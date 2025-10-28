Óriási hír! Quentin Tarantino új filmmel készül: hamarabb jöhet, mint gondolnánk

Tarantinot határozottan nem a színészi játékáról ismerjük, inkább az elidegeníthetetlen filmes stílusáról, mely végletekig fokozza az explicit erőszakot — az ő elmondása szerint azért, mert jó móka. Olyan legendás Quentin Tarantino filmeket hozott napvilágra, mint a Kutyaszorítóban, Ponyvaregény, Négy szoba, Kill Bill, Becstelen Brigantyk, Django elszabadul, Aljas nyolcas és a Volt egyszer egy Hollywood — valamennyi emlékezetes és jó film, a Jackie Brownt leszámítva.

Quentin Tarantino utoljára a Robert Rodriguez filmeket erősítő Alkonyattól pirkadatigban szerepelt (Fotó: Miramax Films)

...de Quentin Tarantino színészként is kipróbálta magát!

Itt persze nem a rövid cameokról beszélünk a filmjeiben, hanem aktív és a film szempontjából is fontos szerepről. Az Alkonyattól pirkadatigban George Clooney mellett játszott, a vámpírokkal teli kocsmában virrasztva. Ez volt az első és eddig egyetlen film, amelyben a jelenléte nem csak egy vicces kikacsintás volt, hanem színészként is kipróbálhatta magát. Tegyük hozzá, rövid szerepeiben is legtöbbször igen szórakoztató, főleg ahogy kreatív módokon kinyírja saját karakterét vagy ő, vagy rendező barátja Robert Rodriguez.

Az Alkonyattól pirkadatig után 29 évvel később Tarantino újabb színtéren csillogtathatja meg színészi tudását Jamie Adams következő filmjében, amely az Only What We Carry címet viseli. Az ambiciózus projektet hat nap alatt forgatták le Franciaországban, olyan közkedvelt nevekkel együtt, mint Simon Pegg és Charlotte Gainsbourg. A film különlegessége, hogy minimális költségvetéssel forgatták le és a film nagyrésze improvizált. A rendező elmondása szerint a kísérleti-jellegű film narratíva egy meditatív utazás a szerelem, veszteség, csend és a továbblépés bátorsága körül.

A rendező Jamie Adams a Variety-nek beszámolt a történetről is nagyvonalakban:

Simon Pegg játssza majd Julian Johns szerepét, az egykor rettegett tanárt, akinek egykori tanítványa, Charlotte Levant (Sofia Boutella) hazatér, hogy szembenézzen a múltjával. Quentin Tarantino az oktató egykori barátját, John Percyt alakítja, aki felkavarja az eltemetett múlt állóvizét.

Az eddigiek alapján a film egy minimalista, kvázi művészfilmes projektnek tűnik, melyben drámai fordulatok, nagy kiderülések tarkíthatják a sztárokkal erősítő misztikus történetet.