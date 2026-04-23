Tűz ütött ki egy lakásban Szombathelyen: egy embert kórházba szállítottak

Csütörtökön is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak, sok balesethez riasztották őket. Nem sokkal dél után Szombathelyen, a Markusovszky utcában is volt dolguk a lánglovagoknak, miután egy társasházban lévő lakás villanyóra-szekrényében keletkezett tűz.
A helyszínre a szombathelyi tűzoltók és a mentők, illetve a rendőrök is kiérkeztek. A vaol.hu úgy tudja, hogy a mentők a lakásban lakó nőt a szombathelyi kórházba szállították kivizsgálásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.