„Te rabszolga vagy, nem menő csávó!” — Igazi őrült! Itt vannak a szülinapos Quentin Tarantino legnagyobb botrányai

A ma 63 éves Quentin Tarantino jellemzően nem tartja vissza a véleményét. A zseniális rendező többször is bebizonyította, hogy ő az a tipikus „ami a szívén, az a száján” személyiség és ezen valljuk be, néha legalább annyira jól szórakozunk. Összegyűjtöttük hát az ünnepelt legnagyobb botrányait!
Az alábbi videóban Tarantino még önmagához mérten is jól mérsékelte magát. Egy rajongó igen erőszakosan próbált tőle egy fotót kicsikarni, de a többszöri elutasításra se nyugodott le. Ekkor a rendező felemelte a hangját és némileg erőteljesebben csitította le a kéregetőt:
Tiszta őrült vagy, ember. Mondtam neked, hogy nem készítek fotókat, te pedig itt lebegteted a telefonod. Adok autogramot, kezet fogok veled, de fotót azt nem! Nem akarok f*sz lenni, csak nem csinálok ilyet!
Persze ő csinálja jól, a határokat meg kell húzni. Azt viszont, hogy ugyanebben a videóban egy random rajongó azt kérte, hogy „Quentin, légyszi fogj meg!” — már kevésbé tudjuk mire vélni... Mi a franc, ember?!
Egy ilyen filmográfia mellett nehéz lenne kiemelni, hogy melyek a Quentin Tarantino-filmek legjobbjai, de a Django elszabadul minden bizonnyal köztük van. A címszerepet Jamie Foxx kapta, aki egy late night showban kifejtette, hogy Tarantino már az első forgatási napon is kinézte őt, a lehető legfurább okokból. A rendező ruhájánál fogva behúzta őt egy külön szobába és szembesítette őt a problémával, ahogy azt Foxx mesélte:
Azt mondta nekem: Tudtam, hogy ez lesz. Tudtam, tudtam, tudtam! Túlzottan k*rvára menő vagy, tesó! Te egy rabszolga vagy, nem valami menő csávó! Idejössz a Louis Vutton táskáddal és a Range Rovereddel és te vagy a rabszolga?
A megoldás végül az volt, hogy másnap Jamie Foxx máshogy öltözött és a kocsiját is otthon hagyta. Az már nem derült ki, hogy ettől jobban rabszolgának tűnt-e, de végül is a film azóta elkészült, szóval minden bizonnyal igen.
Az utóbbi hetekben nagy port kavart, amikor a Ponyvaregény sztárja, Rosanna Arquette beleállt a rendezőbe… mondhatni tényleg a semmiből. A színésznő egy interjúban "rasszistának és rémisztőnek" nevezte azt, hogy Tarantino filmjeiben ennyiszer elhangzik az N betűs szó. A rendező postafordultával üzent a színésznőnek egy nyilvánossá vált levélben és a fogalmazásában nem volt köszönet:
Kedves Rosanna!
Remélem, hogy a 132 különböző médiafelület, mely a nevedet írja az arcoddal együtt megérte a tiszteletlenséget felém és a film felé, amiben tisztán emlékszem, hogy imádtál szerepelni.
Most is így érzed?
Nagyon valószínű.
De miután munkát adtam neked és a pénzt is felvetted, hogy aztán mindet a szemetesbe dobd, úgy vélem cinikus okokból, ez a lépés kifejezetten ízléstelennek és becstelennek tűnik.
Jó lenne némi testvériesség a művészi kollégák között.
De a célod már elérted.
Gratulálok.
Q
Mindenesetre Quentin Tarantinonak valóban nem kell tovább védekeznie, hiszen korábban a Django elszabadul kapcsán kerekperec kimondta, hogy nem izgatja, hogy rasszistának gondolják-e:
Nem hiszem, hogy bárki azt gondolná, hogy többször használtuk az N-betűs szót, mint az 1858-as Mississipiben. Ha pedig mégis, akkor befoghatják a pofájukat. Az én feladatom, hogy elmondjam az igazságot.
Ma már elképzelni se tudnánk a Quentin Tarantino IMDb oldalán előkelő helyen álló Kill Billt a gyönyörű színésznő nélkül, de szegény majdnem kiesett a forgatásból, és ez csak a kisebbik baj. 2002-ben egy jelenet felvétele közben Thurmannek egy autót kellett nagysebességgel vezetnie egy földúton. A színésznő állítása szerint nem érezte biztonságosnak a helyzetet, de a stáb – beleértve Tarantinót – ragaszkodott hozzá, hogy ő maga vezessen, ne kaszkadőr. Az autó viszont irányíthatatlanná vált, egy fának csapódott és Thurman súlyos agyrázkódást szenvedett. A legszomorúbb, hogy ebből a felvételből alig került négy másodperc a filmbe, szóval a nap végén teljesen feleslegesen történt.
Nem is véletlen, hogy Uma Thurman ezután nem vállalt szerepet Tarantino mozijaiban, a szakmai kapcsolatuk máig nem jött helyre. Kár érte, pedig Uma Thurman mindkét közös filmjükben nagyon jót alakított (illetve három, ha a Kill Bill részeket két filmnek számoljuk). Az sem segített, hogy Tarantino az eset után nyilvánosan bocsánatot kért — ami nagyon ritka. Paul Danotól például azóta se kért bocsánatot, amiért kéretlenül lejáratta őt, pedig ma már majdnem mindenki kifejtette róla a véleményét a filmvilágban. Hozzá kell tenni, Paul Danot nem hatotta meg túlzottan az eset.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.