Büntetésből a fél osztály nem mehet az osztálykirándulásra

Az osztálykirándulás szervezése nálunk mindig az év egyik fénypontja szokott lenni. A mi 5/a. osztályunk egy falusi iskola közössége, ahol a gyerekek jellemzően nem utazgatnak, és nem látnak minden nap metrót vagy libegőt, így már januárban elkezdik számolni a napokat, és titokban mindenki abban reménykedik, hogy a kirándulás idén talán hosszabb lesz, talán kicsit messzebb mennek, talán még jobb lesz, mint tavaly és természetesen ottalvós.

Aztán a múlt heti féléves szülői értekezleten történt valami, amitől az egész egészen más színt kapott. Az osztályfőnök – egyelőre csak lehetőségként – felvetette, hogy ha a fegyelmi problémák nem javulnak, akkor több gyerek, akár a fél osztály is kimaradhat az idei kirándulásból. Hogy fokozzuk az érzelmeket, az érintett gyerekek nevei és rosszcsontságai is közmegbeszélés tárgyává lettek.

A lányom neve is elhangzott azok között, akik az utóbbi időben „többször is benne voltak” kisebb-nagyobb csínytevésekben Nem volt semmi komoly, csak ami ebben az életkorban szerintem tipikus: beszólások, nevetgélés, firkálás, mindenféle kisebb határfeszegetés.

Na, több se kellett, elég nagy vita alakult ki. Szerintem mindenkit váratlanul ért a dolog, így elég hamar érezhető volt, hogy ez nem csak bennem okoz feszültséget. Volt, aki határozottan egyetértett: ne mehessenek a rosszalkodók, mert „valahogy rendet kell tenni”. Mások viszont azt mondták, hogy a kirándulás nem jutalom, hanem az iskolai élet része, és nem biztos, hogy jó üzenet, ha ezt vonjuk meg egyesektől, míg mások boldogan készülhetnek rá.

Hazafelé menet azon gondolkodtam, hogy mit is érzek pontosan. Mert valahol értem a tanárt. Egy osztályt egyben tartani, motiválni, fegyelmezni nem könnyű feladat. És valószínűleg eljutottak egy pontra, ahol valamilyen eszközt keresnek, ami hat. De közben szülőként ott motoszkál bennem egy másik kérdés is: vajon rendben van-e, ha egy közösségi élményt – ami pont az összetartozásról szólna – büntetésként elveszünk? És ez akkor is zavarna, ha nem az én lányom lenne az egyik, aki a büntetést kapja.