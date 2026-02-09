Adrien Brody összeomlott, a Jurassic Park sztárjai egymásra találtak a Super Bowl félidejében: Íme, a legjobb reklámok

Magyar idő szerint hétfőre virradóan került megrendezésre az NFL legfontosabb eseménye, a Super Bowl. A Seattle Seahawks és a New England Patriots összecsapását előbbi csapat nyerte 29-13 arányban, ám ahogy az a Super Bowlon szokás, a játékidőn kívül is volt mire figyelni a nézők millióinak. Bad Bunny félidei műsorán kívül ugyanis az előzeteseké és a reklámoké volt a főszerep, mikor épp állt a játék.
A szervezők meg is kérik az árát ennek a nagy figyelemnek, hiszen a Super Bowl 2026-os eseményén rekordösszegnek számító, 8 millió dollárt kértek el egy 30 másodperces reklámblokkért az érdeklődő cégektől. Ez másodpercenként 266 ezer dollár, azaz 85 millió forint per szekundum. Nem is engedhette meg magának senki sem, hogy mellélőjön, így ismét sztárokkal teletűzdelt promóciókat láthattunk, nézzük is, melyek sikerültek a legjobban:
Hollywood híres rendező-színész duója megint kéz a kézben: a Bugonia után Emma Stone viszont most egy weboldalkészítő cég reklámjához állt modellt Jórgosz Lánthimosznak. Állt? Nem is állt, inkább tiszta szívéből tombolt, és kaotikus állapotokat teremtett mindössze fél minutum alatt, de ezt már megszokhattuk tőle.
Két dolog biztos: George Clooney szeret a konyha és az étkezőasztal közelében lenni a képernyőn, Jórgosz Lánthimosz pedig otthon érzi magát a Super Bowlon. Az egykori Batman a rengeteg kávéreklám után ezúttal egy ételfutár cégnél talált otthonra, a görög rendezőzseni pedig Emma Stone kiborulása után Clooney promóját is káoszba fullasztotta.
A 2026-os év legizgalmasabb crossoverét (magyarul: két különálló film vagy sorozat szereplőinek találkozását) egy fánkreklám hozta el már februárban. A Good Will Hunting Ben Affleckje ugyanis nem mással futott össze mint a Jóbarátok Matt LeBlanc-jával, és ha ez még nem lenne elég, a végén még maga Rachel, azaz Jennifer Aniston is benézett.
A franchise-őskövületek feltámasztását a Jurassic Park sztoriját „kijavító” telekommunikációs cég folytatta. A reklám képsorai igazán szívmelengetőre és humorosra sikeredtek, hiszen amellett, hogy viccet űztek Steven Spielberg klasszikusából, még az eredeti triót, Sam Neillt, Jeff Goldblumot és Laura Dernt is sikerült rábírni a visszatérésre.
Akik hiányolták A zongorista és A brutalista Oscar-díjas színészét, azoknak csak be kellett kapcsolniuk a televíziót, hogy élőben láthassák, miért is kerüli el mostanság a forgatásokat Adrien Brody. Persze ez csak tréfa, hiszen a magyar származású sztár csakis a reklám kedvéért játszott el egy hisztis dívát, akit teljesen kiakaszt az adózás.
Hihetetlen, de kereken 20 évet kellett várni, hogy Hollywood két hamisítatlan sármőre ismét osztozzon a képernyőn. Az Anyám nyakán című romkom után ezúttal egy ételszállító vállalat felkérésére mondtak igent, hogy összehozzák a Super Bowl egyik legszórakoztatóbb promóját.
A Trópusi vihar és az Apádra ütök-filmek sztárja a nála közel 40 évvel fiatalabb énekessel, Bensone Boone-nal kiegészülve, ember nagyságú banánok és répák társaságában énekel és táncikál a színpadon, hogy együtt reklámozzanak egy tengerentúli hipermarketet. Ha a felütés nem lenne már eleve elég szürreális, kevesebb mint fél perc alatt totális káoszba fullad a reklám a végére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.