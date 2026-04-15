A Disney+ új sorozata szülőmasinát nevel a tinilányokból: Itt A szolgálólány meséjének folytatása

Leírhatatlan szomorúság honolt a streaming berkein belül 2025-ben, miután hat évadot követően véget ért A szolgálólány meséje címre keresztelt sikerszéria. A Margaret Atwood azonos című regénye alapján készült sorozat egy hajmeresztően disztópikus, a nők jogait a földdel egyenlővé tevő világba kalauzolt el minket, ahol az Amerikai Egyesült Államok megszűnt létezni, és a helyén létrejövő Gileadban a földi pokol köszöntött be. Itt ugyanis a szebbik nemnek semmibe sincs beleszólása, mindenüktől megfosztva szolgálólányokká minősítik le őket, akiknek nevükből adódóan „uraik” kiszolgálása, valamint a gyermekszülés az egyetlen feladatuk. A széria főhőse az Elisabeth Moss által alakított June volt, aki szembe mert szállni ezzel a kegyetlen rendszerrel. A Disney+-on útnak indult új sorozat, a Testamentumok pedig az ő lánya, Agnes, valamint még megannyi fiatal szolgálólány-jelölt körül forog.

Sztárparádé és gyomorforgató képsorok a Disney+-on

Kis túlzással nagyjából ennyit elég is tudni előzmény gyanánt, így a Testamentumokat igazából azok is bátran elkezdhetik, akik korábban egy percet sem láttak A szolgálólány meséjéből, de ettől még persze ajánlott bepótolni azt a művet. Ahogy az erős gyomor is javallott, hiszen a Testamentumok kislányokról szól, de nem kislányoknak. Az első epizód máris egy brutális csonkolással zárul, de ne szaladjunk ennyire előre.

Miről is szól tulajdonképpen a Testamentumok? A sorozat négy évvel az anyaszériája után folytatódik, főszerepben a korábban is említett Agnesszel, aki egy bentlakásos szolgálólányképző iskola tanulója, emellett pedig fogalma sincs arról, kik is a szülei. És akit nem mellesleg az Oscar-esővel jutalmazott, Leonardo DiCaprio-féle Egyik csata a másik után női főszereplője, Chase Infiniti alakít, így a széria egy igazi világsztárral büszkélkedhet.

Így készülnek a „tökéletes” szolgálólányok

Az intézményben egyébként nem a hagyományos tanóráké, a mateké vagy a történelemé a főszerep, hanem itt egyedül csakis arra fektetnek hangsúlyt az oktatók, hogy az ifjú hölgyek tökéletesen elsajátítsák, hogyan is néz ki egy jó háztartásvezetés, illetve melyek a legfontosabb, ebben a világban evidensnek számító női kötelességek.