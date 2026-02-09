Adrien Brody összeomlott, a Jurassic Park sztárjai egymásra találtak a Super Bowl félidejében: Íme, a legjobb reklámok

Magyar idő szerint hétfőre virradóan került megrendezésre az NFL legfontosabb eseménye, a Super Bowl. A Seattle Seahawks és a New England Patriots összecsapását előbbi csapat nyerte 29-13 arányban, ám ahogy az a Super Bowlon szokás, a játékidőn kívül is volt mire figyelni a nézők millióinak. Bad Bunny félidei műsorán kívül ugyanis az előzeteseké és a reklámoké volt a főszerep, mikor épp állt a játék.

Emma Stone összeomlott a Super Bowl 2026 halftime show-jában (Fotó: YouTube)

A szervezők meg is kérik az árát ennek a nagy figyelemnek, hiszen a Super Bowl 2026-os eseményén rekordösszegnek számító, 8 millió dollárt kértek el egy 30 másodperces reklámblokkért az érdeklődő cégektől. Ez másodpercenként 266 ezer dollár, azaz 85 millió forint per szekundum. Nem is engedhette meg magának senki sem, hogy mellélőjön, így ismét sztárokkal teletűzdelt promóciókat láthattunk, nézzük is, melyek sikerültek a legjobban:

Sztárparádé a Super Bowlon, ezekre a reklámokra figyelt mindenki a félidőben:

Emma Stone teljesen bekattan

Hollywood híres rendező-színész duója megint kéz a kézben: a Bugonia után Emma Stone viszont most egy weboldalkészítő cég reklámjához állt modellt Jórgosz Lánthimosznak. Állt? Nem is állt, inkább tiszta szívéből tombolt, és kaotikus állapotokat teremtett mindössze fél minutum alatt, de ezt már megszokhattuk tőle.

George Clooney, az asztalfő

Két dolog biztos: George Clooney szeret a konyha és az étkezőasztal közelében lenni a képernyőn, Jórgosz Lánthimosz pedig otthon érzi magát a Super Bowlon. Az egykori Batman a rengeteg kávéreklám után ezúttal egy ételfutár cégnél talált otthonra, a görög rendezőzseni pedig Emma Stone kiborulása után Clooney promóját is káoszba fullasztotta.

Good Will Hunting és a Jóbarátok

A 2026-os év legizgalmasabb crossoverét (magyarul: két különálló film vagy sorozat szereplőinek találkozását) egy fánkreklám hozta el már februárban. A Good Will Hunting Ben Affleckje ugyanis nem mással futott össze mint a Jóbarátok Matt LeBlanc-jával, és ha ez még nem lenne elég, a végén még maga Rachel, azaz Jennifer Aniston is benézett.

A Super Bowl helyrehozta a Jurassic Parkot

A franchise-őskövületek feltámasztását a Jurassic Park sztoriját „kijavító” telekommunikációs cég folytatta. A reklám képsorai igazán szívmelengetőre és humorosra sikeredtek, hiszen amellett, hogy viccet űztek Steven Spielberg klasszikusából, még az eredeti triót, Sam Neillt, Jeff Goldblumot és Laura Dernt is sikerült rábírni a visszatérésre.