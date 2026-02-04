Brad Pitt visszatér! Úgy néz ki, jön az F1 film folytatása

Az Apple TV a Forma 1 vezérigazgatójával, Stefano Domenicali-val karöltve tartott sajtótájékoztatót a héten, ahol természetesen egy kíváncsi riporter nekik szegezte a kérdést az F1 film lehetséges folytatásával kapcsolatban. Íme a válasz!

Az F1 film váratlan sikereket és érdeklődést hozott Brad Pittnek is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

F1 film: lesz-e folytatás?

A Santa Monicán tartott sajtótájékoztatón Stefano Domenicali, aki a Forma 1 jelenlegi vezérigazgatói székében ül, és az Apple TV egyik fejese, Eddy Cue közösen válaszoltak a riporterek kérdéseire. A találkozó egyik apropóját természetesen az a megállapodás szolgáltatta, hogy az Apple TV vált az Egyesült Államokban a Forma 1-es versenyek kizárólagos közvetítőjévé, de a két cégvezető nem kerülhette el a Brad Pitt főszereplésével készült F1 filmre vonatkozó kérdéseket sem. A riporterek az érdekelte a legjobban, hogy terveznek-e folytatást a Joseph Kosinski rendezte filmek, mivel az a két cég koprodukciójában jött létre. Eddy Cue azt mondta, ez volt a kedvenc kérdése az egész esemény alatt, de Dominicali ragadta magához a szót.

Tartsátok nyitva a szemeteket. A jövőben többet is elárulunk, de soha ne mondd, hogy soha. De még szükségünk van egy kis időre, hogy megemésszük ennek a filmnek a sikerét, mert itt valami nagyon különleges történt. Ha folytatni akarjuk, annak nagyon-nagyon elképesztően jónak kell lennie. Tehát, ha így is alakulna, az biztos, hogy nem jövőre lesz. De talán jövőre is itt leszünk a sajtónapon, és remélhetőleg többet tudunk mondani ezzel kapcsolatban.

Cue és Dominicali a népmesei fordulattal élve, hoztak is ajándékot, meg nem is. A nyilatkozat alapján egyáltalán nincs kizárva, hogy a Forma 1 szerelmesei készülhetnek a következő nagyszabású mozira, de azt tanácsoljuk, hogy egyelőre csak a versenynaptárat vegyék szentírásnak, mert elképzelhető, hogy az F1 film folytatása még éveket várat magára.

Stefano Domenicali sokat hagyott a képzeletünkre az F1 film folytatásával kapcsolatban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

F1 film: megjósolhatatlan siker lett

Az F1 film amilyen nagy rizikókat vállalt, annyival többszörösen hozta be a váratlan sikereket. Ez lett többek között a főszerepet játszó Brad Pitt eddigi legnagyobb bevételt hozó filmje, minden idők legnagyobb bevételű sportfilmje és az Apple-nek is rekord számokat hozott a maga több mint 600 millió dolláros összbevételével. Ha ez nem lett volna kielégítő teljesítmény, a film zenéjéért Hans Zimmert Golden Globe-díjra jelölték, és a legnagyobb bevételű filmek kategóriájában is ott volt a mezőnyben. Majd január 22-én kihirdették az Oscar-jelölteket is, ahol az F1 jelenleg a legjobb film, a legjobb hang, a legjobb vizuális effekt és a legjobb vágás kategóriákban várja, hogy a március 15-én megrendezésre kerülő Oscar-díjátadón meglengessék előtte a kockás zászlót és valamelyik kategóriában elvihesse az aranyszobrot.