„Újra a romkom korszakomban vagyok!” — Jennifer Lopez újraéli fiatalkorát

Jennifer Lopez, a bronxi díva, aki 56 évesen is ugyanaz a „Jenny a környékről”, igazi multitalentum: énekesként Grammy-díjra, színésznőként pedig Emmy- és Golden Globe-díjra is esélyes volt már. A 2000-es évek egyik meghatározó popikonjáról van szó, aki bár ma is aktívan koncertezik, de az ismert Jennifer Lopez-dalok és Jennifer Lopez parfüm népszerűsítése mellett főként filmes projekteken dolgozik producerként, időnként színészként is.

A Jennifer Lopez-filmek közül a zenész egyik legkedvesebb darabja marad az Álmomban már láttalak (Fotó: Maid In Manhattan)

Jennifer Lopez fiatalon volt utoljára ennyire inspirált és nosztalgikus

Az egyébként kifejezetten fiatalos J.Lo nemrég nosztalgikus hangulatban posztolt az Instagramon, és felidézett egy számára különösen kedves időszakot a karrierjéből. Egy bejegyzésben megosztott néhány képet egy régi, sokaknak kedvenc filmjéből a Maid in Manhattanből (magyarul: Álmomban már láttalak), a posztot egy rövid kommentárral egészítette ki.

Eddig nem látott, kulisszák mögötti felvételek az Álmombam már láttalak forgatásairól, a csodálatos Barry Wetchertől! Annyi mindent érzek! Annyi boldog emlék! Most pedig, az Office Romance című filmemmel újra a romkom korszakomban vagyok. A MI boldog korszakunkban!

Ez valóban egy sokak által szeretett, már-már letűntnek hitt korszak. A látványos ruháiról is jól ismert énekesnő ebben a filmben Ralph Fiennesszel, Bob Hoskinsszal, Natasha Richardsonnal és Stanley Tuccival játszott együtt. De ehhez a korszakhoz kötődik még a Szeretném, ha szeretnél, Anyád napja és a Hölgyválasz — valahány külön kultusznak örvend a mai napig. A színész-énekesnő egyébként jól mondja, tényleg visszatért a romantikus komédiákhoz, de nem csak fejben: hamarosan érkezik az Office Romance című filmje, ami szellemiségében minden bizonnyal az előbb említett alkotásokat hordozza majd.

Persze nem létezhet romantikus vígjáték szerelmi szál nélkül, a filmben ezt a szerepet Brett Goldstein kapja majd. Jennifer Lopez korábban a Bravo magazinnak beszélt erről a filmjéről, amit kifejezetten felnőtt besorolású filmekhez hasonlított.

Nem egy tipikus J.Lo romkom lesz, amihez hozzászokhattatok. Annál kicsit erősebb lesz, kicsit hasonló, mint a Felkoppintva vagy a Keresd a nőt.