Mégsem vonul vissza a Woody Allen? Oscar-díjas sztárpárral tér vissza a 90 éves rendező

Úgy tűnik, mégsem vonul vissza a világ egyik leghíresebb rendezője. Woody Allen #metoo botrányai után azt mondta, nem forgat több filmet, ám a 90 éves mester nemrégiben úgy döntött, jövőre Európában forgat, méghozzá két olyan Oscar-díjas színésszel, akikkel már 2008-ban sikerre vittek egy filmet.
Újabb spanyol város, most épp Madrid rángatja vissza a rendezőt a reflektorfénybe a hírek szerint. Woody Allen több éve nem forgatott, ám a spanyol főváros vezetése több mint másfél millió eurót tett le az asztalra, csak hogy a 90 éves mester új filmje náluk forogjon. Ennek csupán egyetlen feltétele van, hogy a Madrid szó kötelezően bekerüljön a címbe. A spanyol filmes közeg már jól ismeri a rendezőt: a 2008-as Vicky Cristina Barcelona idején Allen szó szerint berobbantotta Barcelonát a világ mozivásznaira. És persze akkor született a korszak egyik legizgalmasabb filmes szerelmi háromszöge is, nemcsak a történetben, hanem a nézők fantáziájában.
Az imdb.com szerint Allen a 2008-as film édeshármasából Penélope Cruz és Javier Bardem érdeklődik a film főszerepei iránt. Cruz a Vicky Cristina Barcelona című filmért Oscar-díjat kapott, és ekkor jött össze Bardemmel, akivel már hosszú évek óta ismerték egymást. A pletykák szerint a rendező maga is szívesen dolgozna újra velük, és Madridnak is elég erős érv lenne ez ahhoz, hogy a film garantáltan a figyelem középpontjába kerüljön. A hivatalos castingot még titkolják, de a rajongók máris lázban égnek.
Allen „visszavonulása” így végképp úgy tűnik, mint egy rosszul sikerült befejezés egy amúgy remek karrierfilm végén, hiszen a rendező újra ott állhat hamarosan, ahol a legjobban érzi magát: európai utcákon, kezében forgatókönyvvel, körülötte egy várossal, amelyek egyetlen snittben képesek eladni magukat a világnak. A film 2026-ban kerülhet mozikba és a forgatást is jövőre tervezi az AWAP munkacímen futó projekt rendezője.
