Mindjárt átszúrja a felsőjét Jennifer Lopez mellbimbója – fotó

A világsztár Jennifer Lopez ezúttal a lábaival bűvölte el követőit.
Az énekesnő egy púderszínű ruhában mutatta meg alakját, és a kanapén elfeküdve hosszú lábait helyezte a reflektorfénybe. Ruhája pedig olyan feszes volt, hogy mellbimbója szinte átszúrta azt.
Amikor a fellépésnek vége, de a zene folytatódik… #SaveMeTonight
- írta Lopez, David Guettával új közös számára utalva.
Az 56 éves sztár nemcsak követőit, hanem barátait is elbűvölte a képpel: a hozzászólók és kedvelők között Jessica Alba is ott volt.
Az énekesnő jelenleg Las Vegas-i Up All Night rezidenciáját teljesíti a The Colosseum at Caesars Palace épületében, amely összesen 12 koncertből áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.