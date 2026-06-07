Köteles elengedni a főnök nyaralásra?

1. Nem kizárólag a dolgozó dönt

A szabadság kiadásának joga alapvetően a munkáltatót illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a dolgozó kérheti ugyan a kívánt időpontot, de a munkáltató mérlegelheti, hogy a cég működése szempontjából ez megoldható-e. A legtöbb munkahelyen ezért szabadságolási terv készül, amelyben előre egyeztetik a nyári időpontokat.

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2.Hét különleges nap

A törvény biztosít bizonyos mozgásteret a munkavállalónak is. Évente 7 munkanap szabadság időpontját ugyanis a dolgozó választhatja meg. Ehhez azonban fontos feltétel kapcsolódik: a szabadságot legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni a munkáltatónak. A 7 nap nem feltétlenül egybefüggő szabadságot jelent, akár több részletben is kivehető.

3. A munkavállaló érdekei

Bár a végső döntés sok esetben a munkáltatóé, a törvény szerint a szabadság kiadásakor a dolgozó érdekeit is mérlegelni kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltató nem dönthet teljesen önkényesen. Különösen indokolt lehet a dolgozó kérésének figyelembevétele: kisgyermekes szülők esetében, előre lefoglalt utazásnál, családi eseményeknél, egészségügyi vagy magánéleti okok miatt.

4. Még abban az évben

A Munka Törvénykönyve szerint a szabadságot alapvetően abban az évben kell kiadni, amelyre jár. Ez azért fontos, mert sok munkahelyen előfordul, hogy a dolgozók folyamatosan halogatják a pihenést, vagy a cég munkaterhelése miatt nem tudják kiadni a szabadságokat. A törvény célja azonban az, hogy a munkavállaló rendszeresen pihenhessen és regenerálódhasson. Bizonyos esetekben ugyan átcsúszhat a szabadság a következő évre, de ez nem lehet általános gyakorlat.

5. Egybefüggő pihenés

A munkavállalót évente legalább egyszer megilleti 14 egybefüggő nap pihenés. Sokan félreértik ezt a szabályt: ez nem azt jelenti, hogy 14 nap szabadságot kell kapni egyben, a hétvégék és munkaszüneti napok is beleszámítanak. Például ha valaki két hét szabadságot vesz ki úgy, hogy közben hétvégék is vannak, már teljesülhet ez a feltétel. A szabály célja az, hogy a dolgozó valóban ki tudjon kapcsolódni, hiszen néhány elszórt szabadnap sokszor nem elegendő a regenerálódáshoz.