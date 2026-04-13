A halott sztárok előtt tiszteleg az Eufória: Angus Cloud és Eric Dane a sorozatban tovább él!

Az Eufória harmadik évadának forgatását több tényező is megnehezítette. Kezdve azzal, hogy a sorozat kezdete óta világsztárrá nőtt Zendaya és Sydney Sweeney azóta szinte folyamatosan úton vannak, forgatásról forgatásra ugrálva, valamint ott volt a 2023-as forgatókönyvírók sztrájkja és nem utolsósorban Eric Dane és Angus Cloud tragédiája. Azt már tudtuk, hogy Eric Dane végül látható lesz majd a sorozatban, mert ezt már az Eufória előzetesében is elsütötték, azonban a nemrégiben megjelent első epizódban Angus Cloud is megkapta a tiszteletet. Karaktere a sorozatban továbbra is él.

Angus Cloud előtt tiszteleg az Eufória (Fotó: Faye Sadou / MediaPunch)

Fezcot nem írták ki az Eufória világából, ebben az univerzumban azóta is él

Angus Cloud karaktere Fezco volt, aki a legelejétől kezdve erősítette a sorozat stábját. A színész 2023. július 31-én hagyta el a földi világot, ezért értelemszerűen nem tudott csatlakozni a sorozat forgatásához. A harmadik évad az egykori tinédzser szereplők sztoriját követi felnőttként. Az első epizódban Rue (Zendaya) felkeresi egykori barátját, Lexit (Maude Apatow), akinek azt mondja: „Szerintem tényleg fel kellene keresned Fezt” — mire Lexi bizonytalanul válaszol, mondván hogy biztos nagyon elfoglalt.

Ezzel pedig megerősítették, hogy Fezco (Angus Cloud) az Eufória világán belül továbbra is él… igaz, hogy börtönben van harminc évre.

Az előzetes alapján tisztává vált, hogy Eric Dane halála előtti utolsó erejével még képes volt leforgatni a rá szabott jeleneteket. Ezáltal az Eufória marad a február 19-én, ALS-betegségben elhunyt sztár utolsó filmes megjelenése. Az eddig megjelent első epizód végén fekete képernyős megemlékezést kapott Eric Dane, Angus Cloud és a szintén a forgatás alatt elhunyt producer, Kevin Turen is.

Eric Dane utolsó szerepét láthatjuk az Eufória harmadik évadában (Fotó: YouTube)

Az Eufória harmadik évada a mai napon indult el az HBO Max műsorán és június 1-ig minden hétfőn megosztanak egy-egy epizódot. Szóval egy darabig még velünk marad a sorozat, mielőtt teljesen lezárják — már ha lehet hinni Zendayának, aki legutóbb egy félmondatban kikotyogta, hogy a harmadik évad az utolsó lehet.



