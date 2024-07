Sokkoló lesifotó: Szörnyű állapotban mászkált az utcán a 45 éves sztáranyuka

Aggódnak Katie Holmes rajongói, és bizony nem véletlenül! Tom Cruise volt feleségét New Yorkban kapták lencsevégre a nyílt utcán, laza, hétköznapi szerelésben, a fején baseballsapkával. Ebben még semmi különös nem lenne, hiszen mégis csak egy világsztárról beszélünk, ám Katie kifejezetten szomorúnak, reményvesztettnek tűnt, a szeme alatt ráadásul csúnya zúzódás nyomai, véraláfutások éktelenkedtek. Mintha valaki megverte volna...

Mi történt Katie Holmes arcával? (Fotó: TheImageDirect / Northfoto)

A sérülés oka egyelőre nem derült ki, bár a Daily Mail kereste a színésznő képviselőit, hogy nyilatkozzanak a monokliról, de egyelőre nem adtak róla információt.

Úgy tudni, hogy Holmes jelenleg szingli, és lánya, a 18 éves Suri ősszel a pennsylvaniai Pittsburghben található Carnegie Mellon Egyetemre készül, így hamarosan ő is elhagyja az otthonukat. A színésznő sem tétlenkedik tovább, hiszen állítólag csatlakozik majd a Poker Face sorozat szereplőgárdájához - írja a DailyMail.

Katie Holmes már csak árnyéka önmagának

Az sajnos biztos, hogy a 45 éves világsztár mostanában nincs túl jó passzban, nem az első eset, hogy szinte felismerhetetlenül, slamposan mászkál az utcán. Most azonban nemcsak az igénytelen megjelenésével, hanem arcán jól látható sérüléseivel is sokkolta az embereket, akik össze is súgtak mögötte.

Katie Holmes rémisztő látványt nyújtott (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Vajon mi történhetett?

Katie Holmes lánya nevet változtatott

Tom Cruise és Katie Holmes lánya most már Suri Noelle néven mutatkozik be. Egy neve elhallgatását kérő bennfentes a PageSix-nek elárulta, hogy a fiatal lány az édesanyjára való tekintettel választotta a vezetéknevét, ugyanis ez a színésznő második neve. A kamasz egyébként hosszú évek óta nem tartja a kapcsolatot az édesapjával.

− Azzal, hogy ezt a nevét használja, az édesanyját dicséri

– mondta a névtelen forrás, aki hozzátette, hogy a fiatal lány saját identitást akar, nem pedig az erdeti nevével érvényesülni.