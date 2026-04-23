Hogy mi? Magyar származású a leghíresebb hollywoodi főgonosz – Ezt senki nem gondolta róla

Április 22-én 60 éves lett Jeffrey Dean Morgan, a Grace klinika, az Odaát, a Watchmen – Az őrzők és a The Walking Dead sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Az amerikai Seattle városában jött világra 60 esztendővel ezelőtt, az ősei között skótok, angolok, írek, walesiek és németek is találhatók. Utóbbiak főként az anyai nagyapja révén, akinek a szülei Magyarországról kivándorolt svábok voltak.
Sportolónak készült
Nem a színészi pálya volt az első számú választása. A magas termetét a kosárlabdapályán kamatoztatta, amit olyan sikerrel tett, hogy sportösztöndíjjal tanulhatott egyetemen, és a profi játékosi karrier is kinézett a számára, míg egy súlyos sérülés végleg romba nem döntötte az ezirányú vágyait.
Ő a legjobban rajzoló hollywoodi sztár
A színészi pálya még csak a második számú választás sem volt számára. Festőművészként indult, és emellett egy tervezőgrafikai vállalkozást vitt a szülővárosában. A rajzolás és a festészet máig az egyik hobbija, és több alkotását is felajánlotta már jótékony célú árverésekre.
Későn futott be
Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy későn indult a színészi karrierje, és még annál is később sikerült befutnia. A Los Angelesbe költözése után sokáig csak kisebb tévés és filmes szerepeket kapott, a kétezres évek közepére már az ügynöke is reménytelen esetnek gondolta, és szerződést bontott vele. Azelőtt egy nappal váltak szét az útjaik, hogy Morgan megkapta volna a karrierjét megfordító szerepét az Odaát (Supernatural) sorozatban, amit még ugyanebben az évben követtek a Grace klinika, majd a Nancy ül a fűben sikerszériák szerepei is.
Van egy filmes ikertornya
Szerinted is hasonlít? Jeffrey Dean Morgan szerint az utcán a rajongók rendszeresen össze szokták keverni őt egy vele egyidős, szintén rendszerint borostás-szakállas, sármosan markáns arcú, macsó kisugárzású filmsztárral: Javier Bardemmel.
A színésznőket szereti
Kétszer adta a fejét nősülésre, mindkét alkalommal szakmabelit vett feleségül. 1992 és 2003 között Anya Longwell volt a házastársa, 2009 óta pedig Hilarie Burton a párja, akivel 2019-ben kötötték össze hivatalosan is az életüket, és két gyermekük született. A családi otthonukat a New York agglomerációs övezetében fekvő Rhinebeck kisvárosában, pontosabban egy mellette fekvő farmon találták meg.
Édességboltot üzemeltet a világsztár haverjával
Az említett Rhinebeck városában található az a kávézó és édességbolt is, amit megvásárolt egy másik világsztár helyi lakossal, Paul Rudd-dal közösen. Az üzlet korábban egy közös barátjuké volt, és az ő váratlan halála után így tudták megmenteni a helyet.
Tuti diétás tippel rendelkezik
Ezt az édességboltot biztosan messzire kerülte abban az időszakban, amikor a Texas felemelkedése című minisorozat tuberkolózisban szenvedő karakterének eljátszására készült. A szerep kedvéért több mint 20 kilót fogyott, egy nagyon egyszerű módszerrel: minden nap csak egyetlen konzervnyi tonhalat evett.
A felesége oldalán gonoszkodott
A karrierje legismertebb szerepét a The Walking Dead zombisorozat hozta el, amiben a karizmatikus gazfickó Negant játszotta. A karakternek szentelt speciális, visszaemlékezős epizódban pedig a Negan halálos beteg feleségét Morgan saját felesége, Hilarie Burton alakította.
Folytatásokra készül
A The Walking Dead zombiszériának ugyan vége, de az univerzumában mindenféle utódsorozatok játszódnak, melyek közül a The Walking Dead: Dead City-ben Negan, azaz Jeffrey Dean Morgan is visszatért, és viszi is még tovább a szerepet a következő évadban is. Ugyanez a helyzet A képeslap gyilkosságok című 2020-as filmjével, amihez épp a második részt készíti, de láthatjuk a születésnapos színészt A Fiúk szuperhőssorozat épp fut utolsó évadában is.
