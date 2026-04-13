A hivatása mentette meg: Harrison Ford élete sötét időszakáról vallott

Bizony bizony még a legendás Han Solo sem sebezhetetlen. A Star Wars-filmekkel világhírre szert tevő Harrison Ford most élete legsötétebb időszakáról rántotta le a leplet.

Harrison Ford eddig sosem mesélt élete legnehezebb időszakáról (Fotó: AD)

Harrison Ford most először mesélt depressziójáról

Harrison Ford a Hollywood Reporter podcastjében mesélt élete legsötétebb időszakáról, ami főiskolai éveit érintette. A színész a wisconsini Ripon Főiskolára járt és ott is lakott a kollégiumban. Ebben az időszakban súlyos depresszióval küzdött, szinte el sem hagyta a szobáját.

„Felkeltem az ágyamból, odamentem a telefonhoz, rendeltem egy pizzát, majd visszafeküdtem, amíg meg nem érkezett a futár. Megettem a pizzát, bevágtam a sarokba a dobozt és visszaaludtam” – vallott sötét időszakáról a világsztár.

A Star Wars-filmek sztárja az óráira is nehezen járt be.

„Megérintettem az épület ajtaját, majd fogtam magam és visszamentem a szobámba. Szerintem ez több volt, mint depresszió. Szerintem komolyan beteg voltam, szociálisan és mentálisan beteg” – fogalmazott Ford.

Harrison Ford váratlan helyről kapott segítséget legsötétebb időszakában (Fotó: ZUMA Press)

A színészet mentette ki a depresszióból

A 83 éves Ford korábban sem szívesen beszélt erről az időszakról, amiből meglepő módon későbbi szakmája és hivatása segítségével tudott kilábalni. Valószínűleg a sok kihagyott tanóra miatt Fordnak szüksége volt valamire, amivel feljebb tudja tornázni a jegyeit, így beiratkozott egy drámaképzésre, ahol minden megváltozott. Itt szerezte első színjátszói tapasztalatait, ugyanis menet közben derült ki, hogy a kurzus jóval többről szól, mint színdarabok elemzése és olvasgatása. Ford szerint itt találta meg először a társaságát, itt érezte először, hogy egy közösség része, és nem csak kívülálló.

Harrison Ford első filmjei és sikerei

Első komolyabb filmszerepeit, ahogy későbbi nagy sikerét is George Lucasnak köszönheti, aki az American Graffitiben adott neki először lehetőséget, majd „átpasszolta” őt az új-hollywoodi csoport másik legendás rendezőjének, Francis Ford Coppolának, aki a Gene Hackman főszereplésével készült Magánbeszélgetés stábjába válogatta be. 1977-ben alakította először és nem utoljára Han Solo szerepét a Csillagok háborúja: Egy új remény című George Lucas rendezésben, ami elhozta számára a hírnevet. Ezután már nem igazán kérdőjelezte meg senki Harrison Ford helyét Hollywoodban. Jött a szintén Coppola rendezte Apokalipszis most, Ridley Scott sci-fi eposza, a Szárnyas fejvadász, később pedig Az elveszett frigyláda fosztogatói, melyben Indiana Jones antropológia professzor karakterét keltette életre, aki Han Solóhoz hasonlóan örökre összefonódott Harrison Ford nevével.