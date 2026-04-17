Star Wars-láz a Disney+-on: erre a Sith nagyúrra kíváncsi mindenki a streamingen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 18:25
A Jedik ideje lejárt, streamingen most a rosszfiúké a főszerep. Még csak pár napja érkezett meg Darth Maul saját sorozata a Disney+-ra, mégis rögtön a platfrom legnépszerűbb műsorává tudott válni, ami óriási elégtétel lehet a Star Wars egyik legkedveltebb karakterének.
Örökös-Tóth Lajos
Noha az 1999-ben megjelent Star Wars I. rész – Baljós árnyakat millió meg egy szempontból érheti kritika, az viszont kétségtelen, hogy számos emlékezetes jelenete mellett egy ikonikus főgonosszal is megajándékozta a rajongóbázist. Tudniillik Darth Maul annak ellenére is képes volt megmozgatni a fanok fantáziáját, hogy képernyőidejét kegyetlenül leredukálták. Bár a karakter azóta több sorozatban, de még egy filmben is megjelent mellékszereplőként, sosem kapta meg a méltó mennyiségű figyelmet a tülkös Sith nagyúr. Egészen mostanáig...

A Star Wars újabb nagy dobása, Darth Maul sorozata rögtön top 1 lett a Disney+ nézettségi listáján (Fotó: IMDb)

A Disney+-on háborognak a csillagok

A Disney streamingplatformját teljesen leuraló Star Wars: Maul – Árnyak mestere főszereplője ugyanis nem más, mint az emlegetett sötét nagyúr, Darth Maul. A történet a Star Wars: A klónok háborúja eseményei után játszódik, az érzelmektől fűtött és lendületes kaland során pedig a címszereplő Darth Mault követhetjük, amint egy, a Birodalom által még érintetlen bolygón tervezi újjáépíteni bűnszövetkezetét. Itt találkozik egy kiábrándult, fiatal jedi padawannal, Devon Izarával, akiből akár az a tanítvány is lehet, akit Maul keres, hogy segítségére legyen kérlelhetetlen bosszúhadjáratában. 

A Star Wars-sorozatok legújabb darabja 10 epizódon keresztül meséli el Maul kalandját (Fotó: IMDb)

Darth Maul, a legsanyarúbb sorsú Star Wars-karakter

Mondanunk sem kell, kijárt már az a figyelem és népszerűség Darth Sidious tanítványának, melyet most maradéktalanul élvezhet. Darth Maullal ugyanis George Lucas már a Baljós árnyak készítése során alaposan kibabrált, az őt alakító Ray Park legnagyobb bánatára. A Star Wars atyja szerette volna, ha minél rejtelmesebb lenne a dupla szablyás rosszfiú, ezért a szövegeinek jelentő részét kigyomlálta a forgatókönyvből, karaktere így nem is működött igazán.

A Baljós árnyak hármas párbajjelenete több mint legendás (Fotó: ZUMA Press)

Kárpótlásul évekkel később Lucas azt találta ki, hogy Darth Maul köré építi a várva várt folytatástrilógiát, egy alvilági bűnbandát szervező „maffiafőnök” figurát formálva belőle. Az ötletet azonban keresztülhúzta a Disney, mely egészen másfelé vitte el a franchise-t, de ezt már sajnos jól ismerjük. Noha Maulnak, valamint az őt megtestesítő Parknak még kijárt egy röpke cameo a 2018-ban megjelent Solo: Egy Star Wars-történetben, ámde azzal végül nem kezdtek semmit sem a későbbiekben. De ki tudja, talán pont az animált Sith nagyúr sikere hozhatja el az élőszereplős Darth Maul újbóli eljövetelét egyszer...

A Star Wars: Maul – Árnyak mesterének első epizódjai április 6-án debütáltak a Disney+-sorozatok kínálatában. A nézettségi listán még A szolgálólány meséjének spinoff-ját, a Testamentumokat is maga mögé utasító széria újabb részei minden hétfőn landolnak a platformon, egészen a május 4-én esedékes évadfináléig.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
