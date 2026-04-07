Semmi pénzért nem vállalta a visszatérést a Már megint Malcolm sztárja

Emlékszünk még, ugye? Ők voltak az enyhén zakkant család, ahol mindenki önmagának az enyhén túlexponált változata, történetüket pedig a legtöbb vihart kapó középső gyerek szemén keresztül ismerhettük meg. A Már megint Malcolm összesen hét évadot élt meg és bár a magyar közönség már csak a végén kapcsolódott be ebbe a világsikerbe, azért mi is évekig szórakoztunk rajta. A húsz éves kihagyást követő várva várt visszatérés április 10-én érkezik egy négy epizódos minisorozat formájában, ahol szinte mindenki visszatér: a folyton okoskodó Malcolm, (Frankie Muniz) a testvéreit folyamatosan vegzáló nagytesó Reese (Justin Berfield), a szigorú, de felelősségteljes anyuka, Lois, (Jane Kaczmarek) és az örökké gyerek papucsférj, Hal. (Bryan Cranston) Visszatér még a fiatal zenei zseni, Dewey, azonban őt ezúttal Caleb Ellsworth-Clark formálja meg. Ugyanis az eredeti Dewey, avagy Erik Per Sullivan nyomós indokkal maradt ki a sorozatból.

Próbáltak hatni a Már Megint Malcolm sztárjára, de nem lehetett

Erik Per Sullivan kisgyerekkorát szinte végig kamerák előtt töltötte. Szerepet kapott David Spade filmjében, A kismocsokban, valamint Kevin James élete alkotásában, a Férjek gyöngyében is feltűnt egy epizód erejére, azonban a Már megint Malcolm volt számára az, ami szinte folyamatosan foglalkoztatta őt a tanulmányai mellett. Mindössze nyolc éves lehetett, amikor a sorozat elindult és az egyik legfontosabb szerepét töltötte benne összesen 151 epizódban. Ilyenkor azért elgondolkodik az ember, hogy mi mit csináltunk ennyi idősen, illetve hogy a tanulás önmagában milyen fárasztó tudott lenni — ő pedig kitűnő tanuló és kiváló színész is volt egyszerre!

Erik Per Sullivan IMDB oldala alapján azonban azt láthatjuk, hogy 2010-ben, amikor a gyerekszínész 18 éves lett, teljesen maga mögött hagyta a reflektorfényt.

A visszatérés premierje előtt Bryan Cranston maga is megpróbálta visszacsalogatni őt. Számára a Breaking Bad mellett ez volt élete legfontosabb projektje, ahol kicsit a színészek közt is egyfajta pótapa szerepet tölthetett be — olyannyira, hogy Frankie Munizt a sorozat után is folyamatosan támogatta különböző feltörekvő projektjeiben.