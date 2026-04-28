Villámgyorsan döntött a Disney: Ez lesz a Testamentumok 2. évadának a sorsa?

Még három hete sincs, hogy elstartolt A szolgálólány meséje folytatásaként beharangozott Testamentumok, rögtön a Disney+ jelenlegi egyik legfelkapottabb sorozatává vált. Bármilyen gyomorforgató képsorokkal és drámai cselekménnyel sokkol az Egyik csata a másik után című Leonardo DiCaprio-filmben is felbukkanó Chase Infiniti főszereplésével bemutatott széria, a nézők képtelenek leszakadni a róla, és várják az újabb epizódokat.

A semmiképp sem könnyen fogyasztható sorozat négy évvel az anyaszériája után veszi fel a fonalat, a főszerepben Agnesszel, aki egy bentlakásos szolgálólányképző iskola tanulója, emellett fogalma sincs arról, kik is a szülei, pedig, ha tudná... Az intézményben egyébként nem a hagyományos tanóráké, a mateké vagy a történelemé a főszerep, hanem itt egyedül csakis arra fektetnek a hangsúlyt az oktatók, hogy az ifjú hölgyek tökéletesen elsajátítsák, hogyan is néz ki egy jó háztartásvezetés, illetve melyek a legfontosabb, ebben a disztópikus világban evidensnek számító női kötelességek.

Az elképesztő nézettségnek hála, a Bruce Miller által megalkotott szériának nemcsak jelene, hanem a jövője is fényes, hiszen a hírek szerint már most úton van a folytatás, pedig még csak az évad felénél tartunk.

Máris készül a Testamentumok 2. évada?

Noha hivatalos megerősítés egyelőre még nem érkezett a Darth Maul-spinoff-fal is taroló Disney-től, de úgy hírlik, a The Madisonhoz hasonlóan, az alkotók már jóval az első évad premierje előtt gőzerővel dolgoztak a folytatáson. Ez annyira nem meglepő, hiszen korábban a műsor egyik producere, Warren Littlefield a The Hollywood Reporternek azt mondta, legalább három évadhoz lesz szükségük ahhoz, hogy hiánytalanul el tudják mesélni Margaret Atwood azonos című regényének történetét. Mi több, maga Littlefield is megerősítette, már beizzították az írócsapatot, hogy minél előbb tető alá hozzák a Testamentumok 2. évadát.

Így pedig már csak idő kérdése, mikor fog a Disney a tettek mezejére lépni, és hivatalosan is bejelenteni: érkezik a következő fejezet, mert igenis van rá igény!