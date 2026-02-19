"Ez az igaz út!" — Jön az új Star Wars-film a mozikba! Most egy kattintással pótolhatod, amiről lemaradtál

A Star Wars-filmek körüli hype évek óta nem volt ennyire erős. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a még Kathleen Kennedy alatt futó új Star Wars-trilógia minden elvárást merőben alulmúlt és az időközben kijött sorozatok szép lassan kipusztították a franchise-t. Az új reményt mégis Pedro Pascal hozta el, akinek A mandalóri sorozata egy olyan színt vitt a messzi-messzi galaxisba, amire nagy szüksége volt a rajongóknak. A májusban érkező mozifilm előtt érdemes lehet bepótolni a három évados sorozatot — elmondjuk miért!

Pedro Pascal mandalóriként mélyítette el hírnevét (Fotó: Disney + via Bestimage)

Pedro Pascal eddigi legmenőbb szerepe

A mandalóri időrendben a hatodik és hetedik rész között játszódik, tehát a Birodalom leverése után és még az Első Rend megjelenése előtt. A sorozat központjában Din Djarin (Pedro Pascal) áll, aki egy különleges megbízás során rátalál egy Erő-érzékeny gyermekre — őt a rajongók eleinte bébi Yodának hívták, de később megtudtuk, hogy a neve Grogu. Miután Din rájön, hogy az apróság képességei rossz kezekbe kerülhet, elkötelezetten személyes feladatává teszi, hogy megvédje őt és megtalálja a helyét, ahol jó célokat szolgálhat a jövőben.

A sorozat egyszerre működik különálló alkotásként, melyhez nem szükséges a franchise legmélyebb ismerete és úgy, mint ami együtt él a világgal, amiben játszódik. Régi karakterek visszatérnek, korábban rajzfilmekből és videójátékokból megismert elemeket átemeltek élőszereplős környezetbe és ami a legfontosabb: komolyan veszi a közönségét. Ezáltal nem tűnik üres fan-servicenek, ami az elmúlt évtizedben rákfenéje volt a Star Wars-univerzumnak.

Amióta Boba Fett megjelent A birodalom visszavág című filmben, az igazi ősrajongókat mindig érdekelte a mandalóriak harcos, becsületet és hűséget előtérbe helyező kultúrája, ami ebben a három évadban több, mint kimerítően kezeli ezt a témakört.

Pedro Pascalt korábban a Trónok harcából ismerhette a nagyközönség, majd a világsikerű Narcos-sorozatban szerzett magának újabb rajongókat, míg végül a Star Wars fémpáncélos, hátrakétás fejvadászaként kapta az újabb jól megérdemelt elismerést. Mellette ráadásul olyan remek színészek jelentek még meg, mint az örökké gonoszokat játszó Giancarlo Esposito és az Ahsoka Tanot megformáló Rosario Dawson, vagy az azóta elhunyt, de örökké legendás Carl Weathers. A legmeglepőbb cameo azonban Temuera Morrison érdeme, aki korábban Jango Fettet, illetve a klónkatonákat játszotta az eredeti filmben, így kézenfekvő volt, hogy Boba Fettként is visszatérjen a történetbe.