Ismét megnyitják a pesti alsó rakpartot a gyalogosok és kerékpárosok előtt

Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt; az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet - közölte a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. Kiemelték, hogy az új rendszer a korábbi évek tapasztalataira épül, célja pedig egy olyan kompromisszumos megoldás kialakítása, amely a rakpart használóinak, köztük az autósoknak is megfelelő.
A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben.
A nyitóhétvégén, május 1. és 3. között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket, a rendezvények pedig ingyenesen látogathatók. A teljes szezonban változatos programokat terveznek: kezdetben hétvégenként, május végétől és júniustól pedig hétköznap esténként is.
A közlemény szerint a rakparton található közterületi bútorok, piknikasztalok, grillezők, napozóágyak és kerékpártámaszok, továbbra is díjmentesen használhatók. A nyitóhétvégétől négy vendéglátóhely is működik majd a területen: a Viadukt Bár, a Dunyi- Dunai Nyitott Műhely, a Tuna és a Meder.
A rakpart programjairól a szervezők közösségi médiafelületeiken adnak folyamatos tájékoztatást.
