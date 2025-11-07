A Dead Flamingos az új szenzáció: Szalay Bence teszi naggyá Kádár L. Gellért zenekarát

Elérkezett az igazság pillanata. Nemrég végéhez ért Dobó Kata új nagyjátékfilmje, a Még egy kívánság forgatása. A filmben is szereplő Dead Flamingos zenekar (Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk) nagy bejelentéssel örvendeztetett meg minket. A film után is folytatják a zenélést! A Dead Flamingos és pártfogójuk, Szalay Bence exkluzív interjút adott a Borsnak, melyben a kezdetekről, összecsiszolódásról és a jövőbeni tervekről is meséltek.

A Dead Flamingos zenekar: Friedenthal Zoltán, Kádár L. Gellért és Wettstein Márk Szalay Bence közreműködésével válnak valódi zenekarrá (Fotó: Megafilm)

Szalay Bence és Kádár L. Gellért folytatják a közös munkát

A fiúkat a próbateremben sikerült elcsípni, ahol most is lázas munka folyik. A Dead Flamingos frontembere Kádár L. Gellért, aki az éneklés mellett a gitárhúrokat is szaggatja, basszusgitáron Friedenthal Zoltán közreműködik, a dobok mögött pedig Wettstein Márk foglal helyet. A színészzenekar a Dobó Kata rendezésében készülő Még egy kívánság apropóján alakult, azonban a közös munka olyan jól sikerült, hogy a Dead Flamingos – név ide vagy oda – mégis tovább él. A próbára nem sokkal később megérkezett Szalay Bence is, aki felkarolta a Dead Flamingos zenekart, és a későbbiekben sem tervezi elengedi a fiúk kezét.

Szalay Bence folytatja a közös munkát a Dead Flamingos zenekarral (Fotó: Szabó Gábor)

– Mi a jövője a Dead Flamingos-nak? Mennyire látjátok, hogy a forgatás lezárultával folytatnátok a közös munkát?

Kádár L. Gellért: Hosszú és kemény próbafolyamat volt, de mi hárman a fiúkkal nagyon összeértünk a végére és jól működünk együtt hangszerügyileg is. Így csatlakozott hozzánk Bence, aki felkarolt minket, és a cél az, hogy a Dead Flamingos ne elhamvadjon, hanem a hamvaiból feléledjen.

Szalay Bence: A film miatt több számot is összedobtak a srácok, aztán ott álltunk a végén, hogy ha ezt folytatni akarjuk, akkor sokkal több dologra lesz még szükségünk. Nekem is volt egy csomó kreatív ötletem még régebbről, úgyhogy én is bedobtam pár zenei alapot és szövegrészletet és elkezdtünk agyalni. Kezd kirajzolódni egy teljes album képe, amit a következő időszakban el is kezdünk felvenni, és ebből akár egy fényes karrier is kialakulhat.

Szalay Bence is tevékenyen kiveszi a részét a zenekari munkából (Fotó: Szabolcs László / Bors)

– Honnan jött a név? Miért pont Dead Flamingos?