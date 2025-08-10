Forró forgatások: ezek a világsztárok forgatás közben találtak egymásra

Hollywoodban nem szokatlan, hogy a világsztárok összemelegednek egy-egy film munkálatai alatt. A forró forgatások sokszor annál is forróbb hétköznapokhoz vezetnek, gondoljunk csak annak idején Brad Pittre és Angelina Jolie-ra. Alább olyan párosokat mutatunk be, akik forgatás közben értek egymáshoz először, a játék pedig a valóságban is összehozta őket.

Eva Mendes és Ryan Gosling egy forró forgatás után, a Túl a fenyvesen című film bemutatóján, a forgatás közben egymásba is szerettek

Fotó: Sonia Recchia / GettyImages

Forgatás közben született híres szerelmek

„Ő lett a legjobb színészi mentorom, akit valaha is kaptam, és végtelenül sokat segít nekem.” – mesélt a feleségéről Ryan Gosling. Ő és Eva Mendes a Túl a fenyvesen forgatásán szerettek egymásba, azóta két közös lányuk született. Ritkán beszélnek a magánéletükről, de kétség sem fér hozzá, hogy teljesen odáig vannak egymásért.

Rachel Weisz és Daniel Craig a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon

Fotó: dpa/picture-alliance / Norhtfoto

Hosszú ideig titokban tartották a kapcsolatot, ma már azonban 14 éve házasok. Rachel Weisz és Daniel Craig az Álmok otthona felvételein habarodtak egymásba, később szűk családi körben mondták ki a boldogító igent. Bár mindketten világsztárok, a családi életüket igyekeznek távol tartani a nyilvánosságtól.

Goldie Hawn és Kurt Russel

Fotó: Faye Sadou / Norhtfoto

„Soha nem házasodtunk össze, de egy dolog folyamatosan növekszik, és az a szerelmünk.” – írta egyszer a közösségi média oldalán Goldie Hawn élete párjáról, Kurt Russelről. 1966-ban találkoztak először, végül 17 évvel később, a Második műszak után látták be, hogy egymás nélkül elképzelhetetlen az életük. Ez a kötelék azóta is töretlen.

Javier Bardem és Penélope Cruz a 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon

Fotó: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE / Norhtfoto

„A jelmezpróbán találkoztunk, ahol egymásra néztünk, és azt hiszem, valami történt. Valami, amit nem lehet megmagyarázni, és ami túlmutat a logikán.” – emlékszik vissza az első találkozásra Javier Bardem. Ekkor azonban még nem jöttek össze Penélope Cruzzal, csupán 15 évvel később, a Vicky Cristina Barcelona forgatásán. Párként először a 2010-ben mutatkoztak együtt.

Zendaya és Tom Holland a Pókember: Nincs hazaút című film londoni bemutatóján

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Norhtfoto

Tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál, végül egy lopott csók buktatta le Zendayát és Tom Hollandet. A fiatalok a Pókember-filmek miatt kezdtek el egyre több időt tölteni egymás társaságában, a rajongók számára a kezdetektől fogva egyértelmű volt a köztük lévő kémia. Ma már nyíltan vállalják a szerelmüket, sőt, már az esküvőre készülnek.