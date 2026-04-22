Brigitte Nielsen 3 ezer dolláros napidíjat kapott Stallone-tól: "Az ágyban borzasztó volt...."

Sokakkal ellentétben Brigitte Nielsen számára a mai napig nem túl kedves emlék a ‘80-as évek. A dán szépség 1985 és 1987 között Sylvester Stallone felesége volt, aki a színésznő elmondása szerint nem kimondottan viselkedett mintaférjként.

Brigitte Nielsen és Sylvester Stallone házassága

Sylvester Stallone és Brigitte Nielsen találkozása akár egy hollywoodi film forgatókönyvében is megállta volna a helyét. A legenda szerint Nielsen tudomást szerzett róla, hogy az akkor már igencsak nagy sztárnak számító Stallone egy manhattani hotelben tartózkodik éppen. Annyira szeretett volna találkozni vele, hogy a színész ajtaja alatt becsúsztatott magáról egy fotót, mellékelve a telefonszámát is. Stallone-t nem kellett nagyon győzködni, arra valószínűleg elég volt a Nielsenről készült fotó, így rövidesen nyélbe is ütötték a randevút. Ez 1985-ben történt, a kémia pedig olyan leküzdhetetlennek bizonyult, hogy még abban az évben össze is házasodtak. Stallone a Rocky IV-ben még egy szereppel is megajándékozta újdonsült aráját, aki Ludmilla karakterét alakította. A kamerák előtt valódi hollywoodi álompárnak tűntek, Brigitte Nielsen azonban a Belve névre keresztelt olasz talkshow-ban tett keddi látogatásakor nem egészen így emlékezett vissza erre a frigyre.

Az esküvőnk után már csak egy tárgy voltam számára. Nem foglalkozott velem, egész nap unatkoztam, pedig napi 3000 dollár zsebpénzem volt.

Nielsen arról is őszintén mesélt, mennyire nem érezte biztonságban magát Stallone mellett, aki elmondása szerint mind mentálisan, mind fizikailag kegyetlenül bánt vele.

,,Kisajátítva éreztem magam, a modellkedéstől is eltiltott, de ehhez képest az ágyban borzasztó volt.”

Brigitte Nielsen karrierjét Rockynak is köszönheti

Minden megpróbáltatás ellenére Brigitte Nielsen nem tagadja, hogy Sylvester Stallone-nak nagy szerepe volt abban, hogy a későbbiekben ismert színésznő válhatott belőle, azonban arról is beszámolt, hogy az 1987-es válásukat követően egyértelműen feketelistára tette őt Hollywood:

,,Nem hitte el, hogy képes leszek elhagyni, de mégis megtettem, ő pedig bosszút állt rajtam.”