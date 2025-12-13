Ennél jobb sorozat nincs: volt idő, amikor mindenki a Breaking Badről beszélt

Újonnan induló cikksorozatunkat akár itt be lehetne fejezni, ugyanis ennél jobb sorozat nem nagyon van, csak olyanok amik ezzel vetekednek. A Breaking Bad 2008-ban indult Vince Gilligan rendezésében és 5 évadon keresztül vezet minket ebben a modernizált Ikarosz-történetben. Ebben a sorozatban van minden: vígjáték, thriller, western, dráma, mindez egy igényes és jól követhető kivitelezésben, melyre pár epizód után teljesen rá fogunk pörögni, nincs választás.

A Bryan Cranston sorozatok blőd hangulatával szakított a Breaking Bad (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

A Breaking Bad magyarul Totál szívásként jelent meg a TV-ben, de szándékosan nem fogjuk így nevezni

Walter White (Bryan Cranston) túlképzett gimnáziumi kémiatanárt rákkal diagnosztizálják, de úgy dönt, hogy családjának szánalmát félrerakva saját tudását kihasználva termeli ki magának a betegség költségének kezelését. Így keresi fel egykori rossz életű diákját, Jesse Pinkmant (Aaron Paul) aki a drogügyletekben és az alvilágban jóval jártasabb nála, hogy kettejük tudását összeadva a környék legjobb minőségű metamfetaminját gyártsák. A főzettel egyre nagyobb hírnevet szerez magának, miközben ő maga is egyre fentebb kerül a ranglétrán, egyre közelebb repülve az égető Naphoz...

Mitől lesz tökéletes?

A Vince Gilligan sorozatokra jellemző, hogy nagy hangsúlyt fektettek a hitelességre, minek megfelelően a sorozat írói több hónapon át tanulmányozták a mexikói drogkartellek működését, és kreatív tanácsokat kértek rendőröktől, korábbi börtönlakóktól. Ebben a realizmusban viszont mindig ott lappangott az a veszély, hogy valaki megpróbálja lemásolni a filmben látottakat, ami sajnos többször meg is történt. Mindenesetre, ha nem útmutatóként hanem filmdrámaként értelmezzük a művet, akkor láthatjuk a menő karaktereket, feszült jeleneteket és a Vince Gilliganre jellemző állandó kísérletezést, miképpen soha nem tudjuk hova fog kifutni egy-egy történetszál — jóllehet a sorozat legvégét már az első évad alapján könnyű kikövetkeztetni. A 2010-es években szinte mindenki erről a sorozatról beszélt és két évad között szinte bosszantó volt, hogy nem tudtuk folytatni.

Ha nagyon akarjuk, a sorozatban lévő gyorséttermi bundázott csirkét ráadásul otthon is elkészíthetjük.

A Breaking Bad több színészből kihozta azt a potenciált, amire talán ők sem számítottak

A sorozat eredetileg vígjátéknak indult és csak később, a nézői igények miatt vett fel egy sötétebb vonalat. Minden bizonnyal ezért válogatták be Bryan Cranstont, akit előtte a Seinfeldben és a Már megint Malcolm sitcom sorozatokban ismerhetett a nagyérdemű — és az az igazság, hogy számára mindkettő működik: a bohóckodós nevettetés és a velőt rázóan izgalmas, érzelmileg elmélyült dráma egyaránt jól áll neki. Ettől függetlenül, mára már annyira összeforrt a szerepével, hogy furcsa lenne újra humoros szerepben látni... talán olyan hatása lenne, mint amennyire (jó értelemben) furcsa Liam Neeson a legújabb Csupasz pisztoly rebootban.