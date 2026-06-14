Pusztító villámcsapás végzett a vihar elől elbújó férfival: a mentők már tehetetlenek voltak

Erdőszentgyörgy és Hármasfalu között kapta el az ítéletidő azt a szerencsétlen férfit, akinek esélye sem volt a túlélésre a természet brutális erejével szemben. Amikor eleredt a zápor, a férfi menedéket keresve beállt egy fa alá, bízva abban, hogy a lombkorona megvédi őt a bőrig ázástól. Ez volt a végzetes hibája: a fát ért villámcsapás pillanatok alatt végzett vele.

A pusztító villámcsapás pillanatok alatt végzett a fánál menedéket kereső férfival Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Azonnal végzett vele a brutális villámcsapás

Az InfoMures24 információi szerint a villám hatalmas robajjal pont abba a fába csapott bele, ami alatt a férfi guggolt. Az elképesztő erejű elektromos kisülés azonnal átjárta a férfi testét is. Olyan szörnyű sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre riasztott mentők már semmit sem tehettek érte, azonnal meghalt – számolt be róla a Maszol.

A tragédia után a hatóságok és a szakemberek újra és újra könyörögnek a lakosságnak: viharban a fa a legrosszabb búvóhely, mert a magas törzsek valósággal vonzzák a villámokat. Ha lecsap a mennykő, a földön és a törzsön keresztül mindenkit megöl a környéken. Ha jön a zivatar, azonnal zárt épületbe vagy autóba kell menekülni, a nyílt tereket és a fákat pedig messziről el kell kerülni, mert a legközelebbi vihar is másodpercek alatt gyilkolhat.