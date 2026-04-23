Hogy mi? Magyar származású a leghíresebb hollywoodi főgonosz – Ezt senki nem gondolta róla

Április 22-én 60 éves lett Jeffrey Dean Morgan, a Grace klinika, az Odaát, a Watchmen – Az őrzők és a The Walking Dead sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

A Jeffrey Dean Morgan filmeknek így már tudhatjuk, hogy magyar vonatkozása is van (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Jeffrey Dean Morgan Magyarországhoz kötheti a gyökereit

Az amerikai Seattle városában jött világra 60 esztendővel ezelőtt, az ősei között skótok, angolok, írek, walesiek és németek is találhatók. Utóbbiak főként az anyai nagyapja révén, akinek a szülei Magyarországról kivándorolt svábok voltak.

Sportolónak készült

Nem a színészi pálya volt az első számú választása. A magas termetét a kosárlabdapályán kamatoztatta, amit olyan sikerrel tett, hogy sportösztöndíjjal tanulhatott egyetemen, és a profi játékosi karrier is kinézett a számára, míg egy súlyos sérülés végleg romba nem döntötte az ezirányú vágyait.

Ő a legjobban rajzoló hollywoodi sztár

A színészi pálya még csak a második számú választás sem volt számára. Festőművészként indult, és emellett egy tervezőgrafikai vállalkozást vitt a szülővárosában. A rajzolás és a festészet máig az egyik hobbija, és több alkotását is felajánlotta már jótékony célú árverésekre.

Későn futott be

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy későn indult a színészi karrierje, és még annál is később sikerült befutnia. A Los Angelesbe költözése után sokáig csak kisebb tévés és filmes szerepeket kapott, a kétezres évek közepére már az ügynöke is reménytelen esetnek gondolta, és szerződést bontott vele. Azelőtt egy nappal váltak szét az útjaik, hogy Morgan megkapta volna a karrierjét megfordító szerepét az Odaát (Supernatural) sorozatban, amit még ugyanebben az évben követtek a Grace klinika, majd a Nancy ül a fűben sikerszériák szerepei is.

Van egy filmes ikertornya

Szerinted is hasonlít? Jeffrey Dean Morgan szerint az utcán a rajongók rendszeresen össze szokták keverni őt egy vele egyidős, szintén rendszerint borostás-szakállas, sármosan markáns arcú, macsó kisugárzású filmsztárral: Javier Bardemmel.

A színésznőket szereti

Kétszer adta a fejét nősülésre, mindkét alkalommal szakmabelit vett feleségül. 1992 és 2003 között Anya Longwell volt a házastársa, 2009 óta pedig Hilarie Burton a párja, akivel 2019-ben kötötték össze hivatalosan is az életüket, és két gyermekük született. A családi otthonukat a New York agglomerációs övezetében fekvő Rhinebeck kisvárosában, pontosabban egy mellette fekvő farmon találták meg.