Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kamerán a rémisztő jelenet: a medve a szálloda folyosóit járta, végül kilőtték

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors medve
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:50
ragadozószálloda
Többször is feltűnt egy népszerű üdülőtelepen, sőt egy szállodába is besétált. Pánikot keltett egy medve.

Véget ért a Brassópojánát rettegésben tartó medve története: szerdára virradó éjjel kilőtték a több száz kilós vadállatot, amely az elmúlt hetekben többször is feltűnt a településen. A medve egy alkalommal még egy szálloda épületébe is besétált, amit biztonsági kamera is rögzített.

Többször is feltűnt a medve a településen, sőt egy szállodába is besétált.
Többször is feltűnt a medve a településen, sőt egy szállodába is besétált. Fotó: Pexels

A brassói polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím medvéről volt szó. Az állat nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: korábban már befogták, mikrochippel látták el, majd egy másik területre szállították.

A ragadozó azonban később ismét felbukkant a környéken, ezért végül a kilövéséről döntöttek – írja a Maszol.

„Sajnos visszatért erre a területre, és veszélyt jelentett a turistákra és a Brassópojánán dolgozókra”

– közölte a városháza.

Egy héttel a kilövése előtt egy szálloda biztonsági kamerája is rögzítette a medvét. A felvételeken jól látszott, ahogy az állat felcaplat a lépcsőn, majd az egyik ajtóval próbálkozik. A szálloda dolgozói szerint a hatóságok nem léptek elég gyorsan, ezért a személyzet egész éjszaka figyelte az épületet, hogy a vendégek biztonságban legyenek.

Brassópojánán az utóbbi időszakban egyre gyakrabban tűntek fel medvék. A vadállatokat a sípályák környékén, az üdülőtelepen, valamint a Brassó felé vezető úton is többször észlelték, egyedül kóborló és csoportosan mozgó példányokat egyaránt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu