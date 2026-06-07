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Horoszkóp a csillagjegyekkel illusztrálva.

Ez a 3 csillagjegy a legnagyobb hazudozó – Vajon te a párodnak mindent elhihetsz?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 13:05
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Egy kis füllentés vagy ártatlan csúsztatás? Bárhogy is nevezzük, a megtévesztés sosem szép dolog. A horoszkóp szerint pedig van 3 csillagjegy, aki különösen hajlamos a hazudozásra. Vajon a párod mindig őszinte veled?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Míg egyesek mindig törekednek az őszinteségre, és a szemedbe mondják az igazat, bármennyire fáj is, mások inkább a mellébeszélés mellett döntenek. Akár arról van szó, hogy téged szeretnének megkímélni a fájdalomtól, akár arról, hogy a saját bőrüket akarják menteni, a horoszkóp szerint ezeknek a csillagjegyeknek a vérében van a hazudozás. Ugye a kedvesed nem került fel a listára?

A horoszkóp szerint az álszent férfi leveszi az álarcát.
Vajon a horoszkóp szerint megbízhatsz a párodban?
Fotó: Shutterstock
  • A horoszkóp szerint 3 csillagjegy a természetéből fakadóan nagy hazudozó.
  • Sokszor észre sem veszik, hogy mellébeszélnek.
  • Ha a párod is közéjük tartozik, jól gondold át, hogy mit hiszel el neki.

Horoszkóp: ez a 3 leghazugabb csillagjegy  

Természetesen mindenkivel előfordul, hogy füllent, akár azért, hogy jobb színben tűnjön fel, akár azért, hogy megóvja szerettét a fájdalomtól. Hiszen köztudottan léteznek kegyes hazugságok, amelyekből a másik félnek nem származik kára. Azonban vannak emberek, akik jóval többet hazudnak a kelleténél, ez pedig az asztrológiával is összefüggésbe hozható. Bár senkit sem lehet a jegye alapján álszentnek bélyegezni, a horoszkóp szerint vannak olyanok, akik ösztönösen beszélnek mellé. Ez pedig annak tudható be, hogy természetüknél fogva kerülik a konfliktusokat, fontos számukra az érzelmi túlélés, vagy jellemző rájuk a stratégiai gondolkodás. Vajon a párod is köztük van? Íme, a leghazugabb csillagjegyek listája!

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók kerültek a lista élére, ami valószínűleg egy cseppet sem meglepő. A jegy szülöttei ugyanis rendkívül manipulatívak, ezért a hazudozás terén is jeleskednek. Sőt, annyira jók benne, hogy egy idő után már ők sem tudják megkülönböztetni egymástól az igazságot és a fikciót. Azonban a mellébeszélést egyes esetekben önvédelemből alkalmazzák, mivel nagyon mély érzésűek, és félnek attól, hogy kihasználják őket. Emellett szeretik kézben tartani az irányítást, ilyenkor stratégiai megfontolásból döntenek a manipuláció mellett.

A horoszkóp szerint hazug férfi átöleli párját.
A lista élére a Skorpió került: hiába tiltakozik, sokszor ő maga sem sejti, mennyire igazak rá ezek a tulajdonságok.
Fotó: fizkes / shutterstock

Ikrek csillagjegy

Bár az Ikrek álnoksága meg sem közelíti a Skorpióét, ha a mellébeszélés kerül terítékre, bizonyosan van hozzá tehetségük. Kettős természetűek, imádnak kapcsolatot teremteni másokkal, ezért néha az akaratukon kívül is füllentenek. Többségében rendkívül alkalmazkodóképesek, ami miatt sokszor a könnyebbik utat választják, és hanyagolják az őszinteséget. Imádnak a társaság középpontjában lenni, ezért sokszor kiszínezik a sztorijaikat, hogy még jobban megragadják a hallgatóságuk figyelmét.

Mérleg csillagjegy

A Mérlegek kerültek fel utolsóként a leghazugabb csillagjegyek listájára, akik egyszerre elbűvölőek és manipulatívak, ami nagyszerű hazudozóvá teszi őket. Füllentenek, hogy kihúzzák magukat a slamasztikából, hogy jobb színben tüntessék fel magukat, illetve azért, hogy elérjék a céljaikat. Azonban annyit beszélnek összevissza, hogy gyakran már ők is elvesztik a fonalat. Mivel mindig törekednek a harmóniára, inkább elferdítik a valóságot annak érdekében, hogy elkerüljék a konfliktusokat. Emellett szeretnek mások kedvében járni, így képesek azt mondani, amit a másik hallani akar.

Az alábbi videóból megismerheted a csillagjegyek sötét oldalát:

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