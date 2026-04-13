„Újra a romkom korszakomban vagyok!” — Jennifer Lopez újraéli fiatalkorát

Jennifer Lopez, a bronxi díva, aki 56 évesen is ugyanaz a „Jenny a környékről”, igazi multitalentum: énekesként Grammy-díjra, színésznőként pedig Emmy- és Golden Globe-díjra is esélyes volt már. A 2000-es évek egyik meghatározó popikonjáról van szó, aki bár ma is aktívan koncertezik, de az ismert Jennifer Lopez-dalok és Jennifer Lopez parfüm népszerűsítése mellett főként filmes projekteken dolgozik producerként, időnként színészként is.
Az egyébként kifejezetten fiatalos J.Lo nemrég nosztalgikus hangulatban posztolt az Instagramon, és felidézett egy számára különösen kedves időszakot a karrierjéből. Egy bejegyzésben megosztott néhány képet egy régi, sokaknak kedvenc filmjéből a Maid in Manhattanből (magyarul: Álmomban már láttalak), a posztot egy rövid kommentárral egészítette ki.
Eddig nem látott, kulisszák mögötti felvételek az Álmombam már láttalak forgatásairól, a csodálatos Barry Wetchertől! Annyi mindent érzek! Annyi boldog emlék! Most pedig, az Office Romance című filmemmel újra a romkom korszakomban vagyok. A MI boldog korszakunkban!
Ez valóban egy sokak által szeretett, már-már letűntnek hitt korszak. A látványos ruháiról is jól ismert énekesnő ebben a filmben Ralph Fiennesszel, Bob Hoskinsszal, Natasha Richardsonnal és Stanley Tuccival játszott együtt. De ehhez a korszakhoz kötődik még a Szeretném, ha szeretnél, Anyád napja és a Hölgyválasz — valahány külön kultusznak örvend a mai napig. A színész-énekesnő egyébként jól mondja, tényleg visszatért a romantikus komédiákhoz, de nem csak fejben: hamarosan érkezik az Office Romance című filmje, ami szellemiségében minden bizonnyal az előbb említett alkotásokat hordozza majd.
Persze nem létezhet romantikus vígjáték szerelmi szál nélkül, a filmben ezt a szerepet Brett Goldstein kapja majd. Jennifer Lopez korábban a Bravo magazinnak beszélt erről a filmjéről, amit kifejezetten felnőtt besorolású filmekhez hasonlított.
Nem egy tipikus J.Lo romkom lesz, amihez hozzászokhattatok. Annál kicsit erősebb lesz, kicsit hasonló, mint a Felkoppintva vagy a Keresd a nőt.
Az Office Romane pontos premierdátuma egyelőre nem ismert, de a tervek szerint legkorábban 2026 nyarán kerülhet be a Netflix műsorkínálatába.
