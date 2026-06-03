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Összeült a bíróság, Michael Schumacher ápolása is napirendre került

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Michael Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:55
ápolásForma-1
Kiderültek az ápolónő munkájának részletei. Michael Schumacher rendkívül megterhelő, éjjel-nappali ellátásban részesült.
B.
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A bíróságon derültek ki részletek Michael Schumacher ellátásáról és ápolásáról. Mint ismert, a hétszeres Forma–1-es világbajnok 12 évvel ezelőtt súlyos síbalesetet szenvedett a francia Alpokban, családja pedig azóta mindent megtesz azért, hogy ne szivárogjanak ki információk otthonukból– most ez mégis megtörtént.

Michael Schumacher ápolónőj megterhelő munkát végzett
Michael Schumacher rendkívül megterhelő, éjjel-nappali ellátásban részesült
Fotó: Paul Gilham

Michael Schumacher ápolónője jól bírta a megterhelő munkát

A Schumacher család svájci rezidenciáján történt nemi erőszak ügyében tartottak újabb tárgyalást, mert az egyik ápolónő azt állítja, hogy Joey Mawson autóversenyző kétszer is szexre kényszerítette egy napon belül, még 2019-ben. A hölgy ügyvédje most betekintést nyújtott az ápolónő munkájába.

Ez egy rendkívül megterhelő munka, mind fizikailag, mind érzelmileg. Ehhez jön még a családot körülvevő hallgatás. Ez érthető, de az alkalmazottakon, akiknek még a barátaikkal sem szabad beszélniük erről, óriási a nyomás

– árulta el az ügyvéd. Hozzátette, az ápolónő komolyan és szenvedéllyel végezte a munkáját, a Schumacher család pedig a legnehezebb feladatokat bízta rá.

Tökéletesen kezelte a hatalmas nyomást. A Schumacher család is azt mondta, hogy a munkája kifogástalan volt

– idézi az ügyvéd bíróságon elhangzott szavait a Daily Star.

 

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