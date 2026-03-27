„Te rabszolga vagy, nem menő csávó!” — Igazi őrült! Itt vannak a szülinapos Quentin Tarantino legnagyobb botrányai

A ma 63 éves Quentin Tarantino jellemzően nem tartja vissza a véleményét. A zseniális rendező többször is bebizonyította, hogy ő az a tipikus „ami a szívén, az a száján” személyiség és ezen valljuk be, néha legalább annyira jól szórakozunk. Összegyűjtöttük hát az ünnepelt legnagyobb botrányait!

Quentin Tarantinót nem éri meg zaklatni

Jamie Foxx túl menő volt rabszolgának

Uma Thurmannel a mai napig nincsenek jóban és erre jó okuk van

Ha Quentin Tarantino azt mondja nem, akkor nem!

Az alábbi videóban Tarantino még önmagához mérten is jól mérsékelte magát. Egy rajongó igen erőszakosan próbált tőle egy fotót kicsikarni, de a többszöri elutasításra se nyugodott le. Ekkor a rendező felemelte a hangját és némileg erőteljesebben csitította le a kéregetőt:

Tiszta őrült vagy, ember. Mondtam neked, hogy nem készítek fotókat, te pedig itt lebegteted a telefonod. Adok autogramot, kezet fogok veled, de fotót azt nem! Nem akarok f*sz lenni, csak nem csinálok ilyet!

Persze ő csinálja jól, a határokat meg kell húzni. Azt viszont, hogy ugyanebben a videóban egy random rajongó azt kérte, hogy „Quentin, légyszi fogj meg!” — már kevésbé tudjuk mire vélni... Mi a franc, ember?!

Egy ilyen filmográfia mellett nehéz lenne kiemelni, hogy melyek a Quentin Tarantino-filmek legjobbjai, de a Django elszabadul minden bizonnyal köztük van. A címszerepet Jamie Foxx kapta, aki egy late night showban kifejtette, hogy Tarantino már az első forgatási napon is kinézte őt, a lehető legfurább okokból. A rendező ruhájánál fogva behúzta őt egy külön szobába és szembesítette őt a problémával, ahogy azt Foxx mesélte:

Azt mondta nekem: Tudtam, hogy ez lesz. Tudtam, tudtam, tudtam! Túlzottan k*rvára menő vagy, tesó! Te egy rabszolga vagy, nem valami menő csávó! Idejössz a Louis Vutton táskáddal és a Range Rovereddel és te vagy a rabszolga?

A megoldás végül az volt, hogy másnap Jamie Foxx máshogy öltözött és a kocsiját is otthon hagyta. Az már nem derült ki, hogy ettől jobban rabszolgának tűnt-e, de végül is a film azóta elkészült, szóval minden bizonnyal igen.