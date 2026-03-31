Eric Dane halála előtt, utolsó erejével forgatta le az Eufória jeleneteit — Videó

Zendaya egy őrült. A karrierjét tavaly végighúzta úgy, hogy hónapokig szinte minden héten a Föld különböző pontjain forgatott, így idén olyan nagyszabású projektekben láthatjuk, mint az Odüsszeia, Pókember: Vadonatúj nap, Kész dráma, Dűne: Harmadik rész, valamint az évek óta elhúzódó Eufória harmadik évada. A drogdílert játszó Angus Cloud halála és a forgatókönyv írók tüntetése alaposan elhúzta a forgatás kezdetét, amit hivatalosan 2023 decemberében kezdtek volna el. A várakozásnak azonban hamarosan vége, a sorozat amely Zendaya és Sydney Sweeney karrierjét is magasabb szintre emelte napokon belül érkezik az HBO Max műsorára.

Zendaya komoly karriert járt be az Eufória első évada óta

Fotó: YouTube

A korábbi Eufória szereplők visszatérnek az új előzetesben… még ő is!

A sorozatba legutóbb januárban kaptunk betekintést, az új előzetes az ebben látottakat egészíti ki a közelgő megjelenés előtt:

A második évad óta elég sok idő eltelt és a harmadik évad ezzel az időrendi hűséggel folytatódik. Az egykori tinédzser főszereplők a felnőtt életben igyekeznek boldogulni, nos úgy ahogy tudnak. Ebben az Eufória előzetesben újra láthatjuk Rue-t, (Zendaya) aki drogcsempészként próbál szerencsét Mexikóban. A látottak alapján ez épp annyira veszélyes, mint az látszik, a kartell és a hatósági ügynökök két oldalról szorongatják őt.

Az új előzetes megerősíti azt, hogy Nate (Jacob Elordi) és Cassie (Sydney Sweeney) ambivalens kapcsolata végül házasságban végződik. Mindezt úgy, hogy már az előző előzetesben is láttuk, hogy a hölgy OnlyFans karrierbe kezdett, amire ez az új előzetes is kitér. A helyzet bizarrsága, mérgező atmoszférája abszolút átérződik a képsorokon. Hogy lesz-e közös jelenete Sydney Sweeneynek és Zendayának azt egyelőre nem tudjuk — meglepő lenne, hisz a két színésznő nem különösebben szívleli egymást.

Sydney Sweeney igen mutatós menyasszonyi fátyolban látható ebben az előzetesben

Fotó: YouTube

Eric Dane halála sem fogott ki rajtuk

Ahogy nézzük a trailert, némileg összeszorulhat a szívünk, aminek a hátterét a rajongók pontosan jól ismerik. A Nate apját játszó Eric Dane február 19-én elhagyta a földi világot, de a harmadik évadhoz még éppen volt ereje, hogy leforgassa. Életének utolsó sorozatában minden bizonnyal fontos szerepe lesz, mivel Eric Dane IMDb oldala szerint az Eufória harmadik évadának nyolc epizódjában is megjelenik és a trailer alapján minden bizonnyal Jules-al (Hunter Schafer) lesz közös sztorivonaluk.