A Disney+ új sorozata szülőmasinát nevel a tinilányokból: Itt A szolgálólány meséjének folytatása

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 17:55
Disney+A szolgálólány meséje
Akik szomorkodtak, hogy tavaly véget ért A szolgálólány meséje, azok azonnal pattanjanak a streamingképernyők elé. Disney+-ra ugyanis most futott be Margaret Atwood másik zseniális művének adaptációja, a Testamentumok, mely tulajdonképpen az előző széria folytatása.
Leírhatatlan szomorúság honolt a streaming berkein belül 2025-ben, miután hat évadot követően véget ért A szolgálólány meséje címre keresztelt sikerszéria. A Margaret Atwood azonos című regénye alapján készült sorozat egy hajmeresztően disztópikus, a nők jogait a földdel egyenlővé tevő világba kalauzolt el minket, ahol az Amerikai Egyesült Államok megszűnt létezni, és a helyén létrejövő Gileadban a földi pokol köszöntött be. Itt ugyanis a szebbik nemnek semmibe sincs beleszólása, mindenüktől megfosztva szolgálólányokká minősítik le őket, akiknek nevükből adódóan „uraik” kiszolgálása, valamint a gyermekszülés az egyetlen feladatuk. A széria főhőse az Elisabeth Moss által alakított June volt, aki szembe mert szállni ezzel a kegyetlen rendszerrel. A Disney+-on útnak indult új sorozat, a Testamentumok pedig az ő lánya, Agnes, valamint még megannyi fiatal szolgálólány-jelölt körül forog.

Disney+ Testamentumok máris népszerű lett a nézők számára.
A Testamentumok mindössze pár nap alatt a Disney+ egyik legnézettebb műsora lett (Fotó: IMDb)

Sztárparádé és gyomorforgató képsorok a Disney+-on

Kis túlzással nagyjából ennyit elég is tudni előzmény gyanánt, így a Testamentumokat igazából azok is bátran elkezdhetik, akik korábban egy percet sem láttak A szolgálólány meséjéből, de ettől még persze ajánlott bepótolni azt a művet. Ahogy az erős gyomor is javallott, hiszen a Testamentumok kislányokról szól, de nem kislányoknak. Az első epizód máris egy brutális csonkolással zárul, de ne szaladjunk ennyire előre.

Itt A szolgálólány meséje folytatása.
A Chase Infiniti-filmek és sorozatok száma idén a Testamentumokkal bővült (Fotó: IMDb)

Miről is szól tulajdonképpen a Testamentumok? A sorozat négy évvel az anyaszériája után folytatódik, főszerepben a korábban is említett Agnesszel, aki egy bentlakásos szolgálólányképző iskola tanulója, emellett pedig fogalma sincs arról, kik is a szülei. És akit nem mellesleg az Oscar-esővel jutalmazott, Leonardo DiCaprio-féle Egyik csata a másik után női főszereplője, Chase Infiniti alakít, így a széria egy igazi világsztárral büszkélkedhet.

A Testamentumok már nézhető a Disney+-on.
A Testamentumok sorozat egészen május végéig örvendezteti meg a nézőket újabb epizódokkal (Fotó: IMDb)

Így készülnek a „tökéletes” szolgálólányok

Az intézményben egyébként nem a hagyományos tanóráké, a mateké vagy a történelemé a főszerep, hanem itt egyedül csakis arra fektetnek hangsúlyt az oktatók, hogy az ifjú hölgyek tökéletesen elsajátítsák, hogyan is néz ki egy jó háztartásvezetés, illetve melyek a legfontosabb, ebben a világban evidensnek számító női kötelességek.

Az olajozottan működő, ámde mégis pokoli gépezetbe azonban porszem kerül, amikor a külvilágból megérkezik Daisy, aki súlyos és sötét titkok őrzője, és az ő érkezésével fenekestül fordul fel Gilead világa.

A Testamentumok első három epizódja 2026. április 8-án debütált a Disney+-sorozatok kínálatában, a negyedik rész ma, azaz április 15-én érkezik. A sorozat még további hat fejezetből áll, az évadfinálé május 27-én fut majd be, de addig is, íme a széria kedvcsinálója:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu