Tajtékzik a család! Janet Jackson nem adja a nevét a Michael Jackson-filmhez

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 14:15
Tegnap landolt a világ mozikínálatában a pop királyáról szóló életrajzi alkotás. A Michael Jackson-film viszont nemcsak a kritikusok és a rajongók közé vert éket, de még a szupersztár családját is alaposan megosztotta, hiszen a Jackson lánya után a testvére is elhatárolódott a botrányos műtől.
Tényleg átok ül a Michael Jackson-filmen? A popzene koronázatlan királyának lélegzetelállító életútjáról szóló mozi kálváriája már évekkel ezelőtt elkezdődött, mikor még csak a film ötlete merült fel. Azóta számos jogi bukkanón, pereskedésen esett át a biográfia, mely aligha számított jó ómennek, ám a Michael végül mégis elkészült, és ahogy arra számítani lehetett, igen megosztóra sikeredett. Méghozzá olyannyira, hogy még Michael Jackson családját is kettészakította.

A Michael Jackson-film 2026 nagy durranása helyett az év botrányfilmje lett (Fotó: Lionsgate)

Janet Jackson is nemet mondott a Michael Jackson-filmre

Ugyanis hiába vannak többen, akik áldásukat adták a Michael elkészítésére, sőt, amellett, hogy maga Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson játssza a film címszereplőjét, még a fia, Prince is felbukkan a stáblistán mint producer, de a támogató Jacksonokat még hosszasan lehetne sorolni.

Azonban nem mindenki volt ennyire elragadtatva a mozi ötletétől a neves zenei família berkein belül. Ebbe a táborba tartozik a popikon húga, Janet Jackson is, akiről most egy másik lánytestvér, La Toya Jackson tálalt ki. A család második legidősebb hölgytagja a film Los Angeles-i premierjén mesélte el egy interjúban, hogy ugyan elégedett a látottakkal, de van némi hiányérzete. Húgát, Janetet a rajongókhoz hasonlóan ő is hiányolja, azonban testvére tarthatatlan volt, és nem akarta nevét adni a balhés produkcióhoz:

Bárcsak mindenki benne lenne a filmben. Janetet is felkérték, de ő visszautasította. A döntését pedig tiszteletben kell tartanunk...

kommentálta testvére döntését La Toya Jackson.

A vörös szőnyegen a film rendezője is kitért arra, hogy a vásznon nem volt teljes a Jackson-család. A korábban a Kiképzést vagy a Védelmező-filmeket is dirigáló Antoine Fuqua úgy fogalmazott, hogy nagyon tiszteli és szereti Janet Jacksont, és szerinte teljesen rendben van, hogy inkább nem akart „szerepelni”, és csak az a lényeg, hogy támogatja a film főszereplőjét, Jaafar Jacksont.

Michael Jackson testvére, Janet Jackson köszönte szépen, nem kért a fivéréről szóló filmből (Fotó: CraSH)

Michael Jackson lánya sem kért az apjáról szóló botrányfilmből

Janet Jackson egyébként többször megosztotta aggályait a filmmel kapcsolatban Jaafar Jackson édesapjával, Jermaine Jacksonnal, miután féltette a fiút, de ott süket fülekre talált. Nem úgy, mint unokahúgánál, Paris Jacksonnál, akivel kiegészülve közösen ellenezték a Michael elkészítését, ám végül nem jártak sikerrel.

Janettel ellentétében a Michael Jackson gyerekei közül a legidősebbnek számító Paris Jackson sokkal harsányabban kritizálta az apjáról szóló életrajzi mozit a nyilvánossá előtt. A kritikusokhoz hasonlóan ő is azt vallotta, a Michael túlságosan idealizált képet fest apjáról, és nem foglalkozik a pályafutását beárnyékoló vitákkal. Szerinte a produkció elsősorban a zenei sikerekre és a legendás karrierre koncentrál, miközben a későbbi, ellentmondásos időszakokat kevésbé hangsúlyozza.

Emiatt egyébként már maguknak a film szereplőinek is kínos magyarázkodásba kellett kezdeniük, de ki tudja, talán majd a második rész változtat ezen a botránykeltő narratíván. 

 

