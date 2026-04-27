"Csak hiányoznak nekik a régi szép idők" – Emlékszel a Scooby Doo és a Sikoly szupersztárjára? Szerinte senki sem szereti őt

Matthew Lillard meglepő őszinteséggel beszélt karrierjéről és a hollywoodi táplálékláncban elfoglalt helyéről. A Sikoly és a Scooby Doo-filmek sztárja az elmúlt években új reneszánszát éli, mégsem alakult úgy a karrierje, ahogy szerette volna, és szerinte ennek egyetlen oka van.

Matthew Lillard a nosztalgia miatt kaphat szerepeket mostanában

(Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

Matthew Lillard majdnem híres karrierje

Matthew Lillard Wes Craven Sikoly című horrorfilmjével került be a köztudatba, mint Stuart, a sikoly maszk mögött rejtőző egyik sorozatgyilkos. Társával, a Skeet Ulrich által alakított Billy Loomisszal tartották rettegésben Woodsboro lakosságát. A Sikoly franchise- á nőtte ki magát az első, 1996-os film óta, Lillard pedig vissza is tért egy érdekes szerepben az idén mozikba került Sikoly 7-ben.

Skeet Ulrich-csel az első Sikoly film óta közeli barátok

(Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

Másik fontos karaktere Bozont volt az élőszereplős Scooby Doo-filmekben, melyek alapján most egy élőszereplős sorozat is készül. 2002-ben érkezett az első film, melyben a kielégíthetetlen étvágyú Bozont karakterét alakította olyan kollégák mellett, mint Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. és Linda Cardellini. A filmből folytatás is készült 2 évvel később, Matthew Lillard pedig számtalan Scooby Doo videójátékban kölcsönözte Bozont hangját a későbbiekben. Saját bevallása szerint azt gondolta, hogy a Scooby Doo-filmek után beindul végre a karrierje és kapkodnak utána a rendezők, azonban a második film csúnyán elhasalt a mozipénztáraknál, így egyik napról a másikra “irreleváns” színész vált belőle.

Helyette senkit nem tudnánk elképzelni Bozontként, Matthew Lillard volt a tökéletes választás a szerepre

(Fotó: KPA Honorar & Belege)

Matthew Lillard nagy visszatérése

Szinte folyamatos munkában volt, filmekben és sorozatokban is játszott kisebb szerepeket, de igazán jelentőségteljes alakításokra nem igazán kapott lehetőséget. Azonban az utóbbi években mintha új reneszánsz köszöntött volna rá. David Lynch látott benne fantáziát, és a 25 évvel később visszatérő Twin Peaks sorozat 3. évadában adott neki szerepet 4 epizód erejéig. A nagy visszatérés a 2020-as évektől kezdődött, amikor 2023-ban megkapta Willam Afton szerepét az Öt éjjel Freddy pizzázójában című, videójáték alapján készült filmben. 2 évvel később ez is folytatást kapott, Lillard pedig visszatérhetett a szerephez. A film revitalizálta Lillard karrierjét, aki ezután feltűnt a Stephen King novellája alapján készült The Life of Chuck című moziban is, majd a Sikoly 7-ben ismét láthattuk Stu Macher szerepében.