„Meg fogom keresni, meg fogom találni, és meg fogom ölni” – Hogy mi? 74 éves lett Liam Neeson! A mondatai örökre beleégtek az agyunkba

74 éves lett Liam Neeson, aki simán eltérít egy repülőgépet, megtalálja az eltűnt családtagjaidat és még vicces is tud lenni, ha akar. A főként akciófilmekben játszó sztárról sokan nem gondolták volna, milyen sokoldalú színész, így összeszedjük a legkülönbözőbb alakításait.

Liam Neeson filmjeiben bármire képes, de a valóságban sem mernénk megkérdőjelezni (Fotó: KGC-324-RC)

Liam Neeson-filmek

Első látásra azt gondolná az ember, hogy a kissé marcona kinézetű Liam Neeson leginkább akciófilmekben állja meg a helyét, de végigpörgetve 195 filmet számláló filmográfiáját, valójában egy nagyon is sokszínű kép rajzolódik ki előttünk. Volt ugyan akcióhős, de feltűnt komolyabb drámai szerepekben, kalandfilmekben és vígjátékokban is.

Igazából szerelem (2003)

A listát rögtön a karácsonyi szezon kedvenc romantikus vígjátékával kezdjük. Az Igazából szerelem több mint 20 évvel ezelőtt vágtatott be a mozikba és a filmrajongók szívébe. A szereplőgárda tobzódott a jobbnál-jobb színészekben és A-listás hollywoodi csillagokban. Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley és még Rowan Atkinson is feltűnt a moziban. Liam Neeson egy igazán érzékeny szerepet kapott David karakterével. David nemrég vesztette el feleségét, így rá maradt a Thomas Brodie-Sangster által alakított Sam felnevelése. A helyzetét nem könnyíti meg, hogy a kisfiú csupán a mostohafia, ráadásul igen törékeny korban van, a tinédzserkor és az első gyerekszerelem küszöbén. De látva Neeson alakítását bizonyára mindannyian megállapítottuk, hogy kiválóan helytállt az egyedülálló apa szerepében.

Liam Neeson kiváló volt az egyedülálló apa szerepében (Fotó: Entertainment Pictures)

Elrabolva (2008)

Nem tudom, ki maga, és azt sem, mit akar. Ha váltságdíjat követel, elmondom, hogy nincs pénzem. De rendelkezem olyan különleges képességekkel, amelyeket pályám során tökélyre fejlesztettem. Olyan képességekkel, amik a magához hasonló emberek rémálmává tesznek. Ha most elengedi a lányomat, nincs harag, elfelejtem a dolgot. De ha nem... meg fogom keresni. Meg fogom találni. És meg fogom ölni.

Kicsit hosszú az idézet, de elengedhetetlen, hogy egészében közöljük, mert ahogy a mondás is tartja, klasszikustól csak pontosan. Liam Neeson legismertebb filmje az Elrabolva, melyben szintén egy aggódó édesapát alakít, de kicsit sem olyan aranyosan, mint az Igazából szerelemben. Az Elrabolva igazi mozis franchise-zá nőtte ki magát az évek alatt, 3 Elrabolva-film és egy sorozat őrzi Bryan Mills nyugalmazott CIA ügynök kalandjait.