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Vagány liftszelfivel mutatta meg terhespocakját Mádai Vivien

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Mádai Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 20:40
terhes kismamaszexi
Az egykori műsorvezető egy stílusos, kismama-ruhadarabokat felvonultató fotósorozattal jelentkezett be a közösségi oldalán.
Bors
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Mádai Vivien rajongói valósággal elárasztották lájkokkal a tévés legújabb Instagram-posztját. Vivien nem bízta a véletlenre a dolgot: egy liftben pózolva mutatta meg követőinek, milyen fantasztikus formában van, miközben büszkén villantotta meg kerekedő terhespocakját.

Mádai Vivien egy rendkívül stílusos és vagány kismamaszettel mutatta meg követőinek kerekedő terhespocakját
Mádai Vivien egy rendkívül stílusos és vagány kismamaszettel mutatta meg követőinek kerekedő terhespocakját Fotó: Mediaworks archívum

Így ragyog Mádai Vivien a babavárás alatt

A megosztott képeken a műsorvezető egy kifejezetten laza, mégis rendkívül trendi szettben látható. Egy fehér felsőt választott, amely tökéletesen kihangsúlyozza a pocakját, ezt pedig egy barna bőrdzsekivel, napszemüveggel, valamint egy egyedi szabású, derekán megkötött farmernadrággal tette igazán vagánnyá. A fotó mellé írt humoros bejegyzéséből ráadásul az is kiderül, hogy a stílusos összeállításért teljesen odáig van.

A Vivienről készült szexi kismama képeket ERRE A LINKRE KATTINTVA tudod megnézni.

 

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