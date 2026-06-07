Műtét után döntött a fogyás mellett Júlia: "Édesapám és a húgom is lefogyott"

Sosem volt nagy húsevő, ezért az egész családot meglepte, amikor azzal állt elő, hogy kipróbálja a ketogén étrendet. Az pedig még nagyobb ledöbbenést okozott, amikor az 55. születésnapját egy steak trezorban szerette volna ünnepelni. Júlia fogyásának története sokaknak példaként szolgálhat.
Júlia 2024 decemberében az egészsége miatt tért át a ketogén étrendre.
– Reumatológus vagyok, és 21 éve manuálterápiával is gyógyítom a betegeimet – kezdi mesélni a Fanny magazinnak. – Másfél évvel ezelőtt, amikor lefogyva jött hozzám az egyik betegem, csodálkozva kérdeztem, hogy mi történt vele. Elmesélte, hogy Korsch Erik módszerét követi, és pár napon belül én is vakon belekezdtem a programba. Akkor már hónapok óta nem tudtam rendesen sportolni és sejthető volt, hogy vár rám egy csípőprotézis műtét. Azért szerettem volna fogyni, hogy jobban bírjam majd a rehabilitációt. Amikor a nagylányom végignézte az étrendet, azt mondta: anya, te életedben nem ettél ennyi húst?!
Engem nem érdekeltek a részletek, nem nézegettem, hogy tetszik-e az étrend. Láttam, hogy a betegnél működött a dolog, ezért én is belevágtam.
Ezt követően sokat olvastam utána, hogy mi játszódik le a ketózis alatt a szervezetben, miért fontos csökkenteni a szénhidrát bevitelt, és ezáltal alacsonyan tartani az inzulin szintet. Ilyenkor kezdi el a testünk energia forrásként felhasználni a korábban elraktározott zsírt. Az első nyolc hét után éreztem, hogy ez nem diéta, hanem életmódváltás. Ha megérzi az ember a jótékony hatásait, akkor esze ágában sincs elengedni.
Körülbelül délben eszik először, és délután hatkor utoljára, mellette heti egy nap böjtöl, amikor csak folyadékot fogyaszt és húsalaplét.
Többször végeztem hosszabb böjtöket is, a leghosszabb 77 órás volt
– avat be. – Fantasztikus érzés, amikor regenerálódik, gyógyul ilyenkor a szervezet. Régen el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyet csináljak. Eriknek azzal kezdtem, hogy én már reggel ötkor reggelizek, és attól tartottam, hogy ha ez kimarad, délelőtt már remegni fogok és beesek a beteg mellé az ágyra. Nem volt semmi gond, hisz annyira jól fel van építve a program, szépen fokozatosan áll át az ember. Amióta a ketogén étrendet követem, több hús van az asztalon, de rengeteg zöldséget is fogyasztok. A család nagyon örül a változásnak, mert ők meg mindig is nagy húsevők voltak. Nagyon szeretek főzni, számomra a konyha az egyik énidőm, itt élem meg a kreativitásomat és fantáziámat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy időnként nem bujkál bennem a kisördög, hogy lehet kicsit lazítani, elcsábulni. Volt is, hogy bedőltem neki. De érdekes, hogy utána rosszul érzed magad, mert elveszted az energiával teli létet, jön a cukor kóma, és inkább azt mondod, hogy ebből többet nem kérsz.
A fiatalos nagymama nem szeretne többet fogyni, inkább arra figyel, hogy megfelelő legyen a testösszetétele, jó legyen az izom és a testzsír százalékos aránya.
– Körülbelül 72 kiló voltam, amikor hozzámentem a férjemhez, úgyhogy a mostani 70 kilóval tökéletesen meg vagyok elégedve ebben a korban – árulja el. – A műtét és a kőkemény rehabilitáció után végre visszakaptam a mozgás örömét. Már 5-6 alkalommal edzek és mellette rendszeresek az 5-10 kilométeres erdei séták. Van egy szenzációs rehab trénerem, aki csoportos órák keretében kitalál nekünk mindenféle gyakorlatot, köredzést, trx-et, gyakran használunk súlyokat is, ami 50 fölött kiemelten fontos.
A munkámból kifolyólag sokszor láttam, hogy az ember a korral, ahogy tűnnek el az izmai, a függetlenségét is elveszti, kiszolgáltatottá válhat a mindennapi élete során. Nagyon nem mindegy, hogy az izomvesztés, milyen szintről indul majd el és mondjuk 70 évesen be tud-e vásárolni önállóan.
Ugyan a saját példám is azt mutatja, hogy a változókor ellenére is vissza lehet fordítani az idő kerekét, azért bizonyos kor után az ember már nem képes csodákra. Sokkal jobb tudatosan előre készülni, hiszen az izomépítés a hosszú, minőségi élet egyik záloga. Küldetésemnek érzem, hogy ezt nap, mint nap átadjam a betegeimnek és hirdessem a mozgás és az egészséges életmód fontosságát.
Júlia nagyon büszke rá, hogy édesapja 85 évesen is belevágott a nyolc hetes programba.
– Amikor elmeséltem a húgomnak, hogy mibe fogtam, annyira belelkesült, hogy ő is elkezdte az időablak szerinti étkezést, több húsra, zöldségre váltott, elhagyta a szénhidrátokat – meséli. – Azóta 14 kilót fogyott és azok a ruhák is jók rá, amiket 18 évesen viselt. Év elején nálunk voltak a szüleim, apukám elmesélte, hogy már 106 kiló és szeretne 100 alá kerülni. Felajánlottam neki, hogy csinálja végig azt a 8 hetes programot, majd én küldöm neki a bevásárló listát, recepteket. Anyukám is beszámolt róla, hogy apu teljes lelkesedéssel készítette magának az ételeket. Pedig onnan indultunk, hogy azt sem tudta eddig, hogy mi az a cottage cheese. Mára 96 kiló lett, ami szerintem óriási dolog. Jobban tud mozogni, sokat javult az általános közérzete, megszűnt a puffadása, könnyebben tudott tavasszal nekikezdeni a kerti munkáknak. Annyira örülök és büszke vagyok, hogy megmutatta, ennyi idősen is meg lehet csinálni és sosem késő elkezdeni.
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