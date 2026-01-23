Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Kiderült, amire mindenki kíváncsi: Dobó Kata romkomja ekkor kerül a mozikba!

Dobó Kata
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 14:05
Kádár L. GellértMegafilm Service
Végre kiderült, amire hónapok óta mindenki kíváncsi! Ekkor kerül a mozikba Dobó Kata romkomja, a Még egy kívánság!

A nagy közönségérdeklődésre tekintettel, a Megafilm Service már az év elején közölte a jó hírt: a nézők 2026. november. 26-ától láthatják a mozikbanHermányi Mariann, Kádár L. Gellért és T. Danny főszereplésével – a „Még egy kívánság” című romantikus vígjátékot, amelynek vezetőrendezője Dobó Kata, vezetőproducere pedig Helmeczy Dorottya

Dobó Kata Még egy kívánság című filmjének plakátja.
Még sajos sokat kell aludni, hogy megtudjuk milyen lett Dobó Kata filmje (Fotó: Megafilm Service)

Dobó Kata filmjét várjuk a legjobban idén

A történet napjainkban játszódik, főhőse Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai megváltoznak, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amellyel bármit eltüntethet a világból. Elkövet egy szakmai baklövést, amelyből az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, és egyre extrémebb kívánságokkal írja tele… De vajon lehet-e következmények nélkül bármit kívánni? 2026. november. 26-án kiderül a mozikban.

A Még egy kívánság című Dobó Kata rendezte film stábja.
Már alig várjuk, hogy megtudjuk mi történik Dobó Kata Még egy kívánságában (Fotó: Bors)

Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domonkos Éva Lili Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya Társproducer: Kálomista Gábor Vezetőrendező: Dobó Kata Társrendező: Szilágyi Fanni Forgatókönyvíró: Kovács M. András Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk, Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória

 

