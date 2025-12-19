10 éve tértünk vissza a messzi-messzi galaxisba, de megérte? Megölte a Star Wars világát az új trilógia

Egy messzi-messzi galaxist hozott el nekünk 1977-ben George Lucas. A Star Wars-univerzum megálmodója nemcsak Harrison Fordból csinált szupersztárt, hanem egy olyan világot teremtett, amelyért közel fél évszázaddal később is a fél világ rajong. A 2015-ös Az ébredő Erő című filmben visszatértek az eredeti trilógia szereplői, új karakterek csatlakoztak hozzájuk, és a közel 2 milliárd dolláros bevétel meggyőzte a Disney-t, hogy addig üsse a vasat, amíg dolláreső hullik az égből. Igen ám, csakhogy a Mickey egeres stúdió túlságosan is kinyitotta a dollárpupilláját, ami hosszú távon a minőség rovására ment.

Harrison Ford csak egy filmre tért vissza a Star Warsba (Fotó: Disney)

Star Wars-maraton helyett Star Wars-cunami

A 2015-ös film után a Disney tényleg minden dollárt ki akart sajtolni a rajongókból. Kétévente érkeztek a trilógia új részei, a köztes években pedig egy-egy oldalági történet: a Zsivány Egyes és a Solo. Utóbbi hatalmas bukta lett – szinte senkit sem érdekelt a fiatal űrcsempész kalandja. A 2017-es Az utolsó Jedik stílusában rettenetesen kilógott a sorból. Hiába rendezte Rian Johnson, aki a Tőrbe ejtve filmekkel Hollywood egyik kedvence lett, a rajongók nagyon nehezen tudták elfogadni az önmegvalósító rendezői stílust. A 2019-es befejező rész, a Skywalker kora már csak fele akkora bevételt hozott, mint a 2015-ös újrázás, vagyis sok rajongó elpártol a már bugyutának tartott finálétól. Hozzá kell tenni: ekkorra gyakorlatilag már senki sem maradt az eredeti trilógia szereplői közül, a fókusz teljesen az új karakterekre helyeződött – ami sokak szerint komoly probléma volt.

Nem működtek jól az új karakterek (Fotó: Disney)

A Disney ekkor komolyan bepánikolt, és a választ végül a koronavírus-járvány adta meg: egymás után érkeztek a Disney+-ra a Star Wars-univerzumban játszódó sorozatok. Néha már nehéz volt követni, mi hol és mikor játszódik, de egy biztos: nagyobb sikert arattak, mint a mozifilmek. A Mandalóri vagy az Andor új megközelítést adott a franchise-nak, és végre valóban ki tudták szolgálni a rajongókat.

Rey és a többiek nem jöttek be

Sorozatok és új filmek menthetik meg a Star Wars-univerzumot (Fotó: Disney)

Számos kritika érte az új figurákat, élükön Rey karakterével. Bár a jelenléte erős, a karakterívével három film alatt sem tudtak igazán mit kezdeni – sokak szerint Daisy Ridley alakítása sem működött igazán. Nála is rosszabbul járt Finn, akit John Boyega alakított. Az első filmben még izgalmasnak tűnt a karakter, de a következő két részben – fogalmazzunk úgy – alulhasználták. Aki viszont igazán jól járt, az Adam Driver. Gyakorlatilag Kylo Ren lett az egyetlen valóban háromdimenziós figura az új trilógiában. Elég csak a családi szálakra vagy a karakter sötét döntéseire gondolni.