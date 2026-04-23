Tűz ütött ki egy lakásban Szombathelyen: egy embert kórházba szállítottak

Csütörtökön is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak, sok balesethez riasztották őket. Nem sokkal dél után Szombathelyen, a Markusovszky utcában is volt dolguk a lánglovagoknak, miután egy társasházban lévő lakás villanyóra-szekrényében keletkezett tűz.

Szombathelyen a Markusovszky utcába riasztották a tűzoltókat Fotó: Horváth Istvánné / vaol.hu

A helyszínre a szombathelyi tűzoltók és a mentők, illetve a rendőrök is kiérkeztek. A vaol.hu úgy tudja, hogy a mentők a lakásban lakó nőt a szombathelyi kórházba szállították kivizsgálásra.