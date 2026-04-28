Ismét megnyitják a pesti alsó rakpartot a gyalogosok és kerékpárosok előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 17:50
Május 1-jén zárják le először az autóforgalom előtt. Minden, amit a pesti alsó rakpart idei rendjéről tudni érdemes.

Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt; az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet - közölte a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-vel.

Újra megnyitja kapuit a pesti alsó rakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Május 1-jén kezdődik a szezon a pesti alsó rakparton

A tájékoztatás szerint május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. Kiemelték, hogy az új rendszer a korábbi évek tapasztalataira épül, célja pedig egy olyan kompromisszumos megoldás kialakítása, amely a rakpart használóinak, köztük az autósoknak is megfelelő.

A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben.

A nyitóhétvégén, május 1. és 3. között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket, a rendezvények pedig ingyenesen látogathatók. A teljes szezonban változatos programokat terveznek: kezdetben hétvégenként, május végétől és júniustól pedig hétköznap esténként is.

A közlemény szerint a rakparton található közterületi bútorok, piknikasztalok, grillezők, napozóágyak és kerékpártámaszok, továbbra is díjmentesen használhatók. A nyitóhétvégétől négy vendéglátóhely is működik majd a területen: a Viadukt Bár, a Dunyi- Dunai Nyitott Műhely, a Tuna és a Meder.

A rakpart programjairól a szervezők közösségi médiafelületeiken adnak folyamatos tájékoztatást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
