Mégis hová a pokolba lett Katie Holmes? Mutatjuk, hogy él most Tom Cruise exneje

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől hosszú évek óta a kétezres évek egyik elsőszámú hollywoodi üdvöskéje, Katie Holmes?

Katie Holmes Tom Cruise feleségeként lett igazi világsztár, de a vásznon is mindig lenyűgöző volt (Fotó: Lakeshore Entertainment)

Amikor Katie Holmes a csúcson volt

A világ a Dawson és a haverok tévésorozat egyik főszereplőjeként ismerte meg, melyben 5 éven és 128 epizódon át játszott. De már a tévésorozatos sikerek közben is felbukkant olyan kultfilmekben, mint a Kísérleti patkányok vagy a Nyomás, majd a kétezres évek elején a mozis karrierje Hollywood egyik első számú üdvöskéjeként folytatódott. Blockbusterben játszott női főszerepet (Batman: Kezdődik!), de olyan különleges produkciókban is emlékezeteset nyújtott, mint a Wonder Boys, A fülke, vagy a Köszönjük, hogy rágyújtott. A Tom Cruise-zal kötött házassága pedig végképp a világ leghíresebb nőinek egyikévé tette.

Mi mindent tudunk róla?

A 48. életévében járó színésznő koraszülöttként jött világra, a családja innen eredezteti a kitartását és akaraterejét. A Holmes nevet a német Holm-ból módosították az ősei, ezen kívül ír és angol vér is folyik az ereiben. Kamaszkorában először modellként tűnt ki, majd hamar felfigyeltek a színészi képességeire is. Élete második szereplőválogatásán már az Ang Lee rendezte Jégvihar stábjában kapott helyet. A Dawson és a haverokba viszont eredetileg nem őt válogatták be, hanem egy később szintén híressé vált vetélytársát: Selma Blair már a szerződését is aláírta Joey Potter szerepére, amikor a sorozat képernyőre kerülése előtt lecserélték Katie Holmes-ra. A szerelmi kapcsolata, majd házassága Tom Cruise oldalán világszerte a bulvármagazinok címlapjára került, ezekben az években a színészi karrierje is háttérbe szorult. Cruise-től született az egyetlen gyereke, Suri is. A sztárpár útjai 2012-ben váltak végleg külön.

De hová tűnt Katie Holmes?

Minden idők egyik legjobb és legsikeresebb szuperhősfilmjében, a 2008-as A sötét lovagban visszatérhetett volna Batman szerelmeként, de ő visszamondta a szerepet, így lecserélték Maggie Gyllenhaalra. A házassága és gyerekszülése jegyében telt évek után nem csak a Cruise-féle szcientológia egyháztól szabadult meg, de a karrierje kérdésében is új utakra léphetett. Elkezdett színházban játszani, amit a mai napig fenntart különféle Broadway-előadásokban. Emellett azért a kamerák elé is vissza-visszatér, például a Ray Donovan és Pokerface sorozatokban vagy a Logan Lucky mozifilmben is láthatták őt a nézők. Emellett pedig egyre többet rendez: a 2016-os első mozifilmje (Az élet anyuval) óta sorban jelentkezik újabb és újabb rendezésekkel (Egyedül, kettesben, Ritkaságok). Jelenleg is épp saját maga vezényli le a Happy Hours című új filmje forgatását, amiben ráadásul újra együtt játszik Joshua Jacksonnal a Dawson és a haverokból.