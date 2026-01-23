Kiderült, amire mindenki kíváncsi: Dobó Kata romkomja ekkor kerül a mozikba!

A nagy közönségérdeklődésre tekintettel, a Megafilm Service már az év elején közölte a jó hírt: a nézők 2026. november. 26-ától láthatják a mozikban – Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért és T. Danny főszereplésével – a „Még egy kívánság” című romantikus vígjátékot, amelynek vezetőrendezője Dobó Kata, vezetőproducere pedig Helmeczy Dorottya.

Még sajos sokat kell aludni, hogy megtudjuk milyen lett Dobó Kata filmje (Fotó: Megafilm Service)

Dobó Kata filmjét várjuk a legjobban idén

A történet napjainkban játszódik, főhőse Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai megváltoznak, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amellyel bármit eltüntethet a világból. Elkövet egy szakmai baklövést, amelyből az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, és egyre extrémebb kívánságokkal írja tele… De vajon lehet-e következmények nélkül bármit kívánni? 2026. november. 26-án kiderül a mozikban.

Már alig várjuk, hogy megtudjuk mi történik Dobó Kata Még egy kívánságában (Fotó: Bors)

Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domonkos Éva Lili Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya Társproducer: Kálomista Gábor Vezetőrendező: Dobó Kata Társrendező: Szilágyi Fanni Forgatókönyvíró: Kovács M. András Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk, Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória