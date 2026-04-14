Mégis hová a pokolba lett Katie Holmes? Mutatjuk, hogy él most Tom Cruise exneje

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 07:45
Batman és Tom Cruise is odavolt érte a kétezres években, nézők millióival együtt, majd eltűnt Hollywood első vonalából. Utánanéztünk, hol van most Katie Holmes.
Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől hosszú évek óta a kétezres évek egyik elsőszámú hollywoodi üdvöskéje, Katie Holmes?

Katie Holmes Tom Cruise feleségeként lett igazi világsztár, de a vásznon is mindig lenyűgöző volt (Fotó: Lakeshore Entertainment)

Amikor Katie Holmes a csúcson volt

A világ a Dawson és a haverok tévésorozat egyik főszereplőjeként ismerte meg, melyben 5 éven és 128 epizódon át játszott. De már a tévésorozatos sikerek közben is felbukkant olyan kultfilmekben, mint a Kísérleti patkányok vagy a Nyomás, majd a kétezres évek elején a mozis karrierje Hollywood egyik első számú üdvöskéjeként folytatódott. Blockbusterben játszott női főszerepet (Batman: Kezdődik!), de olyan különleges produkciókban is emlékezeteset nyújtott, mint a Wonder Boys, A fülke, vagy a Köszönjük, hogy rágyújtott. A Tom Cruise-zal kötött házassága pedig végképp a világ leghíresebb nőinek egyikévé tette.

Mi mindent tudunk róla?

A 48. életévében járó színésznő koraszülöttként jött világra, a családja innen eredezteti a kitartását és akaraterejét. A Holmes nevet a német Holm-ból módosították az ősei, ezen kívül ír és angol vér is folyik az ereiben. Kamaszkorában először modellként tűnt ki, majd hamar felfigyeltek a színészi képességeire is. Élete második szereplőválogatásán már az Ang Lee rendezte Jégvihar stábjában kapott helyet. A Dawson és a haverokba viszont eredetileg nem őt válogatták be, hanem egy később szintén híressé vált vetélytársát: Selma Blair már a szerződését is aláírta Joey Potter szerepére, amikor a sorozat képernyőre kerülése előtt lecserélték Katie Holmes-ra. A szerelmi kapcsolata, majd házassága Tom Cruise oldalán világszerte a bulvármagazinok címlapjára került, ezekben az években a színészi karrierje is háttérbe szorult. Cruise-től született az egyetlen gyereke, Suri is. A sztárpár útjai 2012-ben váltak végleg külön.

De hová tűnt Katie Holmes?

Minden idők egyik legjobb és legsikeresebb szuperhősfilmjében, a 2008-as A sötét lovagban visszatérhetett volna Batman szerelmeként, de ő visszamondta a szerepet, így lecserélték Maggie Gyllenhaalra. A házassága és gyerekszülése jegyében telt évek után nem csak a Cruise-féle szcientológia egyháztól szabadult meg, de a karrierje kérdésében is új utakra léphetett. Elkezdett színházban játszani, amit a mai napig fenntart különféle Broadway-előadásokban. Emellett azért a kamerák elé is vissza-visszatér, például a Ray Donovan és Pokerface sorozatokban vagy a Logan Lucky mozifilmben is láthatták őt a nézők. Emellett pedig egyre többet rendez: a 2016-os első mozifilmje (Az élet anyuval) óta sorban jelentkezik újabb és újabb rendezésekkel (Egyedül, kettesben, Ritkaságok). Jelenleg is épp saját maga vezényli le a Happy Hours című új filmje forgatását, amiben ráadásul újra együtt játszik Joshua Jacksonnal a Dawson és a haverokból.

 

 

