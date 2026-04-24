Lefeküdt a lánya barátnőjével és túltolta fentanilt: a Netflix lerántotta a leplet Hulk Hogan kínos titkairól

Egy emberként rázta meg a világot Terry Bollea, ismertebb nevén Hulk Hogan halála még 2025 nyarán. A kiközösített sportág legjelesebb képviselője nemcsak a ringben, hanem azon kívül is szinte minden elért, hiszen amellett, hogy filmekben rendre is felbukkant, saját realityműsora, de még étteremlánca is volt, más kérdés, hogy ezeket mekkora sikerrel zárta. A Netflix tehát nem ok nélkül érezte őt tökéletes alanynak legújabb dokusorozatához, ám az élet sajnos közbeszólt, és mielőtt végeztek volna a munkálatokkal, Hulk Hogan meghalt. A streamingszolgáltató azonban mégis úgy döntött, hogy megjelenteti a műsort, ám ennek a Hulkster rajongói aligha örülnek, mert kedvencük sötét oldala tárult most a világ elé.

A Hulk Hogan-filmek száma még a sztár halála után is gyarapodik, a tavaly elhunyt pankrátor ezúttal a Netflixen lett felkapva (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Gyógyszerfüggő botrányhősre kíváncsi mindenki a Netflixen

Noha Hulk Hogan, a tévéképernyőkről és mozivásznakról visszafeszítő kirakatkarakter sokak számára valódi hős volt, a maszk mögötti ember, Terry Bollea története kétségtelenül sokkal ellentmondásosabb és botrányokkal terheltebb volt.

Házassága például azért ment tönkre, mert viszonya volt a lánya, Brooke Hogan egyik barátnőjével. A válás után pedig az öngyilkosságot fontolgatta. De készült róla egy szexvideó is, ami kiszivárgott, majd egy milliárdossal összefogva gyakorlatilag bedöntötte azt a médiabirodalmat, amely nyilvánosságra hozta azt. Életvitelét is számos probléma kísérte: rendszeresen ivott, és olyan mennyiségű fentanilt fogyasztott, hogy a mentősök szerint csoda, hogy egyáltalán túlélte.

Hogan viszont nemcsak magát és családját mérgezte, hanem a közvéleményt is. Például nyilvánosan együttérzését fejezte ki Amerika történetének legnagyobb botrányhőse, O. J. Simpson iránt, majd később egy durva rasszista-botrány kellős közepén találta magát a meggondolatlan kijelentései miatt. Utóbbinak végül az lett a vége, hogy kenyéradója, a World Wrestling Entertainment (röviden: WWE) évekre megszakította vele a kapcsolatot, majd csak halála előtt nem sokkal „békültek ki” a felek.

Hulk Hogan karrierje során olyan neves arcokkal küzdött meg a ringben, mint például Dwayne Johnson (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Ez a baj a Hulk Hogan-filmmel

A Netflix tehát igyekszik minél többet elmesélni és feltárni ezekből a rettentő kellemetlen témákból, valamit azonban meg kell jegyezni a Hulk Hogan: Ízig-vérig amerikai kapcsán: aki nagyjából követte Hulk Hogan pályafutását, illetve nem ismeretlen számára a pankráció vándorcirkuszszerű miliője, annak aligha fog sok újdonságot tartogatni a Netflix-sorozatok eme friss darabja.