs Világ konfliktusra. Antony Starr, Karl Urban és a többiek jelenleg is a kamerák előtt dolgoznak azon, hogy jövőre minden gond nélkül megérkezzen streamingre az ötödik szezon. A forgatások azonban a jelek szerint nem zajlanak zökkenőmentesen, ugyanis még a legedzettebb színészeknek is olyan dolgokat kell átélniük, amikre nem feltétlen készítette fel őket az a sorozat, hol a 18+-os elemekért nem kell a szomszédba menni.

„És akkor azt mondták… csapó. Erre én: Bocsi srácok, erre nem készültem fel, sőt, szerintem valójában senki sem” – idézett fel Soldier Boy / Katonasrác, azaz Jensen Ackles egy olyan pillanatot, amikor egyszerűen le kellett állítani a forgatást miatta, mert egyszerűen nem bírta gyomorral egy erősebb jelenet felvételekor.

Ackles a harmadik évadtól erősíti az egyébként is illusztris szereplőgárdát, mint a Vought egyik kiemelkedő alakja. A rajongók reakcióinak is köszönhetően sikerült meggyőzni arról a producereket, hogy Katonasrác megérdemli azt, hogy ne érjen véget itt a története. A Vought Rising előzményszéria az 1950-es évekbe repíti vissza a nézőket, ahol először bukkant fel a Vought, a szuper(anti)hősös cégbirodalom neve. A főszerepekben Katonasrác mellett Klara Risinger, azaz Stormfront / Viharfront tündökölhet, akiket Paul Grellong showrunnerként irányít majd a háttérből. A forgatási munkák augusztusban kezdődtek és egészen decemberig tartanak, utána jöhet az utómunka. A premier hivatalos dátuma még egyelőre a homályba vész, azonban biztosra lehet venni, hogy az Amazon nem akarja majd kannibalizálni a franchise-t, így biztosan lesz elég idő a Vought Rising és A fiúk utolsó évadja között, hogy a rajongók is megemésszék a látottakat.

