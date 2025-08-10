Forró forgatások: ezek a világsztárok forgatás közben találtak egymásra

Hollywoodban nem szokatlan, hogy a világsztárok összemelegednek egy-egy film munkálatai alatt. A forró forgatások sokszor annál is forróbb hétköznapokhoz vezetnek, gondoljunk csak annak idején Brad Pittre és Angelina Jolie-ra. Alább olyan párosokat mutatunk be, akik forgatás közben értek egymáshoz először, a játék pedig a valóságban is összehozta őket.
„Ő lett a legjobb színészi mentorom, akit valaha is kaptam, és végtelenül sokat segít nekem.” – mesélt a feleségéről Ryan Gosling. Ő és Eva Mendes a Túl a fenyvesen forgatásán szerettek egymásba, azóta két közös lányuk született. Ritkán beszélnek a magánéletükről, de kétség sem fér hozzá, hogy teljesen odáig vannak egymásért.
Hosszú ideig titokban tartották a kapcsolatot, ma már azonban 14 éve házasok. Rachel Weisz és Daniel Craig az Álmok otthona felvételein habarodtak egymásba, később szűk családi körben mondták ki a boldogító igent. Bár mindketten világsztárok, a családi életüket igyekeznek távol tartani a nyilvánosságtól.
„Soha nem házasodtunk össze, de egy dolog folyamatosan növekszik, és az a szerelmünk.” – írta egyszer a közösségi média oldalán Goldie Hawn élete párjáról, Kurt Russelről. 1966-ban találkoztak először, végül 17 évvel később, a Második műszak után látták be, hogy egymás nélkül elképzelhetetlen az életük. Ez a kötelék azóta is töretlen.
„A jelmezpróbán találkoztunk, ahol egymásra néztünk, és azt hiszem, valami történt. Valami, amit nem lehet megmagyarázni, és ami túlmutat a logikán.” – emlékszik vissza az első találkozásra Javier Bardem. Ekkor azonban még nem jöttek össze Penélope Cruzzal, csupán 15 évvel később, a Vicky Cristina Barcelona forgatásán. Párként először a 2010-ben mutatkoztak együtt.
Tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál, végül egy lopott csók buktatta le Zendayát és Tom Hollandet. A fiatalok a Pókember-filmek miatt kezdtek el egyre több időt tölteni egymás társaságában, a rajongók számára a kezdetektől fogva egyértelmű volt a köztük lévő kémia. Ma már nyíltan vállalják a szerelmüket, sőt, már az esküvőre készülnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.