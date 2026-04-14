A Netflix meglépte a váratlant: Hulk Hogan halála után is visszatér

Egy emberként rázta meg a komplett pankráció- és filmvilágot a showbusiness történetének talán legikonikusabb izompacsirtájának, Hulk Hogannek a 2025 júliusában bekövetkezett halála. A profi birkózóból lett színész élete szinte minden területén két lábon járó legendává tudott válni, földi létünkön járt útja pedig már évek óta azért kiáltott, hogy valaki töviről hegyire elmesélje azt a nagyérdeműnek. A rajongók szerencséjére a Netflix pont ebben mesterkedett, a sors azonban végül kegyetlenül közbeszólt, ám most mégis van okunk örömre.

Hulk Hogan életét a színész-pankrátor halála után a Netflix fogja megénekelni (Fotó: RW/MediaPunch)

A Netflix mégis bemutatja a Hulk Hogan-dokuszériát!

Bár a Hulkster halála kapcsán többekben felmerült az aggodalom, hogy a történetek fényében a Netflix mégsem fogja bemutatni a Hulk Hogan kalandos, euforikus csúcspontokkal és botrányos hullámvölgyekkel teli életútjáról szóló dokumentumfilm-szériát, a vörös streamingszolgáltató nemrég érkezett az óriási hírrel: a pankrátor-színész halála után kevesebb mint egy évvel, 2026. április 22-én érkezik a platformra a Hulk Hogan: Ízig-vérig amerikai, melyben a családtagokon, barátokon és kollégákon kívül maga Hogan is szerepel majd.

A 2024 óta készülő szériához több mint 50 órányi interjú-nyersanyagot vettek fel a streamingóriás munkatársai. A forgatási munkálatokat pedig a World Wrestling Entertainment (röviden: WWE) tavaly júliusi egyik SmackDown-epizódján zárta a stáb, ahol az egykor, a rejtélyes körülmények között elhunyt Hulk Hogant is foglalkoztató birkózócég alkalmazottjainak gyászszertartását rögzítették.

Hulk Hogan-filmek és sorozatok száma még a pankrátor szupersztár halála után is gyarapodnak (Fotó: PHOTOlink / MediaPunch)

Ilyen lett volna a Hulk Hogan-film, ami végül sosem készült el

A dokumentumszéria mellett egyébként korábban az élőszereplős Netflix-filmek alkotóit is megihlette a birkózóringek kendős királya. Tudniillik, egy Hulk Hoganről szóló életrajzi mozi már évek óta tervezőasztalon hevert, a főszerepet pedig nem kisebb név játszotta volna mint az idén decemberben megjelenő Bosszúállók: Doctor Doom ébredése egyik központi karakterét alakító Chris Hemsworth, a direktori székbe a Netflix pedig a Joker direktorát, Todd Phillipset pécézte ki magának.