Vagány liftszelfivel mutatta meg terhespocakját Mádai Vivien

Mádai Vivien rajongói valósággal elárasztották lájkokkal a tévés legújabb Instagram-posztját. Vivien nem bízta a véletlenre a dolgot: egy liftben pózolva mutatta meg követőinek, milyen fantasztikus formában van, miközben büszkén villantotta meg kerekedő terhespocakját.

Mádai Vivien egy rendkívül stílusos és vagány kismamaszettel mutatta meg követőinek kerekedő terhespocakját Fotó: Mediaworks archívum

Így ragyog Mádai Vivien a babavárás alatt

A megosztott képeken a műsorvezető egy kifejezetten laza, mégis rendkívül trendi szettben látható. Egy fehér felsőt választott, amely tökéletesen kihangsúlyozza a pocakját, ezt pedig egy barna bőrdzsekivel, napszemüveggel, valamint egy egyedi szabású, derekán megkötött farmernadrággal tette igazán vagánnyá. A fotó mellé írt humoros bejegyzéséből ráadásul az is kiderül, hogy a stílusos összeállításért teljesen odáig van.

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