25 éve mutatták be a Bridget Jones naplóját – 15 érdekesség, amit biztos nem tudtál a korszakos romantikus komédiáról

2001. április 4-én került mozikba a Bridget Jones naplója, ami aztán alaposan meghatározta azt, ahogyan a 21. században a romantikus komédiákra, de talán a párkeresésre is tekintünk. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet a filmről.
1.
Azt sokan tudják, hogy a Bridget Jones naplója Helen Fielding azonos című regénye nyomán készült. Azt már kevesebben, hogy a regényben szereplő „naplóbejegyzések” először egy újság heti rovataként jelentek meg, és csak később adott nekik könyvformát az írónő.
2.
Az első két Bridget Jones-film az első két Bridget Jones-regényből készült, szinte teljes hűséggel adaptálva azokat. A későbbi Bridet Jones-filmek viszont már nem követték ilyen szorosan a regényfolytatásokat, pedig maga Helen Fielding is mindig közreműködött a forgatókönyvek elkészítésében.
3.
A regény megírásakor Helen Fielding a fő férfikarakter, Mark Darcy alakját úgy mintázta meg, hogy a szeme előtt Colin Firth alakítása lebegett az 1995-ös Büszkeség és balítéletből. Így külön poént jelentett az első Bridget Jones-film elkészítésekor, hogy Mark Darcy szerepét Colin Firth kapta.
4.
A nevezetes bunyójelenet Hugh Grant és Colin Firth között szintén megidézte az említett Büszkeség és balítélet-filmet a helyszínével. Koreográfiát viszont nem találtak ki hozzá, teljesen a színészek improvizációjára bízták a kimenetelét.
5.
Bridget Jones szerepére Kate Winslet volt az egyik fő jelölt, de végül azért nem kapta meg, mert még túl fiatalnak tartották hozzá. Toni Collette-nek pedig fel is ajánlották a szerepet, de a színházi elfoglaltságai miatt nem tudta elvállalni.
6.
Mivel a Bridget Jones naplója könyvként már igazi közönségsikernek számított, amikor a moziváltozat elkészült belőle, a rajongók óriási várakozással figyelték, ki fogja eljátszani a főszerepet. Amikor pedig kihirdették, hogy Renée Zellweger lesz a főszereplő, kitört a felháborodás, hiszen egy brit, molett, láncdohányos karakter alakítását egy amerikai, vékony, nemdohányzó színésznőre bízták. A filmben aztán Zellweger mindenkit meggyőzött, és azóta nem is tudunk mást elképzelni Bridget Jonesként.
7.
Renée Zellweger más tekintetben viszont tökéletesen passzolt a szerephez: éppúgy 32 éves volt a film készítésének idején, mint Bridget Jones a regényben.
8.
A színésznő a szerep kedvéért nem csak molettre hízott, de egy brit könyvkiadónál is dolgozott egy hónapon keresztül. Az új külsejével, angol kiejtésével és álnevével a kollégái nem ismerték fel.
9.
A kiadónál dolgozva Zellweger az íróasztalán tartott egy fotót az akkori pasijáról, Jim Carrey-ről. Őt már felismerték a kollégák, de betudták az új lány furcsaságának a dolgot.
10.
Renée Zellweger hónapokig dolgozott az angol akcentusán, és a forgatási szünetekben is megtartotta azt. Ezért Hugh Grant a legnagyobb döbbenetére először a stábbulin hallotta először a saját hangján beszélni a színésznőt.
11.
A film végi havas jeleneteket nyáron vette fel a stáb némi trükközés segítségével. Előfordult fordított helyzet is a későbbi filmekben: a Bridget Jones babát vár egyik helyszíne a híres Glastonbury fesztivál, amit minden évben nyáron tartanak, ezeknek a jeleneteknek a felvétele viszont télen történt.
12.
Nagyon ritka az olyan eset, hogy egy romantikus komédia több folytatást is kapjon. A 21. században a Bridget Jones-filmek lettek az elsők ebben a műfajban, amelyek trilógiává nőtték ki magukat, sőt azóta elkészült 2025-ben egy negyedik rész is.
13.
A Bridget Jones-széria lett az első filmtrilógia a mozitörténelemben, aminek mindhárom részét női rendező vezényelte le. A negyedik részre ez megváltozott, azt már Michael Morris személyében egy férfi rendezte.
14.
A film stáblistája alatt is látható néhány röpke pluszjelenet, ezek viszont nem ugyanazok a világ különféle tájain. Az európai, ausztrál és latin-amerikai változatban fiktív interjúkat láthatunk, az amerikai verzióban Bridget és Mark házivideóját.
15.
A Bridget Jones naplója 2001. április 4-én került mozikba Nagy-Britanniában. A magyar mozinézők 2001. augusztus 23-tól láthatták, a főszereplő hangját a szinkronizált változatban Udvaros Dorottya adta.
