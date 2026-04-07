Semmi pénzért nem vállalta a visszatérést a Már megint Malcolm sztárja

Emlékszünk még, ugye? Ők voltak az enyhén zakkant család, ahol mindenki önmagának az enyhén túlexponált változata, történetüket pedig a legtöbb vihart kapó középső gyerek szemén keresztül ismerhettük meg. A Már megint Malcolm összesen hét évadot élt meg és bár a magyar közönség már csak a végén kapcsolódott be ebbe a világsikerbe, azért mi is évekig szórakoztunk rajta. A húsz éves kihagyást követő várva várt visszatérés április 10-én érkezik egy négy epizódos minisorozat formájában, ahol szinte mindenki visszatér: a folyton okoskodó Malcolm, (Frankie Muniz) a testvéreit folyamatosan vegzáló nagytesó Reese (Justin Berfield), a szigorú, de felelősségteljes anyuka, Lois, (Jane Kaczmarek) és az örökké gyerek papucsférj, Hal. (Bryan Cranston) Visszatér még a fiatal zenei zseni, Dewey, azonban őt ezúttal Caleb Ellsworth-Clark formálja meg. Ugyanis az eredeti Dewey, avagy Erik Per Sullivan nyomós indokkal maradt ki a sorozatból.
Erik Per Sullivan kisgyerekkorát szinte végig kamerák előtt töltötte. Szerepet kapott David Spade filmjében, A kismocsokban, valamint Kevin James élete alkotásában, a Férjek gyöngyében is feltűnt egy epizód erejére, azonban a Már megint Malcolm volt számára az, ami szinte folyamatosan foglalkoztatta őt a tanulmányai mellett. Mindössze nyolc éves lehetett, amikor a sorozat elindult és az egyik legfontosabb szerepét töltötte benne összesen 151 epizódban. Ilyenkor azért elgondolkodik az ember, hogy mi mit csináltunk ennyi idősen, illetve hogy a tanulás önmagában milyen fárasztó tudott lenni — ő pedig kitűnő tanuló és kiváló színész is volt egyszerre!
Erik Per Sullivan IMDB oldala alapján azonban azt láthatjuk, hogy 2010-ben, amikor a gyerekszínész 18 éves lett, teljesen maga mögött hagyta a reflektorfényt.
A visszatérés premierje előtt Bryan Cranston maga is megpróbálta visszacsalogatni őt. Számára a Breaking Bad mellett ez volt élete legfontosabb projektje, ahol kicsit a színészek közt is egyfajta pótapa szerepet tölthetett be — olyannyira, hogy Frankie Munizt a sorozat után is folyamatosan támogatta különböző feltörekvő projektjeiben.
Ennek tudatában próbálta Cranston újra felvenni a kapcsolatot sorozatbeli fiával, Sullivannel húsz év után, ahogy azt a Fly on the Wall podcastben is nyilatkozta:
Beszéltem Erikkel és azt mondtam neki, »Figyi, elfogadták a műsort! Vissza fogunk térni!« Mire azt válaszolta: »Ez fantasztikus!« Mire én: »Nagyon szeretnénk, ha te is visszajönnél.« Erre azt válaszolta: »Neeeem, nem nem, nem szeretném, de fantasztikus.« Tudni kell, hogy a fiú a Harvardra jár. Nagyon, nagyon okos és a mesterképzését végzi most.
A napokban egy másik interjú is készült a Már megint Malcolm főbb szereplőgárdájával, ahol a sorozatbeli anyuka, Jane Kaczmarek kiegészítette az ismert tényeket. Ezek szerint anyagilag is bőségesen honorálták volna Sullivant, de a célja fontosabb volt számára:
Charles Dickens irodalmát tanulmányozza és egy hihetetlen tanuló — több vödörnyi pénzt is felajánlottak neki, de azt mondta, hogy »nem, köszi«!
Erik Per Sullivan tehát nem maradt a filmezésnél és a sorozat óta szinte ténylegesen csak ennyit lehet róla tudni, ami ebben a cikkben le van írva. Minden bizonnyal tényleg sok volt számára a gyerekkori szereplés és ebből kimozdulva feküdt rá jobban a viktoriánus irodalomra, kiváltképp Dickens művészetére. A Már megint Malcolm Az élet még mindig igazságtalan című mini-sorozat április 10-én érkezik a Disney+ műsorkínálatába.
