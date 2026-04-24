Tajtékzik a család! Janet Jackson nem adja a nevét a Michael Jackson-filmhez

Tényleg átok ül a Michael Jackson-filmen? A popzene koronázatlan királyának lélegzetelállító életútjáról szóló mozi kálváriája már évekkel ezelőtt elkezdődött, mikor még csak a film ötlete merült fel. Azóta számos jogi bukkanón, pereskedésen esett át a biográfia, mely aligha számított jó ómennek, ám a Michael végül mégis elkészült, és ahogy arra számítani lehetett, igen megosztóra sikeredett. Méghozzá olyannyira, hogy még Michael Jackson családját is kettészakította.

Janet Jackson is nemet mondott a Michael Jackson-filmre

Ugyanis hiába vannak többen, akik áldásukat adták a Michael elkészítésére, sőt, amellett, hogy maga Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson játssza a film címszereplőjét, még a fia, Prince is felbukkan a stáblistán mint producer, de a támogató Jacksonokat még hosszasan lehetne sorolni.

Azonban nem mindenki volt ennyire elragadtatva a mozi ötletétől a neves zenei família berkein belül. Ebbe a táborba tartozik a popikon húga, Janet Jackson is, akiről most egy másik lánytestvér, La Toya Jackson tálalt ki. A család második legidősebb hölgytagja a film Los Angeles-i premierjén mesélte el egy interjúban, hogy ugyan elégedett a látottakkal, de van némi hiányérzete. Húgát, Janetet a rajongókhoz hasonlóan ő is hiányolja, azonban testvére tarthatatlan volt, és nem akarta nevét adni a balhés produkcióhoz:

Bárcsak mindenki benne lenne a filmben. Janetet is felkérték, de ő visszautasította. A döntését pedig tiszteletben kell tartanunk...

– kommentálta testvére döntését La Toya Jackson.

A vörös szőnyegen a film rendezője is kitért arra, hogy a vásznon nem volt teljes a Jackson-család. A korábban a Kiképzést vagy a Védelmező-filmeket is dirigáló Antoine Fuqua úgy fogalmazott, hogy nagyon tiszteli és szereti Janet Jacksont, és szerinte teljesen rendben van, hogy inkább nem akart „szerepelni”, és csak az a lényeg, hogy támogatja a film főszereplőjét, Jaafar Jacksont.

Michael Jackson lánya sem kért az apjáról szóló botrányfilmből

Janet Jackson egyébként többször megosztotta aggályait a filmmel kapcsolatban Jaafar Jackson édesapjával, Jermaine Jacksonnal, miután féltette a fiút, de ott süket fülekre talált. Nem úgy, mint unokahúgánál, Paris Jacksonnál, akivel kiegészülve közösen ellenezték a Michael elkészítését, ám végül nem jártak sikerrel.