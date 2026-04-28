Büntetésből a fél osztály nem mehet az osztálykirándulásra

Az osztálykirándulás szervezése nálunk mindig az év egyik fénypontja szokott lenni. A mi 5/a. osztályunk egy falusi iskola közössége, ahol a gyerekek jellemzően nem utazgatnak, és nem látnak minden nap metrót vagy libegőt, így már januárban elkezdik számolni a napokat, és titokban mindenki abban reménykedik, hogy a kirándulás idén talán hosszabb lesz, talán kicsit messzebb mennek, talán még jobb lesz, mint tavaly és természetesen ottalvós.
Aztán a múlt heti féléves szülői értekezleten történt valami, amitől az egész egészen más színt kapott. Az osztályfőnök – egyelőre csak lehetőségként – felvetette, hogy ha a fegyelmi problémák nem javulnak, akkor több gyerek, akár a fél osztály is kimaradhat az idei kirándulásból. Hogy fokozzuk az érzelmeket, az érintett gyerekek nevei és rosszcsontságai is közmegbeszélés tárgyává lettek.
A lányom neve is elhangzott azok között, akik az utóbbi időben „többször is benne voltak” kisebb-nagyobb csínytevésekben Nem volt semmi komoly, csak ami ebben az életkorban szerintem tipikus: beszólások, nevetgélés, firkálás, mindenféle kisebb határfeszegetés.
Na, több se kellett, elég nagy vita alakult ki. Szerintem mindenkit váratlanul ért a dolog, így elég hamar érezhető volt, hogy ez nem csak bennem okoz feszültséget. Volt, aki határozottan egyetértett: ne mehessenek a rosszalkodók, mert „valahogy rendet kell tenni”. Mások viszont azt mondták, hogy a kirándulás nem jutalom, hanem az iskolai élet része, és nem biztos, hogy jó üzenet, ha ezt vonjuk meg egyesektől, míg mások boldogan készülhetnek rá.
Hazafelé menet azon gondolkodtam, hogy mit is érzek pontosan. Mert valahol értem a tanárt. Egy osztályt egyben tartani, motiválni, fegyelmezni nem könnyű feladat. És valószínűleg eljutottak egy pontra, ahol valamilyen eszközt keresnek, ami hat. De közben szülőként ott motoszkál bennem egy másik kérdés is: vajon rendben van-e, ha egy közösségi élményt – ami pont az összetartozásról szólna – büntetésként elveszünk? És ez akkor is zavarna, ha nem az én lányom lenne az egyik, aki a büntetést kapja.
A szülői csoport azóta forrong, még a karácsonyi őrület sem hozott ennyi párbeszédet, vitát, szervezkedést soha. Szinte folyamatos a beszélgetés osztálykirándulás témában. Ki finoman, ki indulatosabban próbálja megfogalmazni, mit gondol. És közben mindenki egy kicsit a saját gyerekét is védi – még akkor is, ha tudjuk, hogy néha tényleg nehéz velük.
Felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán van-e erre lehetőség. Hogy egy tanár vagy egy iskola dönthet-e úgy, hogy valakit kizár egy ilyen programból. Erre nem egyszerű a válasz, és talán nem is fekete-fehér. Az biztos, hogy az iskolai programok szervezésekor vannak szabályok, és az is, hogy a gyerekek biztonsága, a közösség működése mindig az elsődleges szempont. De az is igaz, hogy egy osztálykirándulás több annál, mint egy „program”: közös élmény, emlék, sokszor pont az a tér, ahol a konfliktusok oldódhatnak, ahol más szerepben láthatják egymást a gyerekek.
Otthon aztán leültünk a lányommal beszélgetni. Tudja, hogy néha túl messzire megy, de azt is mondta: „Anya, én tényleg menni szeretnék a kirándulásra.”
Én, mint nagy ravasz szülő, azonnal bele is kapaszkodtam ebbe a mondatába. Megbeszéltük, hogy finomít a viselkedésén, ha már létezik ilyen képzeletbeli vagy valós „nem kirándulhat” lista, arról így le tud kerülni – akármilyen furcsa is ez az egész.
Nem tudom még, mi lesz a történetünk vége. Lehet, hogy végül senkit nem zárnak ki. Biztosan lesznek feltételek. Szerintem valószínűbb, hogy ez az egész inkább egy figyelmeztetés, mint valódi döntés az osztályfőnökünk részéről. És persze ott vannak a szülők is, a fórum, ahol ezt most jó alaposan végigbeszéljük, és ha kell, tovább megyünk az elképzelésünkkel az iskola vezetősége felé. De az biztos, hogy ez a váratlan helyzet sokkal több kérdést vet fel, mint amennyire elsőre gondolnánk.
Hol van a határ fegyelmezés és büntetés között?
Mi segít valóban a gyerekeknek tanulni a hibáikból?
És mit visznek magukkal ezekből a helyzetekből – nemcsak most, hanem később is?
Egyelőre mi is csak keressük a válaszokat. Mint sokszor szülőként önállóan, most végre együtt gondolkodik a közösség – és ennek az esetnek szerintem ez mindenképpen az egyik legfontosabb pozitív hozadéka.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.