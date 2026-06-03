Kamerán a rémisztő jelenet: a medve a szálloda folyosóit járta, végül kilőtték

Véget ért a Brassópojánát rettegésben tartó medve története: szerdára virradó éjjel kilőtték a több száz kilós vadállatot, amely az elmúlt hetekben többször is feltűnt a településen. A medve egy alkalommal még egy szálloda épületébe is besétált, amit biztonsági kamera is rögzített.

Többször is feltűnt a medve a településen, sőt egy szállodába is besétált. Fotó: Pexels

A brassói polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím medvéről volt szó. Az állat nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: korábban már befogták, mikrochippel látták el, majd egy másik területre szállították.

A ragadozó azonban később ismét felbukkant a környéken, ezért végül a kilövéséről döntöttek – írja a Maszol.

„Sajnos visszatért erre a területre, és veszélyt jelentett a turistákra és a Brassópojánán dolgozókra”

– közölte a városháza.

Egy héttel a kilövése előtt egy szálloda biztonsági kamerája is rögzítette a medvét. A felvételeken jól látszott, ahogy az állat felcaplat a lépcsőn, majd az egyik ajtóval próbálkozik. A szálloda dolgozói szerint a hatóságok nem léptek elég gyorsan, ezért a személyzet egész éjszaka figyelte az épületet, hogy a vendégek biztonságban legyenek.

Brassópojánán az utóbbi időszakban egyre gyakrabban tűntek fel medvék. A vadállatokat a sípályák környékén, az üdülőtelepen, valamint a Brassó felé vezető úton is többször észlelték, egyedül kóborló és csoportosan mozgó példányokat egyaránt.