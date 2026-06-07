Műtét után döntött a fogyás mellett Júlia: "Édesapám és a húgom is lefogyott"

Sosem volt nagy húsevő, ezért az egész családot meglepte, amikor azzal állt elő, hogy kipróbálja a ketogén étrendet. Az pedig még nagyobb ledöbbenést okozott, amikor az 55. születésnapját egy steak trezorban szerette volna ünnepelni. Júlia fogyásának története sokaknak példaként szolgálhat.

Júlia egy műtétet követően döntött a fogyás mellett

Fotó: Fanny magazin

„Anya, te életedben nem ettél ennyi húst”

Júlia 2024 decemberében az egészsége miatt tért át a ketogén étrendre.

– Reumatológus vagyok, és 21 éve manuálterápiával is gyógyítom a betegeimet – kezdi mesélni a Fanny magazinnak. – Másfél évvel ezelőtt, amikor lefogyva jött hozzám az egyik betegem, csodálkozva kérdeztem, hogy mi történt vele. Elmesélte, hogy Korsch Erik módszerét követi, és pár napon belül én is vakon belekezdtem a programba. Akkor már hónapok óta nem tudtam rendesen sportolni és sejthető volt, hogy vár rám egy csípőprotézis műtét. Azért szerettem volna fogyni, hogy jobban bírjam majd a rehabilitációt. Amikor a nagylányom végignézte az étrendet, azt mondta: anya, te életedben nem ettél ennyi húst?!

Engem nem érdekeltek a részletek, nem nézegettem, hogy tetszik-e az étrend. Láttam, hogy a betegnél működött a dolog, ezért én is belevágtam.

Ezt követően sokat olvastam utána, hogy mi játszódik le a ketózis alatt a szervezetben, miért fontos csökkenteni a szénhidrát bevitelt, és ezáltal alacsonyan tartani az inzulin szintet. Ilyenkor kezdi el a testünk energia forrásként felhasználni a korábban elraktározott zsírt. Az első nyolc hét után éreztem, hogy ez nem diéta, hanem életmódváltás. Ha megérzi az ember a jótékony hatásait, akkor esze ágában sincs elengedni.

Júlia végül 17 kilótól szabadult meg

Fotó: Fanny magazin

„Azt hittem, rosszul leszek reggeli nélkül”

Körülbelül délben eszik először, és délután hatkor utoljára, mellette heti egy nap böjtöl, amikor csak folyadékot fogyaszt és húsalaplét.

Többször végeztem hosszabb böjtöket is, a leghosszabb 77 órás volt

– avat be. – Fantasztikus érzés, amikor regenerálódik, gyógyul ilyenkor a szervezet. Régen el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyet csináljak. Eriknek azzal kezdtem, hogy én már reggel ötkor reggelizek, és attól tartottam, hogy ha ez kimarad, délelőtt már remegni fogok és beesek a beteg mellé az ágyra. Nem volt semmi gond, hisz annyira jól fel van építve a program, szépen fokozatosan áll át az ember. Amióta a ketogén étrendet követem, több hús van az asztalon, de rengeteg zöldséget is fogyasztok. A család nagyon örül a változásnak, mert ők meg mindig is nagy húsevők voltak. Nagyon szeretek főzni, számomra a konyha az egyik énidőm, itt élem meg a kreativitásomat és fantáziámat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy időnként nem bujkál bennem a kisördög, hogy lehet kicsit lazítani, elcsábulni. Volt is, hogy bedőltem neki. De érdekes, hogy utána rosszul érzed magad, mert elveszted az energiával teli létet, jön a cukor kóma, és inkább azt mondod, hogy ebből többet nem kérsz.