Folytatódik a Már megint Malcolm: Egy szereplő már nem tér vissza

Már megint Malcolm
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 18:45
Sokaknak kedvenc családi sitcomja volt és most visszatér! A Már Megint Malcolm régi szereplőkkel nyomul a Disney+ műsorán jövőre.
A Már megint Malcolm IMDb oldala alapján 8,2 csillagos értékeléssel büszkélkedő sorozat 2000 és 2006 között készült, de a magyarok csak később, 2009-ben ismerhették meg. A hazai közönség egyből megszerette a középső gyerek, Malcolm (Frankie Muniz) szemszögéből bemutatott családi vígjátékot a diszfunkcionális családról: jelen volt a különc Dewey (Erik Per Sullivan) a hiperaktív idősebbik Reese (Justin Berfield) a legidősebb Francis (Christopher Masterson) a papucsférj Hal (Bryan Cranston) és az idegeiből könnyen kisodródó anyuka Lois (Jane Kaczmarek).

Jelenet a Már megint Malcolm című sorozatból
A Már megint Malcolm visszatérését sokan várják (Fotó: Entertainment Pictures)

20 évvel később folytatódik a Már megint Malcolm

Úgy tűnik, hogy nem csak a Dokik tér vissza hosszú kihagyás után 2026-ban. Mindenki kedvenc sitcomjának négy epizódos folytatásáról most még többet megtudhatunk, hisz a megjelenése előtt egy hosszabb előzetest is kaptunk belőle.

A történet 20 évvel a sorozat befejezése után játszódik, de a narratíva a régi. Malcolm a kamerába nézve arról beszél, hogy az élete mennyivel jobb lett, mióta a családjától elköltözött, de ahogy ez lenni szokott, a sors visszairányítja őt a régi miliőbe — ahol láthatóan Reese ottmaradt a mamahotelben. A fő konfliktust is valahol az adja, hogy a család némileg önhatalmúan próbálja visszavezetni őt a régi kerékvágásba, ami elől ő foggal-körömmel menekülni próbál. Az előzetesben felcsendül a They Might Be Giants introzenéjének feldolgozása is, ezzel is némileg meglovagolva a visszatéréssel járó nosztalgiát. Az idő múlása mindenkin meglátszik így vagy úgy, hisz a szülők már az eredeti sorozat idején se voltak fiatalok, a gyerekek viszont nagyon is azok voltak. A megőszült Jane Kaczmarekre még így se tudtunk felkészülni.

Egy szereplő nem tér vissza

A Már megint Malcolm szereplők közül majdnem mindenki visszatér, Deweyt kivéve. Az őt játszó színész ugyanis állítólag nem kívánt visszatérni a sorozatba, teljesen elhatárolódott a filmvilágtól és inkább a tanulmányaival szeretne volna foglalkozni a forgatások helyett. A visszatérésben Caleb Ellsworth-Clark veszi át tőle a stafétát, akit az előzetesből végül kihagytak — de a kiemelt képünkön, a visszatérés hivatalos promóképén mégis látható.

Vicces lesz Bryan Cranstont újra a papucs apukaként látni, aki már az eredeti sorozatban is a legviccesebb szereplő volt. 2008 óta a köztudatban már a Breaking Badben megismert kőkemény Walter White szerepében láthattuk és szokhattuk meg, így ez a visszatérés pont annyira lesz nosztalgikus, mint képzavaros — abszolút jó értelemben.

Az előzetesben egy megjelenési dátumot is láthatunk, ezek szerint 2026. április 10-én várhatjuk a folytatást, Magyarországon a Disney+ műsorkínálatában.

 

 

