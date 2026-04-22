Megjelent Hulk Hogan dokumentumsorozata – szívszorító dolgokról mesélt élete végén a birkózó

Hulk Hogan 2025 júliusában halt meg egy szívroham következtében, a birkózó azonban az év első felében még egy dokumentumsorozaton dolgozott - a Netflixen most megjelent részekben sokkoló dolgokat tudhatunk meg róla. A Hulk Hogan: Ízig-vérig amerikai a WWE legendájának életét és karrierjét állítja a középpontba. Több drámai eseményről is szó esik, mialatt szívszorító pillanatokból sincs hiány.

Megjelent Hulk Hogan dokumentumsorozata (Fotó: Ron Sachs for NY Post)

Ezekről vallott Hulk Hogan

A projekt bemutatja Hulk egészségügyi problémáit a birkózókarrierje és az évekig tartó műtétek után. A képernyőn az is látható, amint még a halála előtt hónapokkal az otthoni termében edz.

Megkértem a fiamat, hogy vegye le nekem a vizespalackok tetejét, mert nem tudom elfordítani őket

- állította a sportoló, a 35 éves Nickre utalva, hozzátéve, kínos számára, hogy a fiára kell támaszkodnia.

A birkózó a szteroidhasználatáról is megszólalt: elmondása szerint két-három évvel a középiskola után kezdte el használni, habár akkoriban az volt az általános felfogás, hogy a szer biztonságosabb, mint a cukor. Még 1991-ben Hulk szerepelt az „Arsenio Hall Show”-ban, ahol viszont tagadta, hogy szteroidokat használt volna, Jesse Ventura egykori birkózó szerint azonban mindenki tudta, hogy hazudik, ezért kapott negatív visszhangot.

Ez valami olyasmi, amit a hibák kategóriába sorolnánk. Ha visszamehetnék az időben, nem tenném meg

- mondta el Hogan, aki az egészségügyi problémái miatt kezdett el fentanilt kezdett el használni, miután 2009-ben visszatért a birkózáshoz.

80 milligramm fentanilt szedtem, kettőt reggel az ínyem alá gyömöszöltem… Két 300 milligrammos fentanilos tapasz volt a lábamon, és hat darab, 1500 milligrammos fentanilos nyalókát adtak nekem

- árulta el Hogan, hozzátéve, egyszer egy gyógyszerész azt mondta neki: rég halottnak kellene lennie, mert még soha nem látott valakit, aki ennyit bevett volna a szerből.

A felsoroltak, bár elszomorítóak, nem jelentik a lista végét: a legenda életében történtekről - a válásáról, a karrierje végéről és egyéb problémáiról -, a Netflix dokumentumsorozatában derülnek ki további részletek - írja a Page Six.