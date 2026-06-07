„Meg fogom keresni, meg fogom találni, és meg fogom ölni” – Hogy mi? 74 éves lett Liam Neeson! A mondatai örökre beleégtek az agyunkba

74 éves lett Liam Neeson, aki simán eltérít egy repülőgépet, megtalálja az eltűnt családtagjaidat és még vicces is tud lenni, ha akar. A főként akciófilmekben játszó sztárról sokan nem gondolták volna, milyen sokoldalú színész, így összeszedjük a legkülönbözőbb alakításait.
Első látásra azt gondolná az ember, hogy a kissé marcona kinézetű Liam Neeson leginkább akciófilmekben állja meg a helyét, de végigpörgetve 195 filmet számláló filmográfiáját, valójában egy nagyon is sokszínű kép rajzolódik ki előttünk. Volt ugyan akcióhős, de feltűnt komolyabb drámai szerepekben, kalandfilmekben és vígjátékokban is.
A listát rögtön a karácsonyi szezon kedvenc romantikus vígjátékával kezdjük. Az Igazából szerelem több mint 20 évvel ezelőtt vágtatott be a mozikba és a filmrajongók szívébe. A szereplőgárda tobzódott a jobbnál-jobb színészekben és A-listás hollywoodi csillagokban. Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley és még Rowan Atkinson is feltűnt a moziban. Liam Neeson egy igazán érzékeny szerepet kapott David karakterével. David nemrég vesztette el feleségét, így rá maradt a Thomas Brodie-Sangster által alakított Sam felnevelése. A helyzetét nem könnyíti meg, hogy a kisfiú csupán a mostohafia, ráadásul igen törékeny korban van, a tinédzserkor és az első gyerekszerelem küszöbén. De látva Neeson alakítását bizonyára mindannyian megállapítottuk, hogy kiválóan helytállt az egyedülálló apa szerepében.
Nem tudom, ki maga, és azt sem, mit akar. Ha váltságdíjat követel, elmondom, hogy nincs pénzem. De rendelkezem olyan különleges képességekkel, amelyeket pályám során tökélyre fejlesztettem. Olyan képességekkel, amik a magához hasonló emberek rémálmává tesznek. Ha most elengedi a lányomat, nincs harag, elfelejtem a dolgot. De ha nem... meg fogom keresni. Meg fogom találni. És meg fogom ölni.
Kicsit hosszú az idézet, de elengedhetetlen, hogy egészében közöljük, mert ahogy a mondás is tartja, klasszikustól csak pontosan. Liam Neeson legismertebb filmje az Elrabolva, melyben szintén egy aggódó édesapát alakít, de kicsit sem olyan aranyosan, mint az Igazából szerelemben. Az Elrabolva igazi mozis franchise-zá nőtte ki magát az évek alatt, 3 Elrabolva-film és egy sorozat őrzi Bryan Mills nyugalmazott CIA ügynök kalandjait.
A Non-Stop igazi drámai fordulatokkal tarkított film. Liam Neeson és Juliane Moore alakítják a főszerepeket. Neeson egy inkognitóban utazó légimarsall a New York és London között ingázó non-stop repülőjáraton, aki kénytelen felfedni magát és akcióba lendülni, amikor gyanús sms-eket kap egy ismeretlen számról. 150 millió dollárt kell átutalnia egy offshore számlára, különben a gépen 20 percenként meghal valaki. A feszített tempójú filmben legalább akkora a turbulencia, mint a repülőgépen kívül, Liam Neeson pedig hozza a tőle megszokott figurát.
A Csupasz pisztoly 2025-ös folytatásával Liam Neeson olyat villantott, amit nem nagyon néztünk volna ki belőle korábban. Kiderült, hogy a vígjáték műfaja nagyon is fekszik neki. A közönség imádta Liam Neeson és Pamela Anderson párosát, akik között még szerelem is szövődött a közös munka során, de sajnálatos módon útjaik azóta elváltak.
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