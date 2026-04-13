Már nem tudhatunk meg többet Kylo Ren múltjáról: Steven Soderbergh filmterve a kukában landolt

Adam Driver és a rajongók álmai is végleg szertefoszlani látszanak. A Star Wars-univerzum kiterjesztéseként készült három film, melyben Driver Kylo Ren karakterét alakította, mégsem kap újabb epizódot.
Adam Driver és Steven Soderbergh tavaly még nagy erőkkel munkálkodtak a The Hunt for Ben Solo munkacímű projekten, mely a Driver által alakított karakter történetét szőtte volna tovább. A Lucasfilm igazgatója, Kathleen Kennedy nyitott lett volna az új filmre, azonban a Disney fejese, Bob Iger végül kukázta a projektet. A rajongókat nem hagyta nyugodni a téma, miután maga Adam Driver mesélte el, hogy Steven Soderbergh-gel, valamint Rebecca Blunt forgatókönyvíróval és Scott Z. Burns rendezővel közösen dolgoztak a filmterven, a téma újra és újra előkerült.
Azóta változtak az idők, a Disney éléről távozott Bob Iger és a Lucasfilm vezetését is átvette Dave Filoni, de az igazgatóváltások még így sem kedveztek a Star Wars spin off-nak, végül Steven Soderbergh tette fel a pontot az i-re, egészen kíméletlenül.
Ez kezdettől fogva Adam ötlete volt, még a forgatás közben kezdte mondogatni, hogy lát fantáziát a karaktere történetének kibővítésében. Én magamtól soha az életben nem tértem volna vissza ebbe a franchise-ba. Ha ebből a filmből lehetett volna valami, már megtörtént volna, ennyi az egész.
Az Adam Driver által alakított Kylo Ren, vagyis Ben Solo karaktere a Star Wars: Az ébredő Erő című filmben bukkant fel először. Háttértörténetéről annyit tudtunk meg, hogy Han Solo és Leia Organa fia, és a folytatásos trilógia egyik főgonoszává válik. A filmek során az is kiderült, hogy mestere nem más volt, mint Luke Skywalker. Soderbergh rengeteg időt szánt a The Hunt for Ben Solo projektre, de saját bevallása szerint nem bánja a belefektetett energiát és nem élte meg időpocsékolásként.
„Jó volt dolgozni rajta, jó volt ott ülni a szobában és fejleszteni a filmet. Ez sosem elpocsékolt idő, mert nem tudhatod, mikor lesz majd hasznos az a munka, amit belefektettél.”
A Star Wars rajongók azért nem szenvednek hiányt kedvenc univerzumuk történeteiből. Jelenleg a Disney Pluszra nemrég felkerült animációs sorozat, a Maul - Árnyak mestere köti le mindenki figyelmét. Az IMDB-n 8,5 pontos értékelésen áll a széria, a rajongók vegyes érzésekkel fogadták az epizódokat. Van, aki szerint meglepően sötétre és magával ragadóra sikerült, de felbukkant egy-két károgó is, akik ismét kritikával illették az univerzum legújabb darabját.
