„Felért egy tökönrúgással” — Quentin Tarantinot darabokra tépték a kritikusok

A rendező a filmvilág egyik legnagyobb arca, a szónak minden értelmében. A Quentin Tarantino-filmek jelentős része szinte kivétel nélkül kitűnő alkotás — gondoljunk csak a Kutyaszorítóbanra, a Ponyvaregényre, a Kill Bill-filmekre, a Becstelen Brigantykra, a Django elszabadulra, az Aljas nyolcasra vagy a Volt egyszer egy… Hollywoodra — és a kilencvenes évek óta azzal a vehemenciával és magabiztossággal adott interjúkat, mintha már akkor klasszikussá emelte volna saját magát. Az utóbbi fél évben kicsit élesebben szembesítették ezzel az egos részével, miután Paul Danot a Színészek Céhének legrosszabb tagjának kiáltotta ki, de valójában nem ez volt az első alkalom, hogy a külvilág megkísérelte lehozni őt a földre… sőt, az a korszak, amiről ez a cikk szól, kifejezetten traumatizálta őt.

Quentin Tarantino 2026-ban egy pillanatra visszatér a színészkedéshez (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

A Quentin Tarantinonak jobban áll a dirigálás, mint a játék

Tudni kell, hogy a szabadszájú Quentin Tarantino rendezőként és színészként is kipróbálta magát. Persze itt nem a saját filmjeiben alakított rövid, de szórakoztató cameokra kell gondolni (ahol igazából mindig önmagát játszotta) hanem mint konkrét színművész egy-egy nagyobb projektben.

1998-ban fontos szerepet kapott a Várj, míg sötét lesz című film Broadway színpadi feldolgozásában. A visszajelzések alapján ez az előadás olyan pocsék volt, hogy 16 hét után jobbnak látták levenni műsorról.

Tarantino egy ismerőse a Vanity Fairnek adott némi belsős információt arról, ahogy a sztárrendező megélte ezt az időszakot:

Abszolút borzalmas volt. Olyan volt, mint egy szalmazsák, amit bedobtak a kritikusok elé, hogy dobálózzanak vele. Sőt, biztos, hogy szabotálták is!

A névtelen informátor persze belátta, hogy ez egy ponton elkerülhetetlen volt, mivel egyszerűen túl sokat gondolt magáról:

Ezt nem lehet úgy csinálni, hogy szerepelsz egy kicsit a filmjeidben és máris remekelsz a színpadon egy Broadway főszerepben. Ez számára felért egy tökönrúgással, amitől teljesen összeomlott és visszajött a Földre, miután annyira félreismerte a képességeit színészként, hogy az végül tömeges gyalázássá nőtte ki magát.