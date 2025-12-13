Ennél jobb sorozat nincs: volt idő, amikor mindenki a Breaking Badről beszélt

Újonnan induló cikksorozatunkat akár itt be lehetne fejezni, ugyanis ennél jobb sorozat nem nagyon van, csak olyanok amik ezzel vetekednek. A Breaking Bad 2008-ban indult Vince Gilligan rendezésében és 5 évadon keresztül vezet minket ebben a modernizált Ikarosz-történetben. Ebben a sorozatban van minden: vígjáték, thriller, western, dráma, mindez egy igényes és jól követhető kivitelezésben, melyre pár epizód után teljesen rá fogunk pörögni, nincs választás.
Walter White (Bryan Cranston) túlképzett gimnáziumi kémiatanárt rákkal diagnosztizálják, de úgy dönt, hogy családjának szánalmát félrerakva saját tudását kihasználva termeli ki magának a betegség költségének kezelését. Így keresi fel egykori rossz életű diákját, Jesse Pinkmant (Aaron Paul) aki a drogügyletekben és az alvilágban jóval jártasabb nála, hogy kettejük tudását összeadva a környék legjobb minőségű metamfetaminját gyártsák. A főzettel egyre nagyobb hírnevet szerez magának, miközben ő maga is egyre fentebb kerül a ranglétrán, egyre közelebb repülve az égető Naphoz...
A Vince Gilligan sorozatokra jellemző, hogy nagy hangsúlyt fektettek a hitelességre, minek megfelelően a sorozat írói több hónapon át tanulmányozták a mexikói drogkartellek működését, és kreatív tanácsokat kértek rendőröktől, korábbi börtönlakóktól. Ebben a realizmusban viszont mindig ott lappangott az a veszély, hogy valaki megpróbálja lemásolni a filmben látottakat, ami sajnos többször meg is történt. Mindenesetre, ha nem útmutatóként hanem filmdrámaként értelmezzük a művet, akkor láthatjuk a menő karaktereket, feszült jeleneteket és a Vince Gilliganre jellemző állandó kísérletezést, miképpen soha nem tudjuk hova fog kifutni egy-egy történetszál — jóllehet a sorozat legvégét már az első évad alapján könnyű kikövetkeztetni. A 2010-es években szinte mindenki erről a sorozatról beszélt és két évad között szinte bosszantó volt, hogy nem tudtuk folytatni.
Ha nagyon akarjuk, a sorozatban lévő gyorséttermi bundázott csirkét ráadásul otthon is elkészíthetjük.
A sorozat eredetileg vígjátéknak indult és csak később, a nézői igények miatt vett fel egy sötétebb vonalat. Minden bizonnyal ezért válogatták be Bryan Cranstont, akit előtte a Seinfeldben és a Már megint Malcolm sitcom sorozatokban ismerhetett a nagyérdemű — és az az igazság, hogy számára mindkettő működik: a bohóckodós nevettetés és a velőt rázóan izgalmas, érzelmileg elmélyült dráma egyaránt jól áll neki. Ettől függetlenül, mára már annyira összeforrt a szerepével, hogy furcsa lenne újra humoros szerepben látni... talán olyan hatása lenne, mint amennyire (jó értelemben) furcsa Liam Neeson a legújabb Csupasz pisztoly rebootban.
Mindenesetre nem ő volt az egyetlen humorista múlttal. Bob Odenkirk eredetileg csak mellékszereplőnek jelentkezett a sorozat második évadába, de annyira karizmatikusan és meggyőzően hozta a simlis ügyvéd, Saul Goodman szerepét, hogy végül ő is maradt. Sőt, saját spin-off sorozatot is kapott Better Call Saul címmel, amit nem hagyhatunk ki ebből a cikksorozatból sem a közeljövőben.
A sorozat színészei közül a legszívszaggatóbb mégis Giancarlo Esposito esete. Az alvilág urát, Gustavo Fringet játszó színész teljes csőd szélén volt a Breaking Badben való szereplése előtt és azóta nyíltan beszélt arról, hogy még az öngyilkosságot is fontolgatta. Milyen jó, hogy nem tette meg! A kortárs popkultúra egyik legünnepeltebb figurája lett, aki több projektben is tökéletesen hozta a hideg, kimért gonosztevő szerepét. Nem mellékesen a legendás Sebhelyesarcú című filmből ketten is tiszteletüket adták a filmben: Mark Margolis és Steven Bauer egyaránt fontos alvilági szereplőként tértek vissza.
A Breaking Bad egy ijesztően pontos történet a legnagyobb magasságokból a porbahullásig, ha pedig egy jelre vártunk, hogy megnézzük: legyen ez a cikk az. Vince Gilligan legutóbbi projektje a Pluribus, amit hasonlóképp csak ajánlani tudunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.