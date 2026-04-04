25 éve mutatták be a Bridget Jones naplóját – 15 érdekesség, amit biztos nem tudtál a korszakos romantikus komédiáról

2001. április 4-én került mozikba a Bridget Jones naplója, ami aztán alaposan meghatározta azt, ahogyan a 21. században a romantikus komédiákra, de talán a párkeresésre is tekintünk. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet a filmről.

Renée Zellweger Bridget Jones naplója-filmek főhőseként örök kedvenc marad

Bridget Jones naplója érdekességek

1.

Azt sokan tudják, hogy a Bridget Jones naplója Helen Fielding azonos című regénye nyomán készült. Azt már kevesebben, hogy a regényben szereplő „naplóbejegyzések” először egy újság heti rovataként jelentek meg, és csak később adott nekik könyvformát az írónő.

2.

Az első két Bridget Jones-film az első két Bridget Jones-regényből készült, szinte teljes hűséggel adaptálva azokat. A későbbi Bridet Jones-filmek viszont már nem követték ilyen szorosan a regényfolytatásokat, pedig maga Helen Fielding is mindig közreműködött a forgatókönyvek elkészítésében.

3.

A regény megírásakor Helen Fielding a fő férfikarakter, Mark Darcy alakját úgy mintázta meg, hogy a szeme előtt Colin Firth alakítása lebegett az 1995-ös Büszkeség és balítéletből. Így külön poént jelentett az első Bridget Jones-film elkészítésekor, hogy Mark Darcy szerepét Colin Firth kapta.

4.

A nevezetes bunyójelenet Hugh Grant és Colin Firth között szintén megidézte az említett Büszkeség és balítélet-filmet a helyszínével. Koreográfiát viszont nem találtak ki hozzá, teljesen a színészek improvizációjára bízták a kimenetelét.

5.

Bridget Jones szerepére Kate Winslet volt az egyik fő jelölt, de végül azért nem kapta meg, mert még túl fiatalnak tartották hozzá. Toni Collette-nek pedig fel is ajánlották a szerepet, de a színházi elfoglaltságai miatt nem tudta elvállalni.

6.

Mivel a Bridget Jones naplója könyvként már igazi közönségsikernek számított, amikor a moziváltozat elkészült belőle, a rajongók óriási várakozással figyelték, ki fogja eljátszani a főszerepet. Amikor pedig kihirdették, hogy Renée Zellweger lesz a főszereplő, kitört a felháborodás, hiszen egy brit, molett, láncdohányos karakter alakítását egy amerikai, vékony, nemdohányzó színésznőre bízták. A filmben aztán Zellweger mindenkit meggyőzött, és azóta nem is tudunk mást elképzelni Bridget Jonesként.