„K*rvára gáz” — nem hagyta annyiban Quentin Tarantino kritikáját a Sikoly filmek sztárja

Quentin Tarantino nem kegyelmezett az utóbbi napokban az árnyékban ragadt színészekkel. A világklasszis rendező az Amerikai pszichó írójának, Bret Easton Ellisnek a podcastjében sorolta fel az utóbbi évtizedek 20 legjobb filmjét. Az éltetések mellett ugyanakkor kegyetlen véleményeket fogalmazott meg a filmvilág egyes szereplőiről, amitől napokig szinte csak ő róla lehetett olvasni mindenhol. Ugyan a Vérző olajat az évezred eddigi egyik legjobb filmjének tartja, az egyik főszereplőt játszó Paul Danoról kikiáltotta, hogy a kortárs színészi felhozatal leggyengébb láncszeme. Ezen kívül beszólt még az Éjfélkor párizsban, az Utazás Darjeelingbe és a Zoolander filmek Owen Wilsonjának, és a mostanság némileg mellőzött Matthew Lillardnak is. A rendező szerint ezek a színészek bénák és nem érdekesek.
A színész újfent az Öt éjjel Freddy pizzázójában 2 című filmadaptációban látható a mozikban és úton is van népszerűsíteni a filmjét. Legutóbb a GalaxyCon pódiumbeszélgetésén említette meg, hogy Tarantino őbelé is csúnyán beleállt, mire a közönség kifejezte a nemtetszését a kritikával kapcsolatban. Matthew Lillard azonban egyből igyekezett lecsitítani őket:
Nem számít. Ki nem sz*rja le? Figyeljetek. Az a lényeg, hogy ez azért rosszul tud esni. K*rvára gáz. Ezeket nem mondaná csak úgy egy Tom Cruise-nak, nem mondaná valakinek, aki fővonalas színész Hollywoodban. Ebben a teremben nagyon népszerű vagyok, Hollywoodban nem vagyok túl népszerű. Két különböző világ, nem igaz? Az az igazság, hogy ez megalázó és rosszul esik.
Ezen a ponton pedig a közönségből valaki megszólalt: „Mi szeretünk!” — mire a színész elmosolyodott és megköszönte neki, a közönség pedig megtapsolta őt.
Matthew Lillard felhozta példának Tom Cruise-t, mint fővonalas színészt, akihez ő saját bevallása szerint sem ér fel. Senki nem vitatja, hogy a Sikoly és a Scooby Doo filmek sztárja hol helyezkedik el a színészi hierarchiában, de ott és ahol ő elhelyezkedik, ott nagyon jól működik. Széleskörű konszenzus van arról, hogy Bozontként nála jobb színészt nem is lehetett találni, miképpen szinte teljesen eggyé vállt a szereppel. Sőt, a potenciáljának a megboldogult David Lynch is bizalmat adott, hiszen a Twin Peaks harmadik évadában négy epizódban is szerepeltette. Ugyanez a helyzet Owen Wilsonnal — nem a legjobb, de van egy elkülöníthető stílusa, amit sokan szeretnek.
Az internet a legjobban Paul Dano Tarantino kritikája ellen állt ki, hisz a legdurvább véleményt mégiscsak ő kapta. A direktor minden bizonnyal kifelejthette, hogy ő hozzá köthető az egyik legemlékezetesebb Batman főgonosz szerep, Rébusz karakterének egy igen elborult értelmezésében. A Zodiákus-ihlette gonosztevő hideg volt, félelmetes és kiszámíthatatlan, megfelelő ellenlábasára akadt a Robert Pattinson-féle Denevérember.
...azonban egy nagyon fontos DE — még ha Tarantino számára ennyire antipatikusak is ezek a színészek, akkor sem jó fej dolog a karrierükkel játszadozni. Ő a kortárs filmvilág egyik legprominensebb szereplője, ezeknek a mondatainak pedig súlya van és az internet bebizonyította, hogy nem lehet ennyire könnyelműen beleszállni másokba, akkor sem ha te vagy a Tarantino.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.