Rendőr figyelt fel Szalai Ádám tündéri kislányára

Római turistáskodással töltötte a hétvégét Szalai Ádám és családja. Hogy csodásan sikerült az olasz fővárosban tett kiruccanásuk, annak bizonyságául elég csak végiglapozni a felesége Instagramra feltöltött kép- és videogalériáját.

Szalai Ádám és felesége, Krista Tcherneva modell-színésznő

Szalai Ádám felesége a bolgár származású, de Berlinben született színésznő-modell Krista Tcherneva, aki többek között a Kitz című Netflix-sorozat szereplőjeként is ismert.

A közösségi oldalára posztolt felvételekről csak úgy sugárzik a boldogságuk: pazar helyeket jártak be, finom ételeket ettek – és főleg élvezték egymás társaságát.

Ha a fenti galériára kattintva továbblapozol, láthatod azt is, ahogy 3 éves kislányuk, Efimia Anna egy lépcsőn apja karjaiból próbált barátkozni a szembejövőkkel, és egy mellettük elhaladó római rendőr is kedvesen integetett neki.

A 86-szoros magyar válogatott csatárból lett futballszakember jelenleg a válogatott pályaedzője Marco Rossi szövetségi kapitány stábjában. Szalai egyben a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese is.